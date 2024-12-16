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إنشاء مراكز صحية للتعامل مع الكوارث المناخية يحتاج تبني سياسات شاملة

12/16/2024 11:26:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






عمان – ربط خبراء "نجاح التوجه الحكومي بإنشاء مراكز صحية للتعامل مع الكوارث المناخية والطبيعية، بتبني سياسات متكاملة تركز على التعاون بين القطاع الصحي والجهات البيئية والأرصاد الجوية لتطوير خطط استجابة مشتركة".
لكن الخبراء وفي تصريحات لـ"الغد"، أكدوا على "أن التعامل مع تداعيات التغيرات المُناخية على قطاع الصحة لا يأتي عبر استحداث مراكز حديثة، وإنما بتدريب الكوادر الحالية، ورفع المعرفة لديهم بالتعامل مع هذه الأزمات والإغاثة الإنسانية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال".
ومن وجهة نظر المُستشار في الصحة العامة زياد العلاونة، "فإن تكرار وإعطاء مسميات جديدة لا يعد حلاً من حلول مواجهة الكوارث الطبيعة، إذ إنها ستعمل على تعقيد المشهد، في وقت أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يعد المظلة المعنية للتعامل مع الكوارث المناخية والطبيعية".
واستند برأيه، على "أن قانون المركز يسعى لتكريس عمل كل مؤسسات الدولة في حال حدوث كوارث مهما كان نوعها، لذلك فإن استحداث مراكز صحية للاستجابة للكوارث لا تتعدى كونها مسميات لن تترجم بشكل فعلي على أرض الواقع".
ولفت إلى "أن التغيرات المُناخية ستفرض واقعا جديدا على الأردن يجب أن تستعد الحكومات للتعامل معه، بخاصة ما يتعلق بالأمراض والأوبئة التي ستنشأ وتزداد وتيرتها مستقبلاً".
وتابع: وزارة الصحة ستكون معنية بالدرجة الأولى للتعامل مع تلك التداعيات، لكن الأولى أن تُدرب الكوادر العاملة حالياً لرفع كفاءتها للتعامل مع الكوارث الطبيعية وغيرها، وفي مجال الإغاثة الإنسانية كذلك.
واقترح العلاونة "تشكيل فريق وطني مؤهل ومدرب من وزارة الصحة للتعامل مع الأمراض الناشئة عن التغيرات المُناخية، ويعمل تحت مظلة المركز الوطني لإدارة الأزمات".
ولا يقتصر الأمر على ذلك بل "إن هنالك حاجة لرفع المعرفة، واستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا وصولاً للتعامل مع هذه الكوارث"، تبعا له.
وكان تقرير البلاغات الوطني الرابع لوزارة البيئة حذر من ارتفاع نسب الإصابة بالأمراض المصاحبة لتغيرات المناخ في المملكة بين الأطفال، كبار السن، الفقراء، العمال الذي يعملون في الهواء الطلق، والنساء كذلك".
وتعد محافظات: الزرقاء، إربد، المفرق، عجلون، جرش، ومناطق البادية الشمالية، والرويشد، والأغوار، والرمثا الأكثر عرضة للآثار الصحية الناجمة عن تغيرات المناخ، وفق ما ورد في التقرير البلاغات الوطني الرابع.
وفي ظل التحديات المتزايدة لتغير المناخ، تظهر الحاجة لاستحداث مراكز صحية متخصصة للتعامل مع الكوارث كجزء من الاستجابة الشاملة للآثار الصحية المرتبطة بالظواهر المناخية المتطرفة والأمراض المعدية المستجدة، وفق المختص بالسياسات البيئية عمر الشوشان.
