3 وديات إماراتية للأخدود

3 وديات إماراتية للأخدود
التاريخ
12/16/2024 11:22:45 PM
(MENAFN
- Al Watan)
ركز مدرب الأخدود على الجانب اللياقي مع انطلاقة معسكر أسود نجران الإعدادي، المقام حاليا في أبوظبي، استعدادا لاستئناف دوري روشن السعودي للمحترفين، مستغلا فترة التوقف الحالية، وسيستمر معسكر الفريق حتى الـ30 من ديسمبر الجاري، ويتخلله 3 مباريات
ودية، ستكون الأولى أمام بينونة والثانية أمام فريق مجد والثالثة في ختام المعسكر أمام عجمان.
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