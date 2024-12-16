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Iphone 17 Air أنحف وأقل تكلفة

12/16/2024 11:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) من المتوقع أن تُطلق شركة أبل سلسلة iPhone 17 في خريف عام 2025، مع إضافة طراز جديد تحت اسم iPhone 17 Air، يهدف هذا الإصدار إلى تقديم جهاز أكثر نحافة وبتكلفة أقل مقارنة بنماذج Pro، حيث أشارت التقارير إلى أن أبل قد تقلص بعض الميزات لتخفيض السعر.
كشف تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، أن شركة أبل تسعى من إطلاق هاتف iPhone 17 Air إلى تحفيز نمو الشركة بعد سنوات من التحديثات التدريجية على أجهزتها.
يُعد هذا الطراز الأول من نوعه منذ إطلاق iPhone 14 Plus عام 2022، ومن المتوقع أن يتميز بتصميم نحيف يصل إلى 6 ملم فقط مقارنة بالموديلات الحالية التي يبلغ سمكها 8 ملم.
لخفض التكاليف، قد تعتمد أبل نظام كاميرا مبسطًا في الهاتف الجديد، ومن المتوقع أن يأتي الجهاز بكاميرا خلفية واحدة بمستشعر 48 ميغابكسل ودعم لتقريب بصري 2x، مشابه لجهاز iPhone 16 الحالي. هذا التوجه يجعل iPhone 17 Air خيارًا أكثر جاذبية للمستخدمين الذين يرغبون في تجربة أبل بسعر أقل.
تعمل أبل أيضًا على تطوير جهازين قابلين للطي يُتوقع إطلاقهما في عام 2026، يشمل ذلك هاتف آيفون قابلا للطي وجهاز كمبيوتر محمولا بحجم شاشة يصل إلى 19 بوصة عند فتحه بالكامل.
وبحسب التقرير، سيأتي الهاتف بشاشة أكبر من iPhone 16 Pro Max، بينما يتميز تصميم الكمبيوتر المحمول بشاشة واسعة وقابلة للطي، مما يتيح استخدامًا متعدد الأغراض.
تواجه أبل تحديات تقنية تتعلق بتطوير غطاء الشاشة وآلية المفصلات للأجهزة القابلة للطي، واستقر فريق التصميم على نموذج تقليدي للشاشة القابلة للطي التي تطوى للداخل، متخليًا عن الأفكار السابقة مثل الشاشات المطوية للخارج. رغم الخطط لإطلاق هذه الأجهزة في 2026، قد تُؤجل الشركة الإطلاق لضمان تجاوز أي عقبات تقنية.

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