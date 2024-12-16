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لقاء آمن لكويكبين ضخمين مع الأرض

12/16/2024 11:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ((ناسا)) أن كويكبين ضخمين يقتربان من الأرض أمس، في لقاء آمن يسلط الضوء على أهمية المراقبة الدقيقة للأجسام الفضائية القريبة، أوضحت أن الكويكب 2024 XY5 يعد الأكبر بين الاثنين، بقطر يبلغ 71 قدمًا، وصل إلى أقرب نقطة له من الأرض على مسافة تبلغ حوالي 2.18 مليون ميل، أي ما يعادل 16 ضعف المسافة بين الأرض والقمر، ووفقًا للعلماء، فإن الكويكب الذي يسير بسرعة 10805 أميال في الساعة لا يشكل أي خطر على كوكبنا، وفقا لموقع ndtv.
أما الكويكب الثاني، 2024 XB6، فهو أصغر حجمًا بقطر يبلغ 56 قدمًا، لكنه يتحرك بسرعة أكبر تصل إلى 14.780 ميلًا في الساعة. وسيكون أقرب مسافة له من الأرض على مسافة آمنة تبلغ حوالي 4.15 ملايين ميل.
تعتبر هذه الكويكبات جزءًا من بقايا تشكل النظام الشمسي قبل 4.6 مليارات سنة، ودراستها توفر رؤى ثمينة حول أصول الأرض وتطورها. ومن خلال مراقبة هذه الأجسام، تسعى وكالات الفضاء لتجنب سيناريوهات الاصطدام الكارثية، مثل الحادثة التي أدت إلى انقراض الديناصورات قبل 66 مليون سنة.
تعتمد ناسا على أنظمة مراقبة دقيقة للأجسام القريبة من الأرض، حيث يستخدم مختبر الدفع النفاث تكنولوجيا الرادار لتحديد مسارات الكويكبات، كما أسهمت بعثات مثل OSIRIS-REx وHayabusa2 في دراسة الكويكبات عن قرب وإحضار عينات إلى الأرض، مما يمنح العلماء فهمًا أعمق لأصول الحياة وطرق حماية الأرض من التهديدات المحتملة.

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