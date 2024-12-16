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زائر صحي يستكشف ملاحظات منشآت جازان

12/16/2024 11:20:51 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت الإدارة التنفيذية للرعاية الصحية الأولية بتجمع جازان الصحي مبادرة ((كلنا زائر))، التي تعبر عن أهمية قيام كل ممارس صحي بالمنشأة بدور الزائر السري، واكتشاف الملاحظات داخل المركز ذاتياً وتحسينها.
6 أهداف
تهدف المبادرة إلى التعريف بدور الزائر السري، ودعمه في تنفيذ مهمته بالمنشأة، والاطلاع على تفاصيل تقييم الزائر السري ومناقشتها، والاستعداد الاستباقي والدائم لجولات الزائر السري، وحث وتدريب فريق العمل بالمراكز على اكتشاف وتحسين الملاحظات ذاتياً.
110 مستهدفين
تستهدف المبادرة 110 مديري ومديرات المراكز الصحية، ورؤساء ورئيسات الأقسام بالمراكز الصحية الأولية بمنطقة جازان، لتعزيز الدور القيادي المهم، وتعزيز ثقافة التحسين للرفع من مستوى أداء المنشآت الصحية والعاملين بها.
وأكد المدير التنفيذي لإدارة الرعاية الصحية الأولية بتجمع جازان الصحي محمد بجوي بأن هذه المبادرة تم إطلاقها على 3 مراحل، ابتداءً بتفعيل المبادرة في المراكز الصحية الحكومية المطورة، يلي ذلك التفعيل في المراكز الصحية الحكومية المتبقية في المنطقة، ثم التفعيل في المراكز الصحية المستأجرة، مضيفا إلى أن آلية التنفيذ تشمل عمل دورات تدريبية للمنسقين، واستضافة الخبراء في تقييم الزائر السري، ودعم فرق العمل بآليات تنظيمية للتحسين، ومتابعة مؤشرات الزائر السري وتقييم الجولات.
نتائج محققة
بين بجوي أن النتائج المأمولة من مبادرة ((كلنا زائر)) هي التقليل من الملاحظات في المنشآت الصحية، وتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع مؤشرات تقييم الزائر السري للمراكز، وتحقيق متطلبات الجهات الإشرافية في وقت وجيز.

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