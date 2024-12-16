أبو زيد: 5 أحزاب تتقدم بطلب تأسيس بعد الانتخابات البرلمانية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ
عمان- كشف أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أحمد أبو زيد، أن عدد الأحزاب التي تقدمت بطلبات التأسيس بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وصل لـ5 أحزاب وجميعها تحت الدراسة.
وأشار في تصريح لـ"الغد"، إلى أن حزبين حصلا على صفة أحزاب تحت التأسيس، ولديهما مدة عام حتى يستكملا اشتراطاتهم القانونية.
وبين أن مجمل عدد الأحزاب القائمة باستثناء الاثنين تحت التأسيس، وصل
لـ38 حزبا، ونسبة المنتسبين فيهم من الذكور وصل لـ55.5 %، فيما وصلت نسبة الإناث فيها لـ44.5 %، ونسبة الشباب 38 %.
ولفت أبو زيد، إلى أن المرحلة المقبلة بعمل سجل الأحزاب، سيتعلق بقضايا تمويل الأحزاب بناء على نتائجها في الانتخابات النيابية الأخيرة، مشيرا إلى أن مديرية سجل الأحزاب في طور دراسة حول تمويل الأحزاب، وسيتم رفع تنسيبات لمجلس مفوضي الهيئة بالمبالغ المستحقة لتمويل تلك الأحزاب.
وأضاف إلى أنه تم البدء بتنفيذ برنامج رفع قدرات الأحزاب الذي كان متوقفا في المرحلة الماضية حفاظا على حياد الهيئة، وبعد انتهاء العملية الانتخابية سيستأنف عمل البرنامج، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من برنامج تدريبي لجميع الأحزاب بعنوان الحوكمة الداخلية للأحزاب.
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