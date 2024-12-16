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يد الأكراد في سورية ممدودة لإسرائيل

12/16/2024 11:26:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






ايتي آنجل

مجموعة واحدة في سورية، التي هي بالفعل شعب، هي إمكانية كامنة لتحالف حقيقي مع إسرائيل، وهي الأكراد. هذه المجموعة تتعرف الآن لخطر وجودي، في اعقاب هجوم محتمل من المجاهدين الذين يعملون برعاية تركيا. من الجدير انشغال إسرائيل ليس فقط بالاقوال والوعود، بل مساعدتهم وبحق.
حتى قبل سقوط نظام الاسد، وعندما كان من الواضح أن نهايته قريبة وأن مكانه ستحتله بالأساس فصائل جهادية، توجه الأكراد لإسرائيل من أجل التعاون، كما توجهوا خلال عشرات السنين. لقد كان في إسرائيل من شرحوا على الفور لماذا محظور الاقتراب منهم، وتحدثوا كما يبدو باسم المصلحة الوطنية التي بحسبها محظور إغضاب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. هم لم يكتبوا عن المصلحة الشخصية التي توجههم؛ من بين المستشارين الذين يضعون السياسة في إسرائيل هناك من لديهم مصالح تجارية مع تركيا، وبالنسبة لهم فانه يجب عدم المس، لا سمح الله، بهذه الأعمال، حتى على حساب بقاء الشعب الذي يقاسمنا مصيرا تاريخيا مشابها، وأعداء متشابهون، وامكانية كامنة لمجتمع حقيقي في منطقة هي من أكثر المناطق المعادية لإسرائيل في الشرق الاوسط.
الأكراد هم الشعب الأكبر في العالم الذي ليست له دولة، 35 مليون نسمة. اتفاقات سايكس بيكو مزقتهم ووزعتهم بين اربع دول وهي سورية، العراق، ايران وتركيا. الانظمة في هذه الدول قامت بقمعهم وتدميرهم؛ هم كانوا يدركون تصلب وتصميم الأكراد (المقاتل الاسلامي الكبير في التاريخ، صلاح الدين، كان من الأكراد)؛ لم يبقوا للأكراد أي فرصة للتطور.
في ظل الانقلابات في العالم الغربي نجح الأكراد في الحصول على مناطق خاصة بهم، في شمال سورية وشمال العراق؛ وحتى الآن هم يحذرون من تسمية هذه المنطقة المشحونة دولة، ويحذرون من مناقشة تعريفها. في سورية حصلوا على الحكم الذاتي أو منطقة جغرافية أو دولة، بدون تسمية ذلك بصراحة دولة، في شمال شرق سورية، بين نهر الفرات ودجلة. هذه منطقة واسعة، 30 في المائة من مساحة سورية، وهي ثلاثة أضعاف مساحة دولة إسرائيل. عندما حصلوا على هذا الإنجاز الكبير العالم تعاطف مع نضالهم. وعندما هرب الجميع من داعش كانوا هم الوحيدون الذين حاربوه وهزموه. في هذه المنطقة الجغرافية توجد مساواة بين الرجال والنساء في القوة المحاربة وفي الحياة الاجتماعية.
أعداء الأكراد هم أعداء إسرائيل (إيران، حزب الله، بشار الأسد، الإسلاميون وأردوغان). بالنسبة للأكراد فان إسرائيل هي نموذج. في الجبال وفي الغابات في شمال العراق على الحدود مع ايران وفي السهول في سورية، وفي الجبهة امام داعش والقاعدة، هم يتعلمون عن تاريخ دولة إسرائيل وعن فلسفة اليهود. ليس فقط من خلال محبة إسرائيل، بل لأنه بالنسبة لهم الشعبان يتقاسمان نفس المصير. وحسب قولهم فان اليهود مثل الأكراد، شهدوا إبادة جماعية ونجحوا في النهوض من الكارثة وإقامة دولة، وهذا ما يشهده الأكراد وما يطمحون إليه.
توجد للأكراد جملة تجسد النضال على بقائهم: "أصدقاؤنا الوحيدون هي الجبال"، "الجبال" لأنه في جغرافيا الأكراد، بالأساس في العراق، تركيا وإيران، مشهد الجبل القاسي هو تضاريس مثالية لحرب العصابات. فقط الأكراد يعرفون هناك كل نهر وواد ونفق، وفي هذه الأراضي تمكنوا من التغلب على الجيش السوري والعراقي والإيراني والتركي. لماذا "الجبال هي الأصدقاء الوحيدون"؟ لأن كل من تفاخر في السابق بأنه صديقهم قام بعد ذلك بخيانتهم، بما في ذلك إسرائيل التي تعاونت معهم في السبعينيات في مواجهة أعداء مشتركين، فيما بعد هي لم تتخل عنهم فحسب، بل قدمت المسيرات لتركيا التي قتلتهم بواسطتها، وساعدت على تسليم قادتهم في حرب العصابات لتركيا.
لكن يد الأكراد ما زالت ممدودة.
لا أحد يقول بأنه يجب علينا الدخول إلى وحل الحرب في سورية أو تحدي تركيا. يمكننا توفير منظومات دفاعية للأكراد ضد المسيرات للاتراك والجهاديين، يمكن تفعيل اللوبي اليهودي في الكونغرس من أجل العمل على وقف إطلاق النار أو إقناع الأميركيين بالبقاء في شمال سورية وعدم التخلي عنهم عندما سيدخل ترامب الى البيت الابيض، ويمكن فعل المزيد في مجال الاستخبارات والسايبر والسلاح.
إذا لم تستيقظ إسرائيل وتقيم علاقات مع الأكراد، ليس الأقوال والوعود والعناوين فقط، بل علاقات حقيقية، فهي ستفقد حلفاء في المكان الأكثر إستراتيجية بالنسبة لإسرائيل لصالح الجهاديين الذين يخدمون أردوغان، الذي يحلم برفع الاسلاميين في الشرق الاوسط، بما في ذلك حلفاؤه في حماس.
في هذه الأثناء يتشكل التاريخ في سورية. إيران، العلويون والشيعة سقطوا. السنة الجهاديون سيطروا على دمشق. من الرائع أن نظام الاسد سقط. ولكن الواقع هو ليس أن الأشرار ذهبوا والأخيار جاءوا. كثير من الجهاديين الذين سيطروا على سورية (معظمها) هم من خريجي داعش والقاعدة، مثل الزعيم أبو محمد الجولاني.
هم يعلنون بأنهم تغيروا، هذا جيد، بالتأكيد إسرائيل لن تعول على ذلك. الأصدقاء الحقيقيون، الأكراد، الذين تعاونت إسرائيل معهم في السابق، يجلسون في شمال سورية وفي شمال العراق على حدود إيران، وهم يحاربون الآن حرب بقاء ستحسم طابع سورية الجديد. نأمل أن لا تفوت إسرائيل هذه الفرصة.

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