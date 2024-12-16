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فريق إسرائيلي بالدوحة لبحث اتفاق غزة

12/16/2024 11:26:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، أن "فريقا إسرائيليا في الدوحة لبحث القضايا المتبقية لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن".
وبحسب المصدر، فإن "المحادثات في الدوحة تركز على سد الفجوات بشأن الاتفاق الذي طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن يوم 31 أيار/ مايو الماضي".

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