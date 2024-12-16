الهلال يجهز مفاجأة للبليهي

(MENAFN
- Al Watan)
تنوي إدارة الهلال، مفاجأة المدافع الدولي علي البليهي، قبل نهاية عقده مع الزعيم بنهاية الموسم الحالي، خصوصا وأن اللاعب سيدخل الفترة الحرة، التي تسمح له بالتفاوض مع أي ناد آخر دون الحاجة للرجوع إلى ناديه، خلال يناير المقبل.
ورغم بعض الانتقادات التي طالت البليهي من قبل جماهير الزعيم خلال الفترة الماضية، فإن إدارة النادي لا تزال ترغب في الحفاظ على المدافع الدولي.
وأكدت مصادر أن إدارة الهلال تستعد لبدء المفاوضات مع البليهي، من أجل تمديد عقده لمدة موسمين، وذلك بعد عودة اللاعب من المشاركة مع الأخضر في خليجي 26.
ويعد البليهي((35 عاما))، أحد أبرز الأسماء التي أسهمت في تتويج الزعيم بعديد من الألقاب المحلية والخارجية، حيث توج مع الزعيم ببطولة الدوري 5 مرات، وبطولة السوبر والكأس في 3 نسخ، بينما حقق لقبين بدوري أبطال آسيا.
MENAFN16122024000089011017ID1109000188
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.