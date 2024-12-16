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القادسية ينوع إعداده

12/16/2024 11:22:45 PM
(MENAFN- Al Watan) نوّع مدرب القادسية، الإسباني جوزيه جونزاليز تحضيرات فريقه خلال المعسكر الإعدادي المقام حاليا في قطر بين لياقية وفنية، وعمل على تطبيق عدد من الجمل الفنية خلال مناورة بين لاعبيه.

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