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الصفدي: الأردن يقف مع السوريين ويحترم إرادتهم

12/16/2024 11:26:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي






عمان- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن الأردن وكما عبر جلالة الملك، يقف مع الأشقاء السوريين ويحترم إرادتهم، مشددا على ضرورة حماية أمن سورية ومواطنيها، وتدعيم جهود التوصل لوقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة، ومضاعفة المساعدات الإغاثية والطبية.
وحذر الصفدي خلال مؤتمر صحفي، أمس، عقده بعد مباحثاته مع نظيره العراقي محمود المشهداني، الذي يزور الاردن لأول مرة بعد تسلمه رئاسة البرلمان العراقي، من خطورة استمرار الأعمال العدائية للمستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين بالضفة، داعيا لوقف الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وقال الصفدي، إن على برلماني البلدين، مسؤوليات كبيرة لتذليل أي عقبات على طريق تحقيق التعاون الاقتصادي، الثنائي أو الثلاثي المشترك مع الأشقاء في مصر، مؤكداً أهمية معالجة أي مشاكل تحول دون تطوير وتعزيز علاقاتنا المشتركة.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز وتنسيق المواقف البرلمانية المشتركة، خدمة لصالح قضايا ومصالح الشعبين الشقيقين، مؤكدين أهمية ما جاء في لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قبل أيام في عمان، بضرورة تعزيز التنسيق بين البلدين، لمواجهة ما تفرضه ظروف المنطقة من تحديات، وبذل أقصى الجهود للحؤول دون انزلاقها إلى الفوضى، وتوسع الصراع في الإقليم.
وعبرا عن موقف برلماني أردني عراقي موحد بدعم أمن واستقرار سورية، واحترام إرادة شعبها الشقيق، ودعم جهود وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة، واستمرار تقديم المساعدات الإغاثية للقطاع.
وأكدا أهمية البناء على العلاقات المتميزة بين البلدين، وتدعيم آفاق التعاون الاقتصادي ودعم فرص الاستثمار المتبادل في الطاقة والنقل والتعليم والزراعة والسياحة والبنية التحتية.
المشهداني قال، إن بلاده تثمن عالياً المواقف الأردنية الداعمة للعراق بقيادة جلالة الملك، مؤكداً تطلع مجلس النواب العراقي لتعزيز التعاون المشترك مع البرلمان الأردني، وتوسيع آفاق التعاون بين لجان المجلسين.
وقال إن المملكة لها الأولوية في زياراتنا الرسمية، مشددا على أن العراق يحتاج إلى كل أهله وأشقائه، ونحن ملتزمون بالوقوف مع الأمة العربية في جميع قضاياها، مضيفا إن الوضع في فلسطين اليوم بحاجة لوقفة عربية جادة، ما يتطلب تكاتف الجهود لدعم الفلسطينيين، وكذلك الوضع في سورية ولبنان، يحتاج للدعم والمساندة، لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يمران بها.

MENAFN16122024000072011014ID1109000215

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