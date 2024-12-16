التوقف يقدم خدمة رائعة للزعيم والعميد

(MENAFN
- Al Watan)
يترقب الهلال والاتحاد، العودة بصفوف مكتملة، عقب انتهاء فترة توقف المسابقات المحلية، بسبب إقامة خليجي 26، التي ستنطلق في الكويت السبت المقبل.
ويستعد الفريقان لمواجهة جديدة في كلاسيكو مرتقب في ربع نهائي كأس خادم الحرمين، في السابع من يناير المقبل.
ولا شك أن فترة التوقف تخدم الفريقين، بشأن استعادة بعض اللاعبين الغائبين بسبب الإصابة.
ضابط الإيقاع
افتقد الهلال ضابط إيقاع خط الوسط، البرتغالي روبن نيفيز، والغائب منذ شهرين، بسبب إصابته على مستوى الركبة في لقاء العين بدوري
أبطال آسيا للنخبة