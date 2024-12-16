Tuesday, 17 December 2024 05:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفايز: سنتصدى لأي حلول للقضية الفلسطينية على حساب بلدنا

12/16/2024 11:26:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي






عمان – قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن مشروع أنبوب النفط العراقي الأردني، يمثل مصلحة استراتيجية للبلدين، وذلك خلال مباحثاته أمس، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني.
وتحدث الفايز حول العلاقات الثنائية والمستوى الرفيع الذي وصلته العلاقات بين البلدين، مؤكدا رسوخها وتاريخيتها، وقيامها على الاحترام المتبادل، بما يخدم مصالح البلدين وقضايا الأمة، ويعزز العمل العربي المشترك.
وأكد حرص الاردن على علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين، مبينا "أننا في الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، نحرص على إدامة التنسيق والتشاور مع العراق، في كل ما يحقق الأمن والاستقرار لها، ويحفظ وحدة أراضيها وأمنها، فنحن دائمًا إلى جانب العراق في تصديه للتحديات".
وأشار الفايز إلى أهمية البناء على العلاقات الأخوية، والنهوض بها، وزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية، وأن تعود العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى سابق عهدها، مبينا أن ما تمر به الامة من ظروف صعبة، وقد "أصبحت تعيش اليوم ما يشبه مرحلة سايكس بيكو جديد، يجعلنا نخشى إعادة تقسيم المقسم من دولنا، كما أصبحت منطقتنا ساحة لصراعات دولية وإقليمية، والكل يبحث فيها عن مصالحه".
ولفت إلى أن "هذا الواقع الأليم، يتطلب تكثيف الجهود لمواجهته، والتصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، فالاحتلال يقوم بحرب إبادة ضد الفلسطينيين، ضاربًا بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية، والمعايير الإنسانية والأخلاقية"، ففي ظل ما تقوم به إسرائيل، من محاولات ضم للضفة الغربية المحتلة، وما تتلقاه من دعم دولي لجرائمها وسياساتها التوسعية، فإننا في الأردن نرفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، ونرفض أي حلول للقضية الفلسطينية على حساب الأردن وثوابته الوطنية، وسنتصدى بقوة لأي محاولات تسعى للعبث بمصالحنا العليا وأمننا واستقرارنا".
وبخصوص الوضع الراهن في سورية، أوضح الفايز "أننا في الأردن نؤكد على وحدة الأراضي السورية وأمنها واستقرارها، فأمنها واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بناء دولة عربية موحدة ومستقلة ومستقرة وآمنة لمواطنيها".
ونوه بأن ما تمر به سورية حاليا، يتطلب تكاتف السوريين بكل مكوناتهم وأطيافهم وقواهم السياسية والاجتماعية، لبناء سورية آمنة مستقرة يستحقونها، بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات.
وأدان الفايز بشدة، التوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة مع سورية ومواقع مجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، مؤكدًا أهمية الانسحاب الفوري لقوات الاحتلال منها، فالجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، ونطالب مجلس الأمن والمجتمع الدوليين، اتخاذ الإجراءات لوقف هذا العدوان على سورية وشعبها.
المشهداني، تحدث حول أهمية توحيد الصف العربي حيال قضايا الأمة، مؤكدًا أنه كلما زادت قوة الترابط السياسية والاقتصادية والأمنية بين الدول العربية، استطاعت التصدي للمخططات التي تستهدفها، وفي هذا الاطار أكد أهمية تعزيز التعاون العراقي الأردني في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتبادل المعلومات والخبرات، مشددا على وقوف بلاده مع الأردن، ورفضه للمخططات التي تتعلق بتهجير الفلسطينيين قسرًا، لافتًا إلى مواقف الأردن التاريخية والمشرفة تجاه العراق.
وبيّن أن زيارة الأردن كأول دولة بعد انتخابه رئيسًا لمجلس النواب العراقي، لها دلالات كبيرة ورسالة واضحة، تنطلق من الجوار الجغرافي بين البلدين وتقارب شعبيهما، مثمنا موافق الأردن التاريخية تجاه العراق، وحرصها على استقرار العراق وأمنه.
وتحدث الأعيان بدورهم عن أهمية الوصول إلى تكامل اقتصادي بين البلدين، وتعزيز التعاون، مؤكدين ما يحمله مشروع النفط العراقي الأردني من أهمية استراتيجية واقتصادية للبلدين، مبينين ضرورة استراتيجية العلاقة الأردنية العراقية وضرورة البناء عليها وتعزيزها، لما فيه مصلحة البلدين وشعبها، فالعراق يمثل عمقًا استراتيجيًا للأردن، كما هو حال العراق بالنسبة للأردن.
من جهتهم، أكد نواب عراقيون مدى دعمهم لمشروع أنوب النفط، مشيرين لأهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية، بخاصة الأمنية والاقتصادية لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، لافتين إلى أن هناك مجالات عديدة يمكن العمل عليها بين البلدين، أبرزها الربط الكهربائي، وإدارة قطاع المياه، وتكنولوجيا المعلومات.

MENAFN16122024000072011014ID1109000217

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث