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3 وديات إماراتية للأخدود

12/16/2024 11:22:45 PM
(MENAFN- Al Watan) ركز مدرب الأخدود على الجانب اللياقي مع انطلاقة معسكر أسود نجران الإعدادي، المقام حاليا في أبوظبي، استعدادا لاستئناف دوري روشن السعودي للمحترفين، مستغلا فترة التوقف الحالية، وسيستمر معسكر الفريق حتى الـ30 من ديسمبر الجاري، ويتخلله 3 مباريات ودية، ستكون الأولى أمام بينونة والثانية أمام فريق مجد والثالثة في ختام المعسكر أمام عجمان.

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