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الملكة رانيا تلتقي راهبات بيت الزيارة وتهنئ بعيد الميلاد المجيد

12/16/2024 11:26:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- قدمت جلالة الملكة رانيا العبدالله التبريكات بعيد الميلاد المجيد خلال زيارتها اليوم الاثنين، بيت الزيارة لراهبات الوردية.
وأعربت جلالتها عن أمنياتها أن يحمل العام الجديد السلام والأمان للمنطقة العربية.
وفي جلسة ضمت عدداً من راهبات الوردية، أشادت جلالتها بجهودهن وما قدمن من إسهامات في مختلف المجالات، واستمعت جلالتها إلى نبذة عن الدور الذي يقمن به الراهبات في المجالات الإنسانية والتربوية داخل الأردن وخارجه.
ويضم بيت الزيارة الذي تأسس في عام 1996، عددا من الغرف والقاعات والمرافق لخدمة الراهبات المسنات والراهبات القائمات على إدارته.
وخلال لقاء مع مديرة بيت الزيارة الأخت مادلين دبابنة، بحضور القس منذر إسحق، وراعي الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في بيت لحم والراهبات الأخت مارتينا بدر، والأخت بيرتيلا مرجي، والأخت نبيلة صالح العائدات من غزة، استمعت جلالة الملكة إلى قصص من الواقع المؤلم في غزة والدور الإنساني الذي تقوم به الكنيسة هناك في التخفيف من معاناة الأهالي.
وقامت جلالتها بزيارة إلى إحدى الراهبات للاطمئنان على صحتها إثر وعكة صحية ألمت بها، مقدمة أمنياتها بالشفاء العاجل لها. -(بترا)

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