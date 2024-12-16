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تساؤلات حول عدالة الحد الأدنى الجيد للأجور

12/16/2024 11:26:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






عمان - بعد الإعلان عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 260 إلى 290 دينارًا، تباينت الآراء حول جدوى هذا الرفع، بين خبراء وممثلي جهات عمالية واقتصادية، فبرغم توافق اللجنة الثلاثية لشؤون العمل عليه، لكن انتقاده تركز على ان الرفع لا يفي بتغطية احتياجات العمال الأساسية.
وفي وقت اعتبره بعضهم إيجابيا، رأى آخرون بأنه يتجاهل مبادئ قانون العمل بشان مراجعة الأجور، وفقًا لمؤشرات كلف المعيشة، محذرين من تثبيته لـ3 سنوات دون مراجعة.
نائب رئيس الاتحاد العام لاتحاد العمال خالد ابو مرجوب، قال“برغم أن الرفع غير كاف، لكن المهم توافق اللجنة عليه”، مبينا بأنه“بداية جيدة” وستجري“مراجعته وحسابه بناء على معادلة جديدة وادخال معايير أخرى غير التضخم”.
اما رئيس مركز بيت العمال للدراسات حمادة أبو نجمة، فأشار الى انه القرار غير عادل للعمال، فهو لم يعتمد على ما اوجبه القانون من قواعد تحدد الحد الأدنى، بل تجاهل الأساس القانوني المنصوص عليه في المادة 52 من القانون، والتي تلزم باعتماد مؤشرات تكاليف المعيشة كأساس لتحديده، وليس معدلات التضخم.
وبشأن تثبيته لـ3 سنوات، اوضح أبو نجمة أن الأردن صادق مؤخرا على اتفاقية العمل العربية الخاصة بحماية الأجور والحد الأدنى، وهي توجب مراجعته دوريا، وبما لا يزيد على سنة.
وبين أن قرار الرفع اعتمد أساسا على معدلات التضخم التراكمية منذ العام 2021 الى مطلع 2025 وهو يبلغ
10.4 %، ما أدى لزيادته 30 ديناراً فقط، لكن هذا المنهج يغفل حقيقة أن التضخم يعكس متوسط تغير الأسعار على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، بما فيها الكماليات وغير الضروريات، بينما ترتفع تكاليف المعيشة الأساسية بوتيرة متسارعة، فمثلا، تصل كلفة المعيشة الشهرية للشخص دون احتساب الإيجار لنحو 350 دينارا، بينما تتراوح تكلفة إيجار منزل بين 200 و300 دينار، ما يعني أن الحد الادنى الجديد لا يقترب حتى من تغطية احتياجات الحياة الأساسية.
وبين ابو نجمة، أن اللجنة لم تتعامل مع الحد الأدنى كأداة حماية اجتماعية، تستهدف ضمان حياة كريمة للعمال، بخاصة للفئات الأكثر هشاشة، بل تعاملت معه وكأنه نتيجة تفاوض بين أطراف متباينة المصالح، ما يخالف المبادئ الأساسية لتحديده، الذي يجب ان يعتمد على مؤشرات موضوعية ككلفة المعيشة الفعلية، لا على التفاوض أو المساومات التي تميل بطبيعتها لصالح الطرف الأقوى والأكثر تأثيرا، أي أصحاب العمل.
وبين أنه قرار لا ينسجم مع التجارب الدولية التي تشير لضرورة أن يتراوح بين 50 % و60 % من متوسط الأجور في الأردن اذ يبلغ متوسط الأجر الشهري نحو 627 دينارا، ما يعني أن الحد العادل يجب أن يتراوح بين 313 و376 ديناراً، والقرار الحالي بعيد تماماً عن ذلك ولا يراعي خط الفقر الذي يقدر للأسرة المكونة من 4.8 فرد بنحو 480 ديناراً، وفق البيانات الرسمية، وبنحو 800 دينار، وفق تقديرات البنك الدولي.
