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استثناء فئات من الاختبارات المركزية بالمدارس

12/16/2024 11:20:50 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمدت 10 إدارات تعليمية في مناطق ومحافظات المملكة تحديد المقررات الدراسية المزمع أن تطبق فيها الاختبارات المركزية في الفصلين الدراسيين الثاني والثالث من العام الدراسي الجاري، لكافة مدارس البنين والبنات، ويتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة اعتماد الإدارات التعليمية الأخرى للمقررات، مع التأكيد على استثناء 3 فئات من تطبيق ‌الاختبارات المركزية في المدارس، وهي: المدارس المحققة لمستوى التميز في نواتج التعلّم، وبرامج وأقسام التربية الخاصة، ومدارس التعليم المستمر في المرحلة الابتدائية للبنين والبنات.
وتحددت المقررات الدراسية لتطبيق الاختبارات المركزية في إدارات تعليم القصيم وجدة والأحساء والشرقية وحائل وتبوك والمجمعة ونجران والرياض والحدود الشمالية، وذلك على النحو التالي:
. القصيم:
للصف الثالث الابتدائي في مواد (الرياضيات واللغة العربية)، والصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط في مواد (الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية).
. جدة:
تحدد مواد اختبار (الفصل الدراسي الثاني) خلال (الأسبوع التاسع)، وفيما يخص (الفصل الدراسي الثالث) فسيكون الاختبار لـ (الصف الثالث الابتدائي) في مواد (الرياضيات واللغة العربية)، و(الصف السادس الابتدائي) و(الصف الثالث المتوسط) في مواد (الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية).
. الأحساء:
في (الفصل الدراسي الثاني) للصف الثالث الابتدائي (الرياضيات والعلوم)، و(الفصل الدراسي الثالث)، وذلك لـ(الصف الثالث الابتدائي) في مواد (الرياضيات واللغة العربية)، و(الصف السادس الابتدائي) و(الصف الثالث المتوسط) في مواد (الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية).
. الشرقية:
في (الفصل الدراسي الثالث)، وذلك لـ(الصف الثالث الابتدائي) في مواد (الرياضيات واللغة العربية)، و(الصف السادس الابتدائي) في مواد (الرياضيات والعلوم واللغة العربية)، و(الصف الثالث المتوسط) في مواد (الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية).
. حائل:
في (الفصل الدراسي الثاني) و(الفصل الدراسي الثالث)، وذلك لـ(الصف الثالث الابتدائي) في مواد (الرياضيات، واللغة العربية، مادة ثالثة -تحدد لاحقاً-)، والصفوف من (الصف الرابع الابتدائي) حتى (الصف الثالث المتوسط) في مواد (الرياضيات، والعلوم، واللغة العربية، اللغة الإنجليزية، مادة خامسة -تحدد لاحقاً-).
. تبوك:
في (الفصل الدراسي الثاني) و(الفصل الدراسي الثالث)، وذلك لـ(الصف الثالث الابتدائي) في مواد (الرياضيات واللغة العربية)، و(الصف السادس الابتدائي) و(الصف الثالث المتوسط) في مواد (الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية).
. المجمعة:
في (الفصل الدراسي الثاني) و(الفصل الدراسي الثالث)، وذلك لـ(الصف الثالث الابتدائي) في مواد (اللغة العربية (ف2)، الرياضيات (ف3))، و(الصف السادس الابتدائي) في مواد (العلوم (ف2)، اللغة العربية (ف3))، و(الصف الثالث المتوسط) في مواد ((الرياضيات (ف2)، العلوم (ف3)).
. نجران:
في (الفصل الدراسي الثالث) وذلك للصفوف والمواد المستهدفة حسب الوارد في دليل الإطار (الاختبارات المركزية).
. الرياض:
في الفصل الدراسي الثاني، والفصل الدراسي الثالث، بـ(الفصل الدراسي الثاني): الصف الثالث ابتدائي (اللغة العربية)، الصف السادس (العلوم)، الصف الثالث المتوسط (الرياضيات)، بـ(الفصل الدراسي الثالث): الصف الثالث الابتدائي (الرياضيات)، الصف السادس (اللغة العربية)، الصف الثالث المتوسط (العلوم).
. الحدود الشمالية:
(الفصل الدراسي الثاني): ‏الرابع الابتدائي (العلوم)، ‏الثاني المتوسط (الإنجليزية)، الفصل الدراسي الثالث: ‏الثالث الابتدائي (اللغة العربية والرياضيات)، ‏السادس والثالث المتوسط (الرياضيات واللغة العربية والعلوم والإنجليزية).

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