آل خطاب: أداء الموسم المطري الحالي الأضعف منذ 65 عاما

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس
عمان - أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أن "ضعفا واضحا" بالأداء المطري شهده الموسم الحالي 2024-2025 بمعظم مناطق المملكة، مشيرا لعدم تجاوز "كميات الأمطار المتراكمة حتى منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي ما نسبته 4 % فقط من المعدل الموسمي العام".
وقال آل خطاب، في تصريحات لـ"الغد"، يستثنى من تلك المناطق، الأغوار والتي سجلت أعلى كميات هطول مطري في المملكة، إلا أنها "ما تزال أقل من المعدل المطلوب".
وأضاف، أن أداء الموسم المطري الحالي، يعتبر "ثاني أضعف أداء بعد الموسم المطري 1958 – 1959، وذلك فق السجل المناخي لمحطة رصد مطار عمان المدني، الذي يمتد لأكثر من 100 عام.
وأوضح آل خطاب أن المحطة سجلت 2.7 ملم (2 % من المعدل الموسمي العام) مقارنة بـ1.7 ملم (1 %) في الموسم 1958 – 1959، منوها "على رغم ضعف الأداء المطري حينها، فقد أنهى الموسم بتحقيق 86 % من المعدل الموسمي العام".
وتشكل الأمطار المتراكمة منذ بداية الموسم المطري وحتى منتصف شهر كانون الأول "ديسمبر" الحالي، عادة حوالي 23 % من المعدل الموسمي العام، بمعظم مناطق المملكة، وتصل لـ27 % مع بداية أربعينية الشتاء (والمعروفة بالمربعانية)، وفق آل خطاب.
وبيّن أن العقبة ومعان والجفر، لم تشهد أي هطولات مطرية منذ بداية الموسم وحتى هذا التاريخ، متابعا "يُعد الموسم الحالي الأضعف في محافظة الزرقاء منذ ستة عقود".
وأشار آل خطاب للاقتراب خلال الأيام المقبلة، من الانقلاب الشتوي وبداية أربعينية الشتاء، التي تُعدّ من الفترات المهمة في الموسم المطري، مبينا أن أمطار المربعاينية تشكل عادةً 30 % من المعدل الموسمي العام، وتتميز أيامها ببرودة شديدة وظواهر جوية مختلفة مثل الصقيع، الانجماد، وتساقط الأمطار أو الثلوج.
وأضاف أن مربعانية الشتاء تتبعها خماسينية الشتاء، التي تُساهم بأمطار تُعادل حوالي 37 % من المعدل الموسمي العام، وتمتد حتى بداية الاعتدال الربيعي، ومع استمرار الموسم المطري حتى الثلث الأول من شهر أيار (مايو).
وعبّر آل خطاب عن أمله وبمشيئة الله أن تتحسن الظروف الجوية خلال الأشهر القادمة لتحقيق نسب أفضل قبل نهاية الموسم.
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