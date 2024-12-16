أسباب وعوامل خطر التهاب القصبات

(MENAFN
- Al Watan)
1- أسباب التهاب القصبات
توسع القصبات قد يحدث بسبب التليف الكيسي، وهي حالة وراثية تؤدي إلى التهابات رئوية مزمنة وتقليل القدرة على التنفس، يتفاقم التليف الكيسي مع الزمن، لكن توسع القصبات غير المرتبط بالتليف الكيسي يكون أحيانًا مجهول السبب، وقد تشمل أسبابه في حالات أخرى ما يلي:
- عدوى شديدة سابقة أضرت بالرئة.
- الأمراض الوراثية مثل خلل الحركة الهدبية الأولي أو نقص ((ألفا -1)) مضاد التربسين.
- حالات الجهاز المناعي التي تجعل من الصعب محاربة العدوى.
- استنشاق السوائل أو حمض المعدة أو الأطعمة في الرئتين.
- داء الرشاشيات القصبي الرئوي التحسسي الذي هو حساسية تجاه نوع معين من الفطريات.
- حالات أخرى مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض كرون.
انسداد المجاري التنفسية بأورام أو أجسام غريبة.
2- عوامل خطر التهاب القصبات
- التليف الكيسي.
- التهابات الرئة المزمنة أو الشديدة.
- قصور في جهاز المناعة.
- البلع المتكرر لأشياء أخرى غير الهواء مثل جزيئات الطعام التي تسبب تلفًا للرئتين.
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