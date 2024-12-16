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فاطمة حسن.. بصيرة القلب تضيء دروبها نحو طريق الإبداع

12/16/2024 11:26:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ربى الرياحي






عمان - تحترف الأمل وتبحث عن التميز في طريق اختارته رغم صعوبته، لأنها تؤمن بأنها لا تشبه أحدا. فاطمة حسن، ابنة الواحد والعشرين عاما، اجتهدت لتكون مختلفة بأحلامها، شخصيتها، وحتى أفكارها. فقدانها للبصر جعلها أقرب إلى ذاتها، تفهم ما تريد تماماً وإلى أين تتجه، بشغف وطموح.
نسجت فاطمة أحلامها بالصبر والإرادة، ولم تفقد بوصلتها يوما. ظلت واثقة من خطواتها، عميقة بفكرها وإحساسها. وعلى الرغم من أن طريقها لم يكن سهلا، فإنها في كل مرة تعثرت أعادت تشكيل معالمه بإرادة لا تعرف الانحناء، حتى حفرت اسمها في ذاكرة كل من تعرف عليها.
اليوم، تدرس فاطمة اللغة العربية وآدابها في الجامعة الأردنية، وتقترب من نهاية فصل مفصلي في حياتها امتد لأربع سنوات، حمل لها الكثير من النجاح والفرح، إلى جانب التحديات والخوف. طموحها الذي لا حدود له جعلها تتجاوز تخصصها الأكاديمي، فعملت على تطوير مهاراتها في مجال الإعلام، وبالأخص التقديم الإذاعي، لتواصل رحلة الحياة.
الولادة المبكرة وتعرضها لضوء الخداج كانا وراء فقدانها للبصر، لم تيأس فاطمة ولم تتذمر لكونها ولدت كفيفة تمتلك بقايا بصرية بسيطة جدا، وكانت الفكرة التي تلاحقها في السنوات الأولى من عمرها أنها ستفقد حتى البقايا البصرية بمرور الوقت، وعلى هذا الأساس رتبت حياتها بمساعدة والدتها التي علمتها كيف تسند نفسها بنفسها منذ أن كانت طفلة كما زرعت فيها الأمل واحترامها لذاتها.
فاطمة تربت داخل أسرتها على القوة والمساواة لم يكن فقدانها للبصر أبدا ذريعة تعفيها من المسؤولية، أو أن تكون شخصية مستقلة تعتمد على نفسها في كل شيء. عاشت طفولة طبيعية لم تغربها أمها عن أقرانها ولم تحاول عزلها على الإطلاق.
دخولها لروضة الضياء ومن ثم لأكاديمية المكفوفين مكنها من تعلم مهارات كثيرة أهمها القراءة والكتابة بطريقة برايل، بالإضافة إلى أنها ركزت على إحساسها في اكتشاف الأشياء من حولها لكون الشخص الكفيف يعيش ببصيرته وبحواسه الأخرى كالسمع واللمس.
تقول إن علاقتها بوالدتها أوجدت لديها قوة استثنائية، وخاصة أنها عرفت كيف توجهها لأن تفكر بإيجابية وأن تبني طموحاتها الكبيرة بعيدا عن التنازل أو الاستسلام، مبينة أنها رأت في فقدانها للبصر ميزة إيجابية واختلاف صنع شخصيتها بكل ما فيها من عمق وصلابة وقدرة على فرض نفسها في كل مكان تتواجد فيه.
تأقلمها مع كف البصر مكنها من فتح نافذة جديدة على الحياة. فيها الكثير من الحلم والأمل ولا تنسى نصيحة والدتها لها وتشجيعها لأن تحول كل الأفكار السلبية إلى إيجابيات تدفعها للحياة ولتكتشف ذاتها إضافة إلى أنها علمتها أن تجعل من الكلمات الجارحة والنظرات نقطة انطلاق وتحد.
لدى فاطمة قناعة راسخة أن السعي هو أساس كل نجاح، وأن تحقيق الأحلام لا يمكن أن يتم إلا إذا طورنا أدواتنا وآمنا بقدرتنا على الوصول إليها. كما ترى أن التغيير هو الثابت الوحيد في الحياة، وأن الانسيابية في طرح الأفكار ووضع الخطط المستقبلية تعزز من ازدهار الفكر وتنضجه.
بشخصيتها الواعية وشغفها بالقراءة المتعمقة، تسعى دائما إلى التفكير بأسلوب مختلف، خارجة عن الأطر المألوفة. هذا ما يمنحها بصمة خاصة ويميزها كفرد قادر على النقاش في مختلف المواضيع بثقة ووعي، مما يعكس عمق رؤيتها وقدرتها على الابتكار.
