زائر صحي يستكشف ملاحظات منشآت جازان

(MENAFN
- Al Watan)
أطلقت الإدارة التنفيذية للرعاية الصحية الأولية بتجمع جازان الصحي مبادرة ((كلنا زائر))، التي تعبر عن أهمية قيام كل ممارس صحي بالمنشأة بدور الزائر السري، واكتشاف الملاحظات داخل المركز ذاتياً وتحسينها.
6 أهداف
تهدف المبادرة إلى التعريف بدور الزائر السري، ودعمه في تنفيذ مهمته بالمنشأة، والاطلاع على تفاصيل تقييم الزائر السري ومناقشتها، والاستعداد الاستباقي والدائم لجولات الزائر السري، وحث وتدريب فريق العمل بالمراكز على اكتشاف وتحسين الملاحظات ذاتياً.
110 مستهدفين
تستهدف المبادرة 110 مديري ومديرات المراكز الصحية، ورؤساء ورئيسات الأقسام بالمراكز الصحية الأولية بمنطقة جازان، لتعزيز الدور القيادي المهم، وتعزيز ثقافة التحسين للرفع من مستوى أداء المنشآت الصحية والعاملين بها.
وأكد المدير التنفيذي لإدارة الرعاية الصحية الأولية بتجمع جازان الصحي محمد بجوي بأن هذه المبادرة تم إطلاقها على 3 مراحل، ابتداءً بتفعيل المبادرة في المراكز الصحية الحكومية المطورة، يلي ذلك التفعيل في المراكز الصحية الحكومية المتبقية في المنطقة، ثم التفعيل في المراكز الصحية المستأجرة، مضيفا إلى أن آلية التنفيذ تشمل عمل دورات تدريبية للمنسقين، واستضافة الخبراء في تقييم الزائر السري، ودعم فرق العمل بآليات تنظيمية للتحسين، ومتابعة مؤشرات الزائر السري وتقييم الجولات.
نتائج محققة
بين بجوي أن النتائج المأمولة من مبادرة ((كلنا زائر)) هي التقليل من الملاحظات في المنشآت الصحية، وتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع مؤشرات تقييم الزائر السري للمراكز، وتحقيق متطلبات الجهات الإشرافية في وقت وجيز.
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