بروتوكول لعلاج السكتة الدماغية الحادة في مستشفيات الصحة

(MENAFN
- Al Watan)
تعمل وزارة الصحة على تطوير بروتوكول شامل يهدف إلى توحيد علاج
السكتة الدماغية الحادة في أقسام الطوارئ والمستشفيات، استنادًا إلى تصنيف كل مستشفى. يتضمن هذا البروتوكول مراجعة سنوية، ويشمل علاج السكتة الدماغية الإفقارية الحادة، ونزيف الدماغ الداخلي، ونزيف تحت العنكبوتية، جاء ذلك من خلال معايير مراكز السكتة الدماغية لوزارة الصحة لعام 2024.
الأهداف الرئيسية
تشمل الأهداف الخاصة للبروتوكولات استقرار الحالة الطبية للمرضى من خلال معالجة مجرى الهواء وضغط الدم، إضافة إلى اتخاذ قرارات بشأن استخدام العلاج الوريدي لمرضى السكتة الدماغية الإفقارية الحادة. كما سيتم تحديد بروتوكولات النقل إلى مستشفيات السكتة الدماغية الأولية، مع ضرورة إنشاء بروتوكولات علاج ونقل محددة مسبقًا تعتمد على عدة عوامل، مثل المسافة بين المستشفيات المستعدة لعلاج السكتة الدماغية الحادة وتلك التي لا تقدم هذا العلاج.
مستشفيات جاهزة
أوضحت المعايير أن المستشفيات الصغيرة عادةً ما تفتقر إلى وحدات سكتة دماغية حادة، ولا تملك القدرة على إجراء القسطرة الدماغية. يمكن تقسيمها إلى قسمين بناءً على توفر أشعة مقطعية: مراكز جاهزة للسكتة الدماغية للتحويل، ومراكز جاهزة لعلاج الحالات الحادة. يجب أن تتوفر الأشعة المقطعية ودعم الطب الاتصالي لتقييم حالة المريض وتقديم العلاج المناسب. يتوجب على المستشفيات تجهيز نداء السكتة الدماغية، حيث يمكن أن يلجأ مرضى السكتة الدماغية الحادة إلى أي مستشفى. لذا، يجب على العاملين في هذه المستشفيات التعرف بسرعة على حالات السكتة الدماغية الحادة وعلاجها بشكل مناسب. من الضروري أن يتوفر فريق نداء السكتة الدماغية الحادة على مدار 24 ساعة في المستشفيات الجاهزة، مع المعرفة الكافية بأعراض السكتة الدماغية واتباع بروتوكولات النداء المعتمدة.
استشارة طبيب
قد تكون خبرة الأطباء في بعض المستشفيات محدودة في علاج حالات السكتة الدماغية، مما يستدعي الحاجة إلى متخصصين في علاج السكتة الدماغية. لذلك، يعد استخدام الفيديو المباشر مع الوصول إلى نظام أرشفة صور الأشعة أو الملفات الطبية الإلكترونية من الممارسات القياسية لتوفير الرعاية العاجلة. يجب توحيد استخدام التطبيب عن بُعد وقرارات العلاج الوريدي لمرضى السكتة الدماغية الإفقارية الحادة، بخاصة في المناطق النائية أو إذا كانت المسافة إلى أقرب مستشفى للسكتة الدماغية أكثر من 60 كم.
استقبال المريض
أوضحت المعايير أنه يجب على المستشفيات في المنطقة التنسيق مع خدمات الإسعاف لتفعيل نداء السكتة الدماغية قبل وصول المريض. يسهل ذلك دخوله مباشرة إلى قسم الأشعة، حيث يتم تقييمه من قبل مقدمي الرعاية والمتخصصين في الخدمات الإسعافية. بعد قياس العلامات الحيوية والتأكد من سلامة مجرى الهواء والتنفس، يتم فحص مستوى السكر في الدم والتأكد من توقيت بدء الأعراض. يقوم الفريق الميداني بالتعاون مع أطباء الطوارئ بإجراء الفحوصات اللازمة وتسجيل النتائج، التي تشمل وجود شلل أو ميلان في الوجه، وضعف في الذراع، أو تغير الكلام. بعد تحديد نتيجة الفحص، يتم تقسيم الحالات بناءً على النتائج: إذا كانت النتيجة 4 أو أكثر، يتم توجيه المريض إلى مستشفى رعاية دماغية شاملة نظرًا لاحتمالية وجود انسداد شريان رئيسي يتطلب تدخلًا بالقسطرة الدماغية. أما إذا كانت النتيجة أقل من 4، فيتم توجيه المريض إلى أقرب مستشفى يقدم الخدمة، بشرط توفر جهاز أشعة مقطعية.
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