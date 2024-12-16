Iphone 17 Air أنحف وأقل تكلفة

(MENAFN
- Al Watan)
من المتوقع أن تُطلق شركة أبل سلسلة iPhone 17 في خريف عام 2025، مع إضافة طراز جديد تحت اسم iPhone 17 Air، يهدف هذا الإصدار إلى تقديم جهاز أكثر نحافة وبتكلفة أقل مقارنة بنماذج Pro، حيث أشارت التقارير إلى أن أبل قد تقلص بعض الميزات لتخفيض السعر.
كشف تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، أن شركة أبل تسعى من إطلاق هاتف iPhone 17 Air إلى تحفيز نمو الشركة بعد سنوات من التحديثات التدريجية على أجهزتها.
يُعد هذا الطراز الأول من نوعه منذ إطلاق iPhone 14 Plus عام 2022، ومن المتوقع أن يتميز بتصميم نحيف يصل إلى 6 ملم فقط مقارنة بالموديلات الحالية التي يبلغ سمكها 8 ملم.
لخفض التكاليف، قد تعتمد أبل نظام كاميرا مبسطًا في الهاتف الجديد، ومن المتوقع أن يأتي الجهاز بكاميرا خلفية واحدة بمستشعر 48 ميغابكسل ودعم لتقريب بصري 2x، مشابه لجهاز iPhone 16 الحالي. هذا التوجه يجعل iPhone 17 Air خيارًا أكثر جاذبية للمستخدمين الذين يرغبون في تجربة أبل بسعر أقل.
تعمل أبل أيضًا على تطوير جهازين قابلين للطي يُتوقع إطلاقهما في عام 2026، يشمل ذلك هاتف آيفون قابلا للطي وجهاز كمبيوتر محمولا بحجم شاشة يصل إلى 19 بوصة عند فتحه بالكامل.
وبحسب التقرير، سيأتي الهاتف بشاشة أكبر من iPhone 16 Pro Max، بينما يتميز تصميم الكمبيوتر المحمول بشاشة واسعة وقابلة للطي، مما يتيح استخدامًا متعدد الأغراض.
تواجه أبل تحديات تقنية تتعلق بتطوير غطاء الشاشة وآلية المفصلات للأجهزة القابلة للطي، واستقر فريق التصميم على نموذج تقليدي للشاشة القابلة للطي التي تطوى للداخل، متخليًا عن الأفكار السابقة مثل الشاشات المطوية للخارج. رغم الخطط لإطلاق هذه الأجهزة في 2026، قد تُؤجل الشركة الإطلاق لضمان تجاوز أي عقبات تقنية.
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