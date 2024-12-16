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اقتراحات جديدة لدفع عجلة التنمية

12/16/2024 11:20:51 PM
(MENAFN- Al Watan) ولأني متحمس لمشروع مترو الرياض؛ ما رأيكم أن أقترح عدة اقتراحات كغيري من الكتاب الذين اقترحوا؟ لا سيما أن الاقتراحات ببلاش. أولًا: مشاركة السيارات: وهو نموذج من نماذج النقل؛ بحيث يمكن للأفراد استئجار سيارة لفترات قصيرة، بدلًا من امتلاك سيارة خاصة بهم. هذا النظام يمكّن الأشخاص من استخدام السيارات عند الحاجة دون الحاجة لشراء واحدة، مما يمكن أن يقلل من الازدحام ويراعي البيئة. ثانيًا: استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة تنقل. ثالثًا: منع استخدام السيارات الخصوصية لنقل طلاب المدارس واستخدام وسائل النقل البديلة مثل الحافلات المدرسية، أو الدراجات، أو حتى المشي كبدائل للسيارات الخاصة عند ذهاب الطلاب إلى المدارس. هذا يمكن أن يُسهم في تقليل الازدحام المروري حول المدارس، وزيادة الوعي بشأن أهمية النشاط البدني والبيئة؛ خاصة أن أجواءنا في الشتاء معتدلة إلى باردة وممطرة في أغلب مناطق المملكة!
ما رأيكم أكمل الاقتراحات أم نكتفي بهذه الثلاثة إذا أردتم؟!....
في الأيام الماضية، ومع تدشين مشروع المترو في الرياض، كأحد أهم المشروعات الحيوية في المملكة ظهرت بعض الاقتراحات المثيرة للجدل من بعض الكتاب، ما أثار سخرية المجتمع وأصبحت محل تندر وتهكم في مواقع التواصل الاجتماعي. واحدة من هذه الاقتراحات كانت من أحد الكتاب الذي دعا إلى فرض رسوم على استخدام السيارات في الشوارع من الساعة 7 صباحًا وحتى 6 مساءً، بحيث يتم تشجيع المواطنين على استخدام المترو بدلًا من السيارات. ورغم أن هذا الاقتراح قد يكون مطروحًا في بعض الدول، إلا أننا في المملكة لا يمكننا فعل ذلك خاصة أننا نعاني من قلة وسائل النقل العامة مثل القطارات الصغيرة في الأحياء، مسارات خاصة بالحافلات، مسارات خاصة بالدراجات. وعليه فإن فرض رسوم على السيارات سيكون بعيدًا عن المنطق، ويعزز من استياء المواطنين. وفي اقتراح آخر، من الكاتب نفسه، اقترح ضرورة رفع الدعم عن الوقود، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين وبالتالي دفع المواطنين لاستخدام المترو. لكن، كيف يمكن تجاهل حقيقة أن المترو يقتصر على الرياض فقط، بينما هناك مدن عديدة في السعودية لا توجد فيها هذه الوسيلة الحديثة؟ هذا يتطلب تقديم خيارات تتناسب مع كل مدينة، وليس إجبار المواطنين على اعتماد وسيلة نقل غير متاحة لهم.
ومن جهة أخرى، عندما تتوفر خيارات متعددة في المدينة، فإن الحاجة إلى شراء السيارات ستصبح أقل أهمية كما هي الحال في سويسرا، حينها لن نحتاج لمثل هذه الآراء.
في الواقع إن مثل هذه الاقتراحات، التي تُعتبر غير محسوبة، تتميز بعدم فهم الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع السعودي. فالمجتمع، بطبيعته، يولي أهمية كبيرة للسيارة كوسيلة تنقل رئيسية، وهذا نتيجة عدة عوامل تشمل تقاليد الحياة اليومية والافتقار إلى بنية تحتية شاملة لوسائل النقل العامة. يجب أن تكون مدروسة ومبنية على الواقع المحلي بدلًا من نموذج الأفكار المستعارة من الثقافات الأخرى، والتي يتم إسقاطها علينا بطريقة غير مستساغة.

MENAFN16122024000089011017ID1109000171

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