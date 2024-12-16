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روسيا تبدأ انسحابا واسعا من سوريا

12/16/2024 11:26:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نشرت شبكة "سي إن إن" معلومات استخبارية أميركية تفيد بأن "روسيا تدرس مدى انفتاح هيئة تحرير الشام على تسوية تبقي قواعدها في سوريا".
وبحسب الشبكة، فإن "روسيا بدأت نقل أصول بحرية من سوريا إلى ليبيا"، كما بدأت روسيا "انسحابا واسع النطاق من سوريا".

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