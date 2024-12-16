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توقعات بمناقشة تقرير سيداو السابع في 2025

12/16/2024 11:26:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبّون






عمّان - يواجه الأردن على الأرجح استحقاقا حقوقيا مؤجلا، يتعلق بتقديم التقرير الوطني السابع للجنة المعنية لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" العام المقبل، في وقت تم فيه إرجاء التقرير الذي كان من المقرر مناقشته في العام 2021 بسبب جائحة كورونا.
وقدمت الحكومة التقرير السادس في العام 2017، حول تنفيذ أحكام الاتفاقية الأممية، والتقدم المحرز على صعيد الامتثال للالتزامات الدولية بمراعاة حقوق الإنسان المتعلقة بحقوق النساء على صعيد المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وفي الحياة العامة، وذلك عملا بالمادة 18 من الاتفاقية.
وتقدم مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية تقارير الظل المتعلقة بالاتفاقية، فيما أكدت مصادر مطلعة أن موعد المناقشة المقبلة لم يحدد بعد إلا أن بعض التحضيرات قد بدأت لإعداد التقرير.
ومن المتوقع أن تتقدم الحكومة بالتقرير السابع وفق الإجراء المبسّط من خلال تقديم اللجنة المعنية الأممية قائمة المسائل للأردن للرد عليها، وفقا لما أكدت المصادر ذاتها.
ونشر المركز الوطني لحقوق الإنسان أمس على صفحته الرسمية على الفيسبوك، عقده لحلقة نقاشية أولية حول تقرير الظل المتوقع تقديمه، والخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

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