المهاجم الصريح يعجل برحيل تاليسكا

(MENAFN
- Al Watan)
أشارت مصادر إلى أن مدرب النصر الإيطالي ستيفانو بيولي أبدى لإدارة ناديه رغبته في التعاقد مع مهاجم أجنبي، يلعب في مركز رأس الحربة الصريح، وأن البرازيلي أندرسون تاليسكا سيكون الضحية، إذ سيستغني العالمي عن خدماته، لا سيما وأنه يرتبط بمفاوضات مع فنربخشة التركي، مما يجعله مرشحا للرحيل في يناير المقبل.
وخاض تاليسكا مع النصر خلال الموسم الحالي 19 مباراة
في كل البطولات، سجل خلالها 8 أهداف، ولم يصنع أي هدف.
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