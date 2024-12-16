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بشر لا يحتاجون إلى النوم الطويل

12/16/2024 11:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة جديدة عن وجود فصيلة نادرة من البشر لا تحتاج إلى النوم لفترات طويلة، حيث يمكنهم الاكتفاء بأربع إلى ست ساعات من النوم ليلاً دون التأثير على صحتهم. هذا الاكتشاف يتعارض مع المفهوم الشائع بأن الإنسان يحتاج من سبع إلى تسع ساعات من النوم ليحافظ على صحته.
يقول الباحث لويس بتسيك من جامعة كاليفورنيا إن فهمنا لطبيعة النوم لا يزال محدودًا، على الرغم من كونه عملية نشطة تتضمن تجديد الطاقة والتخلص من السموم. الدراسة ربطت هذه الفصيلة بطفرة جينية في جين يعرف باسم ((DEC))، الذي يؤثر على مستويات هرمون ((أوريكسين)) المسؤول عن اليقظة.
كما أظهرت التجارب على الفئران أن تنشيط جينات معينة يعزز اليقظة ويقلل الحاجة للنوم. هذا الاكتشاف قد يفتح آفاقًا جديدة لفهم النوم وعلاقته بالصحة العامة.

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