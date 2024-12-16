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شبابنا وسط عالم مهووس بالإشباع الفوري

12/16/2024 11:20:50 PM
(MENAFN- Al Watan) في أحد الأيام، لاحظ أحد المارة رجلًا مسنًا يزرع بجد شجرة ستستغرق سبعين عامًا لتؤتي ثمارها، فسأله بفضول: ((لماذا تستثمر وقتك في شيء من المحتمل ألا تستمتع به أبدًا؟ أليس من الحكمة أن تزرع شيئًا يفيدك الآن؟))، فأجابه الرجل العجوز: ((أنا أقف هنا اليوم، لأنني جنيت ثمار الأشجار التي زرعها والداي. أريد أن يتمتع أحفادي بالخيرات نفسها)).. هذا التبادل يطرح سؤالا حيويا: ماذا نزرع لأولادنا وأحفادنا في عالم مهووس بالإشباع الفوري؟
في مجتمع اليوم، الذي يسير بخطى سريعة، جاذبية النتائج الفورية لا مفر منها تقريبًا، فنحن نسعى لإيجاد حلول فورية لمشاكلنا، سواء من خلال التكنولوجيا أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أنماط الحياة السريعة. وقد تغلغلت هذه العقلية في كل جانب من جوانب الحياة، مما شجع شبابنا على إعطاء الأولوية للمكاسب القصيرة الأجل على الإنجاز الطويل الأجل.
ضع في اعتبارك ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، حيث توفر الإعجابات والمشاركات التحقق الفوري من الصحة. وغالبا ما يقع الشباب في دوامة البحث عن الاستحسان من خلال ردود الفعل الفورية، مما يؤدي إلى القلق عندما لا يحصلون عليه. الضغط من أجل تنسيق الشخصية المثالية على الإنترنت يمكن أن يحجب أهمية العلاقات الحقيقية وقبول الذات، فبدلا من تعزيز الصبر والمرونة نشجع ثقافة يُقاس فيها النجاح بالظهور الفوري والشعبية.
يمتد هذا الإشباع الفوري إلى التعليم والتطلعات المهنية أيضًا، فالعديد من الطلاب اليوم يندفعون في دراستهم متلهفين للحصول على وظائف ذات رواتب عالية دون استيعاب المعرفة والمهارات التي ستخدمهم على المدى الطويل. وقد كشفت دراسة استقصائية أن عددًا كبيرًا من المهنيين الشباب يشعرون بأنهم غير مستعدين للقيام بأدوارهم، ويعزى ذلك إلى تركيزهم على الإنجازات السريعة بدلا من الفهم العميق. الآثار المترتبة على ذلك عميقة: قوة عاملة تهتم بالسرعة أكثر من اهتمامها بالجوهر، ما يهدد قدرتها على الابتكار والنمو الحقيقي.
علاوة على ذلك، فقد غيّرت الوجبات السريعة والتكنولوجيا المريحة نهجنا تجاه الصحة والرفاهية. فمع تزايد الاعتماد على الأطعمة المصنعة وأنماط الحياة التي تتسم بقلة الحركة نشهد معدلات مقلقة من السمنة ومشاكل الصحة العقلية بين الشباب. وغالبا ما تخفي الراحة التي تأتي مع هذه الخيارات عواقبها على المدى الطويل، حيث يعطي العديد من الشباب الأولوية للرضا الفوري على العادات الصحية.
وفي إطار البحث عن حلول سريعة، نغفل أهمية تطوير نمط حياة متوازن يشمل النشاط البدني والصحة العقلية والأكل المغذي. غالبًا ما يمكن إرجاع ظهور مشاكل الصحة النفسية، مثل القلق والاكتئاب، إلى هذا الخلل في التوازن، حيث يجد الشباب أنفسهم غارقين في مشاكلهم، ويكافحون للتعامل مع ضغوط عالم سريع الحركة، بينما يهملون احتياجاتهم الخاصة.
