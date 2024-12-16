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أسباب وعوامل خطر التهاب القصبات

12/16/2024 11:20:51 PM
(MENAFN- Al Watan) 1- أسباب التهاب القصبات
توسع القصبات قد يحدث بسبب التليف الكيسي، وهي حالة وراثية تؤدي إلى التهابات رئوية مزمنة وتقليل القدرة على التنفس، يتفاقم التليف الكيسي مع الزمن، لكن توسع القصبات غير المرتبط بالتليف الكيسي يكون أحيانًا مجهول السبب، وقد تشمل أسبابه في حالات أخرى ما يلي:
- عدوى شديدة سابقة أضرت بالرئة.
- الأمراض الوراثية مثل خلل الحركة الهدبية الأولي أو نقص ((ألفا -1)) مضاد التربسين.
- حالات الجهاز المناعي التي تجعل من الصعب محاربة العدوى.
- استنشاق السوائل أو حمض المعدة أو الأطعمة في الرئتين.
- داء الرشاشيات القصبي الرئوي التحسسي الذي هو حساسية تجاه نوع معين من الفطريات.
- حالات أخرى مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض كرون.
انسداد المجاري التنفسية بأورام أو أجسام غريبة.
2- عوامل خطر التهاب القصبات
- التليف الكيسي.
- التهابات الرئة المزمنة أو الشديدة.
- قصور في جهاز المناعة.
- البلع المتكرر لأشياء أخرى غير الهواء مثل جزيئات الطعام التي تسبب تلفًا للرئتين.

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