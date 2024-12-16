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الوحدة يدشن معسكر قطر

12/16/2024 11:22:46 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن الوحدة معسكره الإعدادي خلال فترة التوقف الحالية، الذي يقيمه في قطر، تحضيرا لاستئناف دوري روشن السعودي للمحترفين، في يناير المقبل، وسيستمر المعسكر حتى الـ27 من ديسمبر الجاري، وتتخلله تدريبات صباحية ومسائية، وخوض مواجهتين وديتين أمام الفيحاء السعودي في الـ23 من الشهر الجاري، وكاظمة الكويتي في الـ26 منه، قبل العودة لإكمال المرحلة الثانية بتدريبات يومية بمقر النادي.

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