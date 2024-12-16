محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة العماني - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
12/16/2024 11:22:15 PM
(MENAFN
- Al Watan)
قدم نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، في اتصال هاتفي تعازيه ومواساته لأبناء فراج بن شمروخ العماني في وفاة والدهم -رحمه الله- وسأل الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
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