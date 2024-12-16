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التهامي على صفيح ساخن

12/16/2024 11:20:50 PM
(MENAFN- Al Watan) تحاصر الأزمات التهامي، والذي تدحرجت مستوياته، وتراجع في دوري الدرجة الثالثة إلى المركز الثالث، بعد أن كان متصدرا خلال 6 جولات متتالية، إذ لوح نائب رئيس النادي عادل الحكمي بتقديم استقالته من عضوية المجلس، بعد خسارة الفريق لدرجة الشباب بطولة المنطقة أمام حطين، وسط محاولات حثيثة لثنيه عن قراره رغم تمسكه

وعلمت ((الوطن))، أن استقالة نائب الرئيس تأتي بعد الأزمات الأخيرة التي تحاصر النادي، والمتمثلة في: التعثرات الأخيرة للفريق الأول بدوري الدرجة الثالثة، والتي تراجع معها الفريق إلى المركز الثالث، وتدخل شخصية في شؤون الفريق رغم عدم امتلاكها أي منصب رسمي، وصداماته المتكررة، وتذمر اللاعبين ومحبي الفريق من تدخلاته، ودخول الأخير في مهاترات مع نائب الرئيس، والتي يصر معها الأخير على تقديم استقالته وابتعاده عن النادي رسميا، ما لم يتم تصحيح الأوضاع.
من جهته، طالب أنصار التهامي بدراسة أسباب عدم محافظة اللاعبين على تقدمهم بالنتيجة، خلال الجولات الثلاث الأخيرة، والتي خسر معها الفريق نقاطا ثمينة أفقدته مركز الصدارة، مؤكدين أن الأوضاع في النادي على صفيح ساخن، ما لم يتم تدخل العقلاء، وإعادة هيبة الفريق، وعودته للصدارة، خاصة أن الجولة الأخيرة للفريق أمام المتصدر القلعة، ولا بديل له عن تحقيق الانتصار بأي ثمن.

MENAFN16122024000089011017ID1109000165

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