تكريم بن سرحان - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
12/16/2024 11:22:15 PM
(MENAFN
- Al Watan)
كرّم وزير
الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف بدرع تذكاري المهندس حامد سرحان الرئيس التنفيذي لشركة مياه أكويا، تسلمه المدير التنفيذي عدنان سرحان، ضمن شركاء النجاح، في اللقاء الذي أقامه فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة مؤخرا، والذي كان تحت عنوان ((الصناعة والثروة المعدنية.. تعاون وتطوير مستدام)) بغرفة مكة المكرمة.
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