روسيا تبدأ انسحابا واسعا من سوريا

روسيا تبدأ انسحابا واسعا من سوريا
التاريخ
12/16/2024 11:26:01 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نشرت شبكة "سي إن إن" معلومات
استخبارية أميركية تفيد بأن "روسيا تدرس مدى انفتاح هيئة تحرير الشام على
تسوية تبقي قواعدها في سوريا".
وبحسب الشبكة، فإن "روسيا بدأت نقل
أصول
بحرية من سوريا إلى ليبيا"، كما بدأت روسيا "انسحابا واسع النطاق من
سوريا".
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