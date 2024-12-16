فريق إسرائيلي بالدوحة لبحث اتفاق غزة

فريق إسرائيلي بالدوحة لبحث اتفاق غزة
التاريخ
12/16/2024 11:26:11 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، أن "فريقا إسرائيليا في الدوحة لبحث القضايا المتبقية لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن".
وبحسب المصدر، فإن "المحادثات في الدوحة تركز على سد الفجوات بشأن الاتفاق الذي طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن يوم 31 أيار/ مايو الماضي".
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