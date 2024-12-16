الأخضر يختبر جهوزيته بترينداد وتوباغو

الأخضر يختبر جهوزيته بترينداد وتوباغو
التاريخ
12/16/2024 11:20:50 PM
(MENAFN
- Al Watan)
يخوض المنتخب السعودي اليوم مباراة
ودية، أمام ترينداد وتوباغو، على ملعب نادي الشباب، ضمن معسكره الإعدادي للمشاركة في خليجي 26.
وأجرى الأخضر ختام تحضيراته بمران تكتيكي أمس بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي يسعى خلال اللقاء الودي إلى التأكد من جهوزية لاعبيه.
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