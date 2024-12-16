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الهلال يجهز مفاجأة للبليهي

12/16/2024 11:22:45 PM
(MENAFN- Al Watan) تنوي إدارة الهلال، مفاجأة المدافع الدولي علي البليهي، قبل نهاية عقده مع الزعيم بنهاية الموسم الحالي، خصوصا وأن اللاعب سيدخل الفترة الحرة، التي تسمح له بالتفاوض مع أي ناد آخر دون الحاجة للرجوع إلى ناديه، خلال يناير المقبل.
ورغم بعض الانتقادات التي طالت البليهي من قبل جماهير الزعيم خلال الفترة الماضية، فإن إدارة النادي لا تزال ترغب في الحفاظ على المدافع الدولي.
وأكدت مصادر أن إدارة الهلال تستعد لبدء المفاوضات مع البليهي، من أجل تمديد عقده لمدة موسمين، وذلك بعد عودة اللاعب من المشاركة مع الأخضر في خليجي 26.
ويعد البليهي((35 عاما))، أحد أبرز الأسماء التي أسهمت في تتويج الزعيم بعديد من الألقاب المحلية والخارجية، حيث توج مع الزعيم ببطولة الدوري 5 مرات، وبطولة السوبر والكأس في 3 نسخ، بينما حقق لقبين بدوري أبطال آسيا.

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