العين للهروب والحزم لاستمرار المنافسة

(MENAFN
- Al Watan)
تتواصل، اليوم، منافسات الجولة الـ14، لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، بإقامة 3 مواجهات مهمة ونتائجها سيكون لها تأثيرها على سلم ترتيب الفرق.
فعلى ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، يتواجه العين ((10 نقاط))، والحزم ((26 نقطة))، ويطمح فارس الباحة إلى الخروج من مأزق تواجده في مراكز الهبوط وإيقاف نزيفه النقطي، وفي المقابل يتطلع الحزم إلى مواصلة تمسكه بالوصافة، وعدم التفريط في أي من نقاط اللقاء، واستغلال ظروف مضيفه وتراجع نتائجه.
وعلى ملعب جامعة
الجوف يلتقي الجندل ((17 نقطة))، والجبيل ((14 نقطة))، ولا تقل المواجهة أهمية عن سابقتها، فالجندل يريد مواصلة زحفه نحو مراكز المنافسة على الصعود، والجبيل يأمل في التقدم خطوة إلى الأمام.
وعلى ملعبه يستقبل الصفا نظيره الزلفي، وكل منهما يملك في رصيده 16 نقطة، ويريدان فك الارتباط بينهما وتحسين موقعيهما.
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