ورغم وجود المركز الوطني لإدارة الأزمات في الأردن، فإن تخصيص مراكز صحية للكوارث ليس مجرد تسميات، بل ضرورة لتعزيز الجاهزية والتكيف الصحي مع هذه التداعيات، من وجهة نظره.
ولفت إلى "أن التقارير المناخية الوطنية أوردت التحديات الصحية الناتجة عن تغير المناخ والمتمثلة بتفاقم أمراض الجهاز التنفسي، وزيادة انتشار الأمراض المنقولة مثل الملاريا وحمى الضنك، والتأثيرات على الصحة النفسية نتيجة الظواهر المناخية الحادة".
وبين لـ"الغد" "أن التعامل مع تلك التحديات يتطلب جهودًا منسقة تشمل جمع البيانات المناخية والصحية، وبناء القدرات، وتطوير نظم مراقبة متطورة".
ومن بين "متطلبات التكيف الصحي لتحقيق هدف تعزيز قدرة التكيف، تبرز الحاجة لبرامج وطنية شاملة تتضمن تعزيز فهم المخاطر عبر إجراء دراسات حول تأثيرات تغير المناخ على الصحة، وتوعية المجتمع، وتطوير مؤشرات قياس مثل جودة الهواء والأشعة فوق البنفسجية".
كما لا بد من "إنشاء أنظمة للاستجابة السريعة، كنظام للإنذار المبكر، والقائمة على المعلومات البيئية لرصد الأمراض والتدخل المبكر، إلى جانب بناء القدرات وتدريب العاملين الصحيين على التعامل مع الحالات المرتبطة بتغير المناخ، وتطوير تقنيات التشخيص والعلاج".
ومن أجل تفعيل الأفكار والمبادرات هذه، يجب تبني سياسات متكاملة تركز على "التعاون بين القطاع الصحي والجهات البيئية والأرصاد الجوية لتطوير خطط استجابة مشتركة"، كما أفاد الشوشان.
واقترح حشد الموارد والدعم من المانحين الدوليين لتمويل برامج الصحة المناخية، بخاصة من منظمة الصحة العالمية التي أفردت مساحة مهمة للتغير المناخي ببرامج الدعم التي تقدمها للقطاع الصحي.
ولفت لأهمية "تعزيز البحوث العلمية وربطها بسياسات قابلة للتنفيذ، ما يضمن الاستعداد لمواجهة الكوارث الصحية المستقبلية".
ولكنه شدد على "أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب نهجا تشاركيا يضع الصحة المناخية في صدارة الأولويات الوطنية، لضمان نظام صحي قادر على التكيف مع تحديات المستقبل".
وأما الأستاذ المشارك في كلية الأمير الحسن بن طلال للموارد الطبيعية والبيئية في الجامعة الهاشمية د. ضياء الروسان، فقد أكد على "أن الأردن يقع ضمن منطقة إقليمية ساخنة، تحيطه الحروب والأزمات، بالإضافة إلى أنه يعد من البلدان المهددة لخطر الكوارث الطبيعية مثل الزلازل، لكونه يقع على حفرة الانهدام التي تضعه في مواجهة المزيد من خطر الزلازل".
ويضيف، قد تشهد المملكة كوارث طبيعية غير متوقعة مثل وباء كورونا، مع تداعيات التغير المُناخي المتطرفة، لذلك فإن ربط وزارة الصحة بشكل مباشر مع هذه الأزمات تعد خطوة إيجابية.
ولكن لا يجب "أن تكون هذه المراكز مستحدثة بشكل كامل، بحيث يجري العمل على تعيين كوادر جديدة لها، وإنما لا بد من إعادة تأهيل العاملين في مراكز الرعاية الصحية للتعامل مع هذه الأزمات"، في رأيه.
وشدد على "أن قطاع الصحة لا يجب أن يعمل في هذا المجال منفرداً، وإنما لا بد من تدخل كافة القطاعات المعنية الأخرى ذات العلاقة، مثل الأجهزة الأمنية المتعددة".
وأكد على "أن المركز الوطني لإدارة الأزمات لا بد أن يكون صاحب المرجعية والاشرافية على عمل القطاعات المختلفة في مجال إدارة الكوارث الطبيعية والاستجابة الانسانية".

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