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الأخضر يختبر جهوزيته بترينداد وتوباغو

12/16/2024 11:20:50 PM
(MENAFN- Al Watan) يخوض المنتخب السعودي اليوم مباراة ودية، أمام ترينداد وتوباغو، على ملعب نادي الشباب، ضمن معسكره الإعدادي للمشاركة في خليجي 26.
 وأجرى الأخضر ختام تحضيراته بمران تكتيكي أمس بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي يسعى خلال اللقاء الودي إلى التأكد من جهوزية لاعبيه.

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