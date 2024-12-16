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جمع التبرعات يحيل 4 جمعيات إلى التحقيق

12/16/2024 11:20:50 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خلال نوفمبر المنصرم، 32 بلاغاً، تتعلق بجمع التبرعات بطرق غير نظامية، وعقد 48 جلسة تحقيق، فيما تم إصدار مخالفة جمع التبرعات بحق 4 جمعيات لجمعها التبرعات بطريقة مخالفة، إضافة إلى إصدار 3 مخالفات بحق أفراد لجمعهم التبرعات، وإصدار 7 إنذارات بحق جمعيات أهلية، وإحالة 7 كيانات تجارية إلى الجهات المختصة، جاء ذلك في إطار الدور الإشرافي والتنظيمي للمركز.
الحوكمة الفعالة
تأتي جهود المركز مع هذه الوقائع في الجهود الرامية إلى حوكمة العمل الخيري من خلال ضمان وقياس التزام المنظمات غير الربحية بالأنظمة ذات العلاقة واللوائح التنفيذية والأساسية وممارسات الحوكمة الفعالة وتمكين وتدريب وتقييم الجهات المشرفة من متابعة أداء المنظمات غير الربحية في فاعلية استخدام الموارد المالية والبرامج والخدمات عن طريق إنشاء منصة للإفصاح ونظام محاسبي موحد لقياس أداء المنظمات غير الربحية ماليا وتوفير أدوات ودورات تدريبية تساعد الباحثين الاجتماعيين على تقييم المخاطر المالية للمنظمات كما تهدف إلى المساهمة في تحسين العمليات الداخلية، وتحقق التدفق المستمر للبيانات الموثوقة والصحيحة عن القطاع غير الربحي عن طريق إيجاد معايير الحوكمة مختلف المنظمات وتقييمها بما يسهم بشكل مباشر بتحقيق الهدف الاستراتيجي وتمكين المنظمات من تحقيق أثر أعمق.
النظر في المخالفات
ينص نظام جمع التبرعات على مجموعة من العقوبات بحق من يجمع التبرعات بصورة تخالف النظام ولائحته التنفيذية، سواء الشخص ذو الصفة الطبيعية وكذلك الجهة غير المرخَّص لها التي تجمع التبرعات والجهة المرخَّص لها التي تدعو إلى جمع التبرعات بما يخالف أحكام المادة (التاسعة) من النظام، كما تعاقب الوسيلة الإعلامية التي تعلن لجهة غير مرخَّص لها، عن جمع تبرعات، بالغرامة، فيما تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام النظام، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام.
مستجدات مركز تنمية القطاع غير الربحي في نوفمبر
تسجيل 86 جمعية أهلية
تسجيل 16 مؤسسة أهلية
تسجيل 23 صندوقا عائليا
إصدار 393 ترخيصا لجميع التبرعات
أكثر من 103 آلاف متطوع
5.646 منظمة مسجلة

MENAFN16122024000089011017ID1109000169

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