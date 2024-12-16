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آل خطاب: أداء الموسم المطري الحالي الأضعف منذ 65 عاما

12/16/2024 11:26:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






عمان - أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أن "ضعفا واضحا" بالأداء المطري شهده الموسم الحالي 2024-2025 بمعظم مناطق المملكة، مشيرا لعدم تجاوز "كميات الأمطار المتراكمة حتى منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي ما نسبته 4 % فقط من المعدل الموسمي العام".
وقال آل خطاب، في تصريحات لـ"الغد"، يستثنى من تلك المناطق، الأغوار والتي سجلت أعلى كميات هطول مطري في المملكة، إلا أنها "ما تزال أقل من المعدل المطلوب".
وأضاف، أن أداء الموسم المطري الحالي، يعتبر "ثاني أضعف أداء بعد الموسم المطري 1958 – 1959، وذلك فق السجل المناخي لمحطة رصد مطار عمان المدني، الذي يمتد لأكثر من 100 عام.
وأوضح آل خطاب أن المحطة سجلت 2.7 ملم (2 % من المعدل الموسمي العام) مقارنة بـ1.7 ملم (1 %) في الموسم 1958 – 1959، منوها "على رغم ضعف الأداء المطري حينها، فقد أنهى الموسم بتحقيق 86 % من المعدل الموسمي العام".
وتشكل الأمطار المتراكمة منذ بداية الموسم المطري وحتى منتصف شهر كانون الأول "ديسمبر" الحالي، عادة حوالي 23 % من المعدل الموسمي العام، بمعظم مناطق المملكة، وتصل لـ27 % مع بداية أربعينية الشتاء (والمعروفة بالمربعانية)، وفق آل خطاب.
وبيّن أن العقبة ومعان والجفر، لم تشهد أي هطولات مطرية منذ بداية الموسم وحتى هذا التاريخ، متابعا "يُعد الموسم الحالي الأضعف في محافظة الزرقاء منذ ستة عقود".
وأشار آل خطاب للاقتراب خلال الأيام المقبلة، من الانقلاب الشتوي وبداية أربعينية الشتاء، التي تُعدّ من الفترات المهمة في الموسم المطري، مبينا أن أمطار المربعاينية تشكل عادةً 30 % من المعدل الموسمي العام، وتتميز أيامها ببرودة شديدة وظواهر جوية مختلفة مثل الصقيع، الانجماد، وتساقط الأمطار أو الثلوج.
وأضاف أن مربعانية الشتاء تتبعها خماسينية الشتاء، التي تُساهم بأمطار تُعادل حوالي 37 % من المعدل الموسمي العام، وتمتد حتى بداية الاعتدال الربيعي، ومع استمرار الموسم المطري حتى الثلث الأول من شهر أيار (مايو).
وعبّر آل خطاب عن أمله وبمشيئة الله أن تتحسن الظروف الجوية خلال الأشهر القادمة لتحقيق نسب أفضل قبل نهاية الموسم.

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