المشوار الجامعي لم يكن سهلا بالنسبة لفاطمة وزملائها من المكفوفين، العوائق كانت كثيرة في الرحلة نحو النجاح. تقول إن عدم توفر المناهج الدراسية بطريقة برايل من أصعب التحديات التي تواجهه الطلبة، لذلك يكون البحث عن بدائل أخرى أكثر تيسيرا كاللجوء لتسجيل المواد وإعداد ملخصات إلكترونية تعيد صياغتها بلغة سهلة وواضحة محاولة بذلك مساعدة غيرها من الطلبة وخاصة المكفوفين.
أيضاً؛ صعوبة توفر الكتبة أثناء الامتحانات يشكل ضغطا كبيرا عليهم وأيضا التنقل داخل الجامعة بحاجة لحل جذري، كعمل دورات مستمرة من قبل عمادة شؤون الطلبة لتمكين الطلبة ذوي الإعاقة خصوصا المكفوفين من أن يكونوا مستقلين في الحركة وتدريبهم على العصا البيضاء، وتقديم وصف دقيق لهم عن الأمكنة من خلال بيئة مهيأة ودامجة.
لكن كل هذه الصعوبات لم تمنع فاطمة من أن تتفوق وتجتهد وتحصل على معدل امتياز. اليوم وهي على أعتاب التخرج تجد أنها اكتسبت الكثير من المعارف والخبرات، وعن شعورها في نهاية مرحلة مهمة من حياتها.
لدى فاطمة المشاعر مختلطة ما بين الفرح والحزن، لكنها أيضا تدرك أن من الطبيعي ألا نبقى في أماكننا، فالحياة لا تقف على مرحلة، ومن المهم أن نخرج للحياة لنختبر تجارب أكثر عمقا وأثرا.
وتشير إلى أنها شخصيا تشعر بالفرح لكونها مؤمنة جدا بأن الغد سيمنحها الفرصة لتكون في المكان الذي تحبه، وأنها بطموحها ستصل إلى الحلم الذي لطالما سعت إليه، وهو وجودها كمقدمة في إحدى الإذاعات الأردنية وأن تتمكن من أخذ ورشات تدريبية تساعدها في إعداد وتقديم البرامج.
هي كشخصية طموحة تحب أن تملأ وقتها بكل ما هو مثمر ومفيد وبما يساعدها على الوصول لأحلامها، متمنية أن نتخلص كمجتمع من الصورة النمطية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة على مستوى العمل وأن ينظر لقدرات الشخص لا لإعاقته. تقول "من حقنا أن نحصل على استقلاليتنا من خلال وظيفة تحترم وجودنا".
وعن شغفها بالإعلام تقول: بدأ حبها لهذا الطريق منذ أن كانت طالبة في المدرسة وتحديدا عندما اكتشفوا صوتها الإذاعي، وتقديمها المتقن ولغتها السليمة، كل ذلك أثرى حلمها بأن تصبح يوما ما مذيعة محترفة تسعى لنشر رسالة حقيقية، هدفها الأول التوعية وملامسة هموم الناس.
وتوضح أن وجودها في الجامعة الأردنية بعد ذلك فتح لها الأبواب لتتعمق أكثر في المجال الذي تحبه فاستطاعت بإمكاناتها أن تتدرب في إذاعة الجامعة الأردنية لمدة عام تقريبا من خلال تقديمها لفقرة زوايا مضيئة تتناول بعض القضايا الإرشادية والنفسية وأيضا خضوعها لورشة فن البودكاست.
شغفها الكبير هو ما يحفزها لأن تتطور باستمرار في كل ما يخص الإعلام والتقديم، لافتة إلى أن فترة التدريب تلك ساعدتها في أن تفهم أكثر وتركز على التفاصيل من حيث نوعية المواضيع المطروحة وما هي الفئة العمرية التي تريد أن تتوجه إليها والاهتمام بالصوت وبتأثير النبرة في الوصول لقلوب الناس وعقولهم.
تقول إن التغيير يكون بإضاءة تلك الزوايا في حياتك، أو حتى في حياة غيرك تستطيع أن تفكر بطريقة مختلفة في كل مكان تكون فيه، وأن تكون قادرا على طرح الرؤى ووجهات النظر بكل احتراف وثقة، وأخيرا إضاءة الزوايا تكون برأي فاطمة من خلال طرح أفكار جديدة مزجت فيها بين الخيال والواقع بطريقة مبتكرة لتبتعد عن النمطية التي تقتل فينا روح الإبداع.

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