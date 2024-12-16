Tuesday, 17 December 2024 04:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بروتوكول لعلاج السكتة الدماغية الحادة في مستشفيات الصحة

12/16/2024 11:20:51 PM
(MENAFN- Al Watan) تعمل وزارة الصحة على تطوير بروتوكول شامل يهدف إلى توحيد علاج السكتة الدماغية الحادة في أقسام الطوارئ والمستشفيات، استنادًا إلى تصنيف كل مستشفى. يتضمن هذا البروتوكول مراجعة سنوية، ويشمل علاج السكتة الدماغية الإفقارية الحادة، ونزيف الدماغ الداخلي، ونزيف تحت العنكبوتية، جاء ذلك من خلال معايير مراكز السكتة الدماغية لوزارة الصحة لعام 2024.
الأهداف الرئيسية
تشمل الأهداف الخاصة للبروتوكولات استقرار الحالة الطبية للمرضى من خلال معالجة مجرى الهواء وضغط الدم، إضافة إلى اتخاذ قرارات بشأن استخدام العلاج الوريدي لمرضى السكتة الدماغية الإفقارية الحادة. كما سيتم تحديد بروتوكولات النقل إلى مستشفيات السكتة الدماغية الأولية، مع ضرورة إنشاء بروتوكولات علاج ونقل محددة مسبقًا تعتمد على عدة عوامل، مثل المسافة بين المستشفيات المستعدة لعلاج السكتة الدماغية الحادة وتلك التي لا تقدم هذا العلاج.
مستشفيات جاهزة
أوضحت المعايير أن المستشفيات الصغيرة عادةً ما تفتقر إلى وحدات سكتة دماغية حادة، ولا تملك القدرة على إجراء القسطرة الدماغية. يمكن تقسيمها إلى قسمين بناءً على توفر أشعة مقطعية: مراكز جاهزة للسكتة الدماغية للتحويل، ومراكز جاهزة لعلاج الحالات الحادة. يجب أن تتوفر الأشعة المقطعية ودعم الطب الاتصالي لتقييم حالة المريض وتقديم العلاج المناسب. يتوجب على المستشفيات تجهيز نداء السكتة الدماغية، حيث يمكن أن يلجأ مرضى السكتة الدماغية الحادة إلى أي مستشفى. لذا، يجب على العاملين في هذه المستشفيات التعرف بسرعة على حالات السكتة الدماغية الحادة وعلاجها بشكل مناسب. من الضروري أن يتوفر فريق نداء السكتة الدماغية الحادة على مدار 24 ساعة في المستشفيات الجاهزة، مع المعرفة الكافية بأعراض السكتة الدماغية واتباع بروتوكولات النداء المعتمدة.
استشارة طبيب
قد تكون خبرة الأطباء في بعض المستشفيات محدودة في علاج حالات السكتة الدماغية، مما يستدعي الحاجة إلى متخصصين في علاج السكتة الدماغية. لذلك، يعد استخدام الفيديو المباشر مع الوصول إلى نظام أرشفة صور الأشعة أو الملفات الطبية الإلكترونية من الممارسات القياسية لتوفير الرعاية العاجلة. يجب توحيد استخدام التطبيب عن بُعد وقرارات العلاج الوريدي لمرضى السكتة الدماغية الإفقارية الحادة، بخاصة في المناطق النائية أو إذا كانت المسافة إلى أقرب مستشفى للسكتة الدماغية أكثر من 60 كم.
استقبال المريض
أوضحت المعايير أنه يجب على المستشفيات في المنطقة التنسيق مع خدمات الإسعاف لتفعيل نداء السكتة الدماغية قبل وصول المريض. يسهل ذلك دخوله مباشرة إلى قسم الأشعة، حيث يتم تقييمه من قبل مقدمي الرعاية والمتخصصين في الخدمات الإسعافية. بعد قياس العلامات الحيوية والتأكد من سلامة مجرى الهواء والتنفس، يتم فحص مستوى السكر في الدم والتأكد من توقيت بدء الأعراض. يقوم الفريق الميداني بالتعاون مع أطباء الطوارئ بإجراء الفحوصات اللازمة وتسجيل النتائج، التي تشمل وجود شلل أو ميلان في الوجه، وضعف في الذراع، أو تغير الكلام. بعد تحديد نتيجة الفحص، يتم تقسيم الحالات بناءً على النتائج: إذا كانت النتيجة 4 أو أكثر، يتم توجيه المريض إلى مستشفى رعاية دماغية شاملة نظرًا لاحتمالية وجود انسداد شريان رئيسي يتطلب تدخلًا بالقسطرة الدماغية. أما إذا كانت النتيجة أقل من 4، فيتم توجيه المريض إلى أقرب مستشفى يقدم الخدمة، بشرط توفر جهاز أشعة مقطعية.

MENAFN16122024000089011017ID1109000173

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث