بشر لا يحتاجون إلى النوم الطويل

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت دراسة جديدة عن وجود فصيلة نادرة من البشر لا تحتاج إلى النوم لفترات طويلة، حيث يمكنهم الاكتفاء بأربع إلى ست ساعات من النوم ليلاً دون التأثير على صحتهم. هذا الاكتشاف يتعارض مع المفهوم الشائع بأن الإنسان يحتاج من سبع إلى تسع ساعات من النوم ليحافظ على صحته.
يقول الباحث لويس بتسيك من جامعة
كاليفورنيا إن فهمنا لطبيعة النوم لا يزال محدودًا، على الرغم من كونه عملية نشطة تتضمن تجديد الطاقة والتخلص من السموم. الدراسة ربطت هذه الفصيلة بطفرة جينية في جين يعرف باسم ((DEC))، الذي يؤثر على مستويات هرمون ((أوريكسين)) المسؤول عن اليقظة.
كما أظهرت التجارب على الفئران أن تنشيط جينات معينة يعزز اليقظة ويقلل الحاجة للنوم. هذا الاكتشاف قد يفتح آفاقًا جديدة لفهم النوم وعلاقته بالصحة العامة.
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