واشار الى أنه رفع لـ300 دينار كما طالب الاتحاد العام لنقابات العمال، لن يشكل عبئاً حقيقياً على الاقتصاد الوطني، إذ تشير الدراسات إلى أن زيادته لهذا المستوى، لن يزيد تكاليف الإنتاج إلا بنسبة 1.5 % فقط، وهي نسبة ضئيلة يمكن للشركات استيعابها بسهولة دون التأثير على أرباحها أو تنافسيتها، بل على العكس، سيقلل تحسين الأجور من معدل الدوران الوظيفي، ما يخفض كلف التوظيف ويعزز استقرار القوى العاملة ويدعم الاقتصاد، بزيادة الطلب الداخلي وتحفيز الإنفاق الأسري بخاصة على المنتجات المحلية.
وأكد أبو نجمة، أن كون القرار يخالف نصوص القانون، ولم يعتمد على مؤشرات كلف المعيشة كأساس، سيكون معرضاً للطعن القضائي من أي طرف متضرر منه، وهم العمال في المقام الأول، ويدعو الجهات المعنية لمراجعة القرار وتصويبه، بما ينسجم مع القانون، ويحقق العدالة الاجتماعية ويعزز من استقرار الاقتصاد.
مدير مركر الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض، قال إن رفع الحد الأدنى خطوة إيجابية، لكنها لا ترقى للطموحات أو المعايير الدولية التي تقترح بأن تكون نسبته من متوسط الأجور 55 %، أي بما يقارب الـ345 دينارًا. لافتا إلى أن تأثير قوة أصحاب الأعمال واضحة بإبقاء الزيادة أقل من 300 دينار.
وأشار إلى أنه مستقبلًا، يجب تحسينه، بما يضمن مستوى حياة كريم للعاملين وأسرهم، لكنه رأى بأن تثبيته حتى نهاية العام 2027، يثير تساؤلات مشروعة، بخاصة وأن فلسفة الحد الأدنى، تقوم على مراجعته سنويًا، بما يتناسب مع معدلات التضخم وتغيرات تكاليف المعيشة. لافتا إلى أن القانون واضح، في نصه على مراجعته دوريًا، لضمان توافقه مع مستويات التضخم، وتثبيته لفترة طويلة يتعارض مع هذا المبدأ، بخاصة وأن المؤشرات الاقتصادية قد تتغير على نحو كبير في تلك الفترة.
وقال عوض، نأمل بأن يراجع القرار، لضمان عدالة الأجور، وتحسين مستويات المعيشة بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي المتغير، لافتا لوجوب أن تنعكس أهمية تفعيل القرار بإجراءات رقابية وتنفيذية فعالة، والآن ينبغي بأن تتخذ الحكومة، قرارًا واضحًا لإنفاذه، وتطوير أدوات رقابية صارمة لضمان الالتزام به، بخاصة في قطاعات تشهد ضعفًا في الامتثال.
وأكد أهمية تفعيل دور النقابات العمالية والضمان الاجتماعي، لتنفيذه، مع تقديم تقارير دورية لوزارة العمل حوله، لافتا لضرورة شمول جميع القطاعات الاقتصادية، بما فيها الألبسة، لترسيخ العدالة وعدم استثناء أي جهة.
وتطرق إلى أن الزيادة، قد تحسن الطلب الاستهلاكي وتدفع عجلة الاقتصاد، وتشجع الباحثين عن عمل على دخول السوق، وقد يكون ايضا بداية لتحسن عام في مستويات الأجور، وليس فقط الحد الأدنى.
رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، قال إن التوافق بين أطراف اللجنة اواتخاذ قرار، رفع الحد الأدنى، غلبت فيه المصلحة العامة على أي مصلحة خاصة، معتبرا بأن تثبيته لـ3 سنوات جيد، مشيرا للتوافق مع الحكومة على تعويض المتعاقدين مع الحكومة سواء بالحراسة أو بالخدمات والنظافة.

MENAFN16122024000072011014ID1109000214

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