كما يؤثر هذا السعي الدؤوب وراء الفورية في علاقاتنا الشخصية. ففي عالم تهيمن فيه الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي على التواصل، قد يجد الشباب أنه من الأسهل التواصل رقميًا أكثر من التواصل وجهًا لوجه. مع ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاعلات سطحية تفتقر إلى العمق والتواصل العاطفي: تتآكل القدرة على الانخراط في محادثات هادفة، وممارسة التعاطف والصبر، مما يجعل الكثيرين يشعرون بالعزلة على الرغم من تواصلهم المستمر.
وعلى المستوى المجتمعي، تتجلى هذه الضغوط في طلب الحلول السريعة للمشاكل الاجتماعية المعقدة، فغالبًا ما تشعر الشركات والأعمال التجارية بضغوط من المستهلكين الذين يرغبون في الحصول على نتائج فورية وإشباع فوري. بالتالي، قد يعطون الأولوية للأرباح القصيرة الأجل على الممارسات المستدامة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات تضر بالبيئة أو تستغل العمالة، ويمكن أن يؤدي هذا الاندفاع نحو تحقيق مكاسب سريعة إلى ممارسات مثل التقادم المخطط له، حيث يتم تصميم المنتجات بحيث يكون عمرها الافتراضي قصير الأجل، أو الترويج لخيارات غذائية غير صحية، التي توفر الرضا الفوري، ولكنها تسهم في مشاكل صحية طويلة الأجل. ونتيجة ذلك، تُترك المشاكل المجتمعية الأعمق، مثل التدهور البيئي وأزمات الصحة العامة، دون معالجة.
إذاً ما الذي يمكننا فعله لتنمية عقلية الصبر والاستبصار في شبابنا؟ يبدأ الأمر بنمذجة هذه القيم بأنفسنا، أي يجب أن نشجع جيل الشباب على تقدير الرحلة وليس فقط الوجهة، وقد يعني ذلك تعزيز البيئات التي يتم فيها الاحتفاء بالجهد والمثابرة، حتى عندما لا تكون النتائج الفورية مرئية.
ثم أن هنالك الاختبارات الموضوعية التي غالبًا ما توفر تغذية راجعة فورية، حيث تعزز هذه الفورية ثقافة الإشباع الفوري؛ بمعنى أن يتوقع الطلاب نتائج سريعة دون الانخراط بعمق في المادة، فنحن نعرف كيف تتم المذاكرة للاختبارات الموضوعية مقارنة بالاختبارات المقالية. ونتيجة ذلك، قد يطورون عقلية تقدر السرعة على حساب الفهم الشامل، مما يؤدي إلى تراجع المثابرة والصبر، بينما دور النظم التعليمية هو أن تلعب دورا حاسما من خلال التركيز على التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات. وبدلا من التركيز على الاختبارات الموضوعية لإعداد الشباب من أجل مواجهة التحديات بشكل مدروس ومستدام، فمن الممكن للبرامج التي تشجع خدمة المجتمع والإرشاد أن تركز على غرس الشعور بالمسؤولية والترابط، وتعلم أن التأثير الدائم يتطلب في كثير من الأحيان الوقت والتفاني.
من الضروري أن نذكر أنفسنا وشبابنا بأن أفعالنا اليوم تشكل الإرث الذي نتركه وراءنا، وعلى غرار الرجل العجوز الذي يغرس الشجرة، يجب أن نستثمر في المستقبل، مدركين أن النجاح الحقيقي يستغرق وقتا لزراعته. وبينما نحن نخوض غمار تعقيدات الحياة الحديثة، دعونا لا ننسى حكمة المثل الصيني ((لحظة واحدة من الصبر يمكن أن تجنبنا كارثة، بينما لحظة واحدة من عدم الصبر يمكن أن تدمر حياة بأكملها)).
في عالم يتسابق نحو تحقيق نتائج فورية، دعونا نسعى جاهدين لنكون بستانيين يتحلون بالصبر والتبصر، ونرعى مستقبلًا يمكن لأطفالنا أن يزدهروا فيه، ليس فقط في الوقت الراهن، ولكن للأجيال القادمة.

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