القادسية ينوع إعداده

القادسية ينوع إعداده
التاريخ
12/16/2024 11:22:45 PM
(MENAFN
- Al Watan)
نوّع مدرب القادسية، الإسباني جوزيه جونزاليز تحضيرات فريقه خلال المعسكر الإعدادي المقام حاليا في قطر بين لياقية وفنية، وعمل على تطبيق عدد من الجمل الفنية خلال مناورة بين لاعبيه.
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