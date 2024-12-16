الوحدة يدشن معسكر قطر
التاريخ
12/16/2024 11:22:46 PM
(MENAFN
- Al Watan)
دشن الوحدة معسكره الإعدادي خلال فترة التوقف الحالية، الذي يقيمه في قطر، تحضيرا لاستئناف دوري روشن السعودي للمحترفين، في يناير المقبل، وسيستمر المعسكر حتى الـ27 من ديسمبر الجاري، وتتخلله تدريبات صباحية ومسائية، وخوض مواجهتين وديتين أمام الفيحاء السعودي في الـ23 من الشهر الجاري، وكاظمة الكويتي في الـ26 منه، قبل العودة لإكمال المرحلة الثانية بتدريبات يومية بمقر النادي.
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