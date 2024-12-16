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المهاجم الصريح يعجل برحيل تاليسكا

12/16/2024 11:20:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أشارت مصادر إلى أن مدرب النصر الإيطالي ستيفانو بيولي أبدى لإدارة ناديه رغبته في التعاقد مع مهاجم أجنبي، يلعب في مركز رأس الحربة الصريح، وأن البرازيلي أندرسون تاليسكا سيكون الضحية، إذ سيستغني العالمي عن خدماته، لا سيما وأنه يرتبط بمفاوضات مع فنربخشة التركي، مما يجعله مرشحا للرحيل في يناير المقبل.
وخاض تاليسكا مع النصر خلال الموسم الحالي 19 مباراة في كل البطولات، سجل خلالها 8 أهداف، ولم يصنع أي هدف.

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