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تكريم بن سرحان - جريدة الوطن السعودية

12/16/2024 11:22:15 PM
(MENAFN- Al Watan) كرّم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف بدرع تذكاري المهندس حامد سرحان الرئيس التنفيذي لشركة مياه أكويا، تسلمه المدير التنفيذي عدنان سرحان، ضمن شركاء النجاح، في اللقاء الذي أقامه فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة مؤخرا، والذي كان تحت عنوان ((الصناعة والثروة المعدنية.. تعاون وتطوير مستدام)) بغرفة مكة المكرمة.

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