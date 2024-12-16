الملكة رانيا تلتقي راهبات بيت الزيارة وتهنئ بعيد الميلاد المجيد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- قدمت جلالة الملكة رانيا العبدالله التبريكات بعيد الميلاد المجيد خلال زيارتها اليوم الاثنين، بيت الزيارة لراهبات الوردية.
وأعربت جلالتها عن أمنياتها أن يحمل العام الجديد السلام والأمان للمنطقة العربية.
وفي جلسة ضمت عدداً من راهبات الوردية، أشادت جلالتها بجهودهن وما قدمن من إسهامات في مختلف المجالات، واستمعت جلالتها إلى نبذة عن الدور الذي يقمن به الراهبات في المجالات الإنسانية والتربوية داخل الأردن وخارجه.
ويضم بيت الزيارة الذي تأسس في عام 1996، عددا من الغرف والقاعات والمرافق لخدمة الراهبات المسنات والراهبات القائمات على إدارته.
وخلال لقاء مع مديرة بيت الزيارة الأخت مادلين دبابنة، بحضور القس منذر إسحق، وراعي الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في بيت لحم والراهبات الأخت مارتينا بدر، والأخت بيرتيلا مرجي، والأخت نبيلة صالح العائدات من غزة، استمعت جلالة الملكة إلى قصص من الواقع المؤلم في غزة والدور الإنساني الذي تقوم به الكنيسة هناك في التخفيف من معاناة الأهالي.
وقامت جلالتها بزيارة إلى إحدى الراهبات للاطمئنان على صحتها إثر وعكة صحية ألمت بها، مقدمة أمنياتها بالشفاء العاجل لها. -(بترا)
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