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تأثير التقنية في الزمن النفسي

12/16/2024 11:20:51 PM
(MENAFN- Al Watan) الإنسان المعاصر يجري بسرعة تفوق قدرته في الحياة. وهو لا يعلم لماذا يجري بهذه السرعة؟ ويشعر أن هناك دائمًا شيئًا سيفوته، إما بالأخبار أو بفرص الحياة. التقنية زرعت هذا الوهم النفسي في الإنسان المعاصر، بسبب كثرة المحتوى المتوفر بالتقنية ومواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة أنه يشعر بإلحاح شديد لمشاهدة كل ما تعرضه الميديا، وهذا أمر مستحيل ولا يحتاجه الإنسان. لكن أساليب التسويق بمواقع التواصل تؤثر في الوعي وتجعله يستجيب بطريقة لا إرادية لكل هذه الأساليب، لأنها تركز على نقاط ضعف الدماغ مثل خطف الانتباه بالمبالغة والتشويق، أو بالإغراء والخصومات وغيرها. يبدأ الإنسان بالتعلق ويشعر بأنه سيتأخر عن الباقين إذا فاته محتوى أو ترند في مواقع التواصل.
يبدأ الإنسان في هذه الحالة بالدخول في نمط ((العجلة الذهنية)). ويبدأ الدماغ في اعتياد أن النمط الأساسي في الحياة هو السرعة بكل شيء، وأن البطء والحياة الهادئة أمر سلبي وقديم وغير مفيد. يبدأ الفرد بعد ذلك بتسريع كل المقاطع التي يستمع إليها لأنه يتوهم أن هناك شيئًا سيفوته إذا تأخر في الاستماع. ثم ينتقل هذا التأثير إلى حياته وعلاقاته الأسرية والاجتماعية. تجده لا يستمع جيدًا ويريد من الجميع اختصار الحديث وينتقل من موضوع إلى موضوع بطريقة ((مواقع التواصل))، ويعتقد أن الناس مثل ((التيك توك)) و ((الإنستجرام))، يستطيع أن يسحب الشاشة لأعلى من أجل تغيير الموضوع والبحث عن ترفيه سريع.
((العجلة الذهنية)) التي تسببت بها مواقع التواصل أدخلت الإنسان المعاصر في اضطراب زمني نفسي. أصبح يعتقد أن فعل الشيء بطريقة بطيئة ((اعتيادية)) أمر غير طبيعي. لذلك، إذا بدأ ممارسة الحياة الطبيعية اجتماعيًا يدخل في حالة من التوتر، بسبب أن الحياة الواقعية ليست بسرعة التقنية ومواقع التواصل الاجتماعي. كما أن التواصل الهادئة مع العائلة والأصدقاء يصبح أمرا مملا لأنه ليس سريعًا ولا يحمل مفاجآت ومتع لحظية.
في حقيقة الأمر لا يوجد شيء مهم على التقنية ومواقع التواصل يستحق كل هذا القلق. كل ما يُعرض أغلبه مكرر بصور مختلفة. والمحتوى المفيد للإنسان قد يحصل عليه في يوم/ يومين فقط خلال الأسبوع في عدة ساعات. أما باقي محتوى السوشال الميديا فمن المفترض التعامل معه كمصدر ترفيه لا يحمل أهمية كبيرة. بحيث يجب على الإنسان أن يعامل مواقع التواصل كممارسة وقت الفراغ، ووقت البحث عن متعة أو متابعة ما يحدث في العالم، بشكل ترفيهي غير مؤثر في الحياة الخاصة.
والأهم من ذلك أن يعي الإنسان أهمية إدراك وهم ((الزمن التقني)) (=الزمن الوهمي السريع الذي صنعته مواقع التواصل). يجب أن يعي الجميع أن مواقع التواصل تهدف إلى السيطرة على وعي الإنسان قدر المستطاع، وتفعل ما بوسعها من أجل خطف انتباهه طوال الوقت، مثل خاصية التنبيهات والإعلانات المستمرة والخصومات المتكررة وإرسال الإيميلات التذكيرية. الأهم عند هذه المواقع هو السيطرة على وعي الإنسان قدر الإمكان. ولا تهمها صحتك النفسية أو عواقب ذلك في حياتك الخاصة وعلاقاتك الأسرية والاجتماعية.
هذا الوعي التقني كفيل بصناعة وعي مضاد من أجل التعامل مع التقنية بأسلوب صحي متوازن. التقنية ومواقع التواصل، صُنعت من أجل خدمتنا وليس العكس. بمعنى أننا نحن من يتحكم بها ويستفيد منها بالقدر الذي نحتاجه دون أن تسيطر علينا وعلى وعينا، وتدخلنا في ((زمن وهمي)) بعيد عن الزمن الطبيعي للواقع. الحياة الهادئة هي الأصل وهي الطبيعة التي تناسبنا، وتحمل لنا سعادة دائمة أكثر من متع التقنية اللحظية.
@ibnzadan

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