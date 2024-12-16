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اكتشاف مفاجئ يكسر قواعد داروينية

12/16/2024 11:20:51 PM
(MENAFN- Al Watan) يعتبر العلماء أن تنوع الحياة على الأرض نشأ عبر أجيال متعددة، مما أتاح فرصًا مذهلة للتعديل والتطور بين الأجيال المتعاقبة، إلا أن هذه الفكرة أسيء فهمها لفترة طويلة، حيث اعتُبرت مسارًا يقود إلى كائنات حية ((أعلى)) أو ((أفضل)).
تُظهر الصورة الشهيرة لرودولف زالينجر عام 1965، المعنونة ((الطريق إلى الإنسان العاقل))، تطور البشر من أسلاف شبيهة بالقردة إلى الإنسان الحديث، مما يعكس الفهم التقليدي للتطور، ومع ذلك، فإن هذا الفهم يحتاج إلى توسيع ليشمل جميع أشكال الحياة، وليس فقط البشر.
تشير مجلة ((ساينس أليرت)) إلى أن التطور ليس له هدف نهائي، بل يتأثر بالانتقاء الطبيعي، الذي قد يعمل في أوقات جيولوجية محددة أو يتجه نحو نتائج غير متوقعة بسبب الانجراف.
دراسة حديثة أجرتها، ماكالي سميث، بتمويل من مؤسسة العلوم الوطنية، استهدفت دراسة التطور في النباتات، وتحديدًا في أنواع السرخس، وأظهرت النتائج أن التطور يمكن أن يكون ذا اتجاهين، حيث تتجه بعض الأنواع إلى أشكال أقل تخصصًا.

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