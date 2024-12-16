Tuesday, 17 December 2024 05:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تأخر الأمطار.. يفتح الباب أمام تداعيات مكلفة على المزارعين

12/16/2024 11:26:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات






عمان - فتح تأخر الموسم المطري الأبواب مشرعة على مخاوف تأثر الزراعات بالمملكة من الانحباس المطري، ما ينعكس على المحاصيل البعلية والمروية وارتفاع أسعار الخضار والفواكه.
وأشار خبراء زراعيون في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، إلى أن تأخر موسم الأمطار أو الجفاف سيؤثر على فاتورة المياه بالدرجة الأولى والغطاء النباتي الذي يهم المزارعين من مربي المواشي.
وأضافوا، إن تأخر الموسم المطري سينعكس سلبا على الزراعات البعلية، بخاصة في شمال ووسط المملكة، كما سيؤثر سلبا على المراعي في البوادي ومناطق الجنوب، الأمر الذي سينعكس على فاتورة الأعلاف المستهلكة من المزارعين.
ولفتوا لضرورة التواصل المستمر للمزارعين مع المرشدين الزراعيين بمناطقهم لأخذ الإجراءات والتدابير اللازمة، مشيرين إلى القول الفصل لمربعانية وخماسينية الشتاء، والتي يعول عليها المزارعون.
وتبدأ عادة المربعانية في الأردن، مع بداية فصل الشتاء، أي في 21 كانون الأول "ديسمبر" وعادة ما تنتهي في 30 من كانون الثاني "يناير"، وتستمر 40 يوما.
من جهته قال الباحث والخبير بالشؤون الزراعية والتنموية د. حسان العسوفي، يلاحظ أن الموسم المطري الحالي متأخر، ما سينعكس سلبا على الزراعات البعلية، بخاصة في شمال ووسط المملكة.
وتابع: إن تأخر الموسم المطري بالتأكيد سيؤثر سلبا على المراعي بالبوادي ومناطق الجنوب، وسيؤثر مباشرة على مربي الثروة الحيوانية، مما سينعكس على فاتورة الأعلاف المستهلكة.
وطالب العسوفي المزارعين بري الأشجار المثمرة بأنواعها المختلفة لتعزيز المحتوى الرطوبي، مع الانتباه أيضاً من تداعيات وتأثير تدني درجات الحرارة الملحوظ، بخاصة في مناطق الأغوار والشفا غورية.
وأشار إلى أنه ينصح المزارعين المعنيين سواء بالإنتاج النباتي أو الحيواني، بضرورة التواصل المستمر مع المرشدين الزراعيين بمناطقهم لأخذ الإجراءات والتدابير اللازمة، مبينا أنه يبقى القول الفصل لمربعانية وخماسينية الشتاء والأمل بالله كبير بسقيا رحمة.
ويعول الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة سابقا والخبير في الشأن الزراعي د.نمر حدادين، على مربعانية وخماسينية الشتاء لمزارعي القمح والشعير، أما الأشجار المثمرة فلا تحتاج للأمطار، حيث إن الزراعة بالمناطق الغورية لا تعتمد على مياه الأمطار، بل يكون الري عبر مياه السدود.
ولفت إلى أن الظروف الجوية الحالية مناسبة للزراعات الغورية لأنها تسرع بعمليات النضوج ، داعيا مزارعي القمح والشعير لتأخير زراعتها.
من جهته بين مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، أنه عند الحديث عن تأخر الأمطار فإننا نتحدث عن مخزون مائي لكن بطريقة غير مباشرة، لافتا إلى أن هناك تبعات سلبية لذلك، بحيث سيكون هناك ضرر على المحاصيل الزراعية الحقلية بخاصة المزارعين الذين اعتادوا الزراعة المبكرة.
وأشار لتأثر أشجار الزيتون في المناطق الشمالية وجزء من المناطق الجنوبية بالانحباس المطري، نظرا لاعتمادها على مياه الأمطار لريها.
وأكد على ضرورة استعداد المزارعين للتجهيز للموسم القادم، كالأسمدة العضوية او المخمرة، لافتا إلى أن "المخمرة" لا تمتصها الأشجار إلا عبر مياه الأمطار.
وكان مركز البحوث الزراعية قد قال "أصبحت هناك إزاحة بموعد الموسم المطري في السنوات الأخيرة، وهي ظاهرة اعتادها المزارعون جراء التغيرات المناخية”.
وأوضح، "بعدما كان المزارع يبدأ حراثة الأرض في شهر أيلول (سبتمبر) أصبح يحرث في منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر)، وأحيانا يتأخر لبداية شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، بخاصة في المناطق البعلية”.
وبين المركز أن من إيجابيات الموسم المطري المبكر، التقليل من الفاتورة العلفية والآفات الحشرية، لافتا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتبخر كميات كبيرة من المياه المخزنة، أدى لتعرض الكثير من الأشجار للإجهاد وموت معظمها، خاصة للمزارعين الذين لم يلجأوا لعملية الري التكميلي.

MENAFN16122024000072011014ID1109000210

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث