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العين للهروب والحزم لاستمرار المنافسة

12/16/2024 11:22:45 PM
(MENAFN- Al Watan) تتواصل، اليوم، منافسات الجولة الـ14، لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، بإقامة 3 مواجهات مهمة ونتائجها سيكون لها تأثيرها على سلم ترتيب الفرق.
فعلى ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، يتواجه العين ((10 نقاط))، والحزم ((26 نقطة))، ويطمح فارس الباحة إلى الخروج من مأزق تواجده في مراكز الهبوط وإيقاف نزيفه النقطي، وفي المقابل يتطلع الحزم إلى مواصلة تمسكه بالوصافة، وعدم التفريط في أي من نقاط اللقاء، واستغلال ظروف مضيفه وتراجع نتائجه.
وعلى ملعب جامعة الجوف يلتقي الجندل ((17 نقطة))، والجبيل ((14 نقطة))، ولا تقل المواجهة أهمية عن سابقتها، فالجندل يريد مواصلة زحفه نحو مراكز المنافسة على الصعود، والجبيل يأمل في التقدم خطوة إلى الأمام.
وعلى ملعبه يستقبل الصفا نظيره الزلفي، وكل منهما يملك في رصيده 16 نقطة، ويريدان فك الارتباط بينهما وتحسين موقعيهما.

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