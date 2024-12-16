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الأرصاد: الموسم المطري الحالي ثاني أضعف أداء بعد عام 1959

12/16/2024 11:26:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن كميات الأمطار المتراكمة حتى منتصف كانون الأول بلغت 4 بالمئة من المعدل الموسمي العام، ما يجعل هذا الموسم ثاني أضعف أداء بعد موسم 1958/1959، وفقاً للسجل المناخي لمحطة رصد مطار عمان المدني.
وأشار آل خطاب، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن كميات الأمطار المتراكمة منذ بداية الموسم المطري وحتى منتصف كانون الأول عادةً ما تشكل حوالي 23 بالمئة من المعدل الموسمي العام في معظم مناطق المملكة، وتصل هذه النسبة إلى 27 بالمئة مع بداية مربعانية الشتاء.
ولفت إلى أن مناطق الأغوار سجلت أعلى كميات هطول مطري في المملكة، لكنها ما تزال أقل من المعدل المطلوب.
وبيّن آل خطاب أن مدينتي العقبة ومعان، بما في ذلك منطقة الجفر، لم تشهد أي هطولات مطرية منذ بداية الموسم وحتى هذا اليوم، حيث يعد الموسم الحالي الأضعف في محافظة الزرقاء منذ 6 عقود.
ووفقاً للسجل المناخي لمحطة رصد مطار عمان المدني، الذي يمتد لأكثر من 100 عام، سجلت المحطة 2.7 ملم (2 بالمئة من المعدل الموسمي العام) مقارنة بـ 1.7 ملم (1 بالمئة) في موسم 1958/1959، ورغم ضعف الأداء المطري في ذلك الموسم، أنهى الموسم بتحقيق 86 بالمئة من المعدل الموسمي العام.
وأشار إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيصادف موعد الانقلاب الشتوي وبداية مربعانية الشتاء، التي تُعدّ من الفترات المهمة في الموسم المطري، حيث تُشكل أمطار المربعانية عادةً 30 بالمئة من المعدل الموسمي العام، وتتميز أيامها ببرودة شديدة وظواهر جوية مختلفة مثل الصقيع، والإنجماد، وتساقط الأمطار أو الثلوج.
وأضاف أن مربعانية الشتاء تتبعها خماسينية الشتاء، التي تُساهم بأمطار تُعادل حوالي 37 بالمئة من المعدل الموسمي العام، وتمتد حتى بداية الاعتدال الربيعي.
-(بترا)

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