لقاء آمن لكويكبين ضخمين مع الأرض

(MENAFN
- Al Watan)
فيما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ((ناسا)) أن كويكبين ضخمين يقتربان من الأرض أمس، في لقاء آمن يسلط الضوء على أهمية المراقبة الدقيقة للأجسام الفضائية القريبة، أوضحت أن الكويكب 2024 XY5 يعد الأكبر بين الاثنين، بقطر يبلغ 71 قدمًا، وصل إلى أقرب نقطة له من الأرض على مسافة تبلغ حوالي 2.18 مليون ميل، أي ما يعادل 16 ضعف المسافة بين الأرض والقمر، ووفقًا للعلماء، فإن الكويكب الذي يسير بسرعة 10805 أميال في الساعة لا يشكل أي خطر على كوكبنا، وفقا لموقع ndtv.
أما الكويكب الثاني، 2024 XB6، فهو أصغر حجمًا بقطر يبلغ 56 قدمًا، لكنه يتحرك بسرعة أكبر تصل إلى 14.780 ميلًا في الساعة. وسيكون أقرب مسافة له من الأرض على مسافة آمنة تبلغ حوالي 4.15 ملايين ميل.
تعتبر هذه الكويكبات جزءًا من بقايا تشكل النظام الشمسي قبل 4.6 مليارات سنة، ودراستها توفر رؤى ثمينة حول أصول الأرض وتطورها. ومن خلال مراقبة هذه الأجسام، تسعى وكالات الفضاء لتجنب سيناريوهات الاصطدام الكارثية، مثل الحادثة التي أدت إلى انقراض الديناصورات قبل 66 مليون سنة.
تعتمد ناسا على أنظمة مراقبة دقيقة للأجسام القريبة من الأرض، حيث يستخدم مختبر الدفع النفاث تكنولوجيا الرادار لتحديد مسارات الكويكبات، كما أسهمت بعثات مثل OSIRIS-REx وHayabusa2 في دراسة الكويكبات عن قرب وإحضار عينات إلى الأرض، مما يمنح العلماء فهمًا أعمق لأصول الحياة وطرق حماية الأرض من التهديدات المحتملة.
MENAFN16122024000089011017ID1109000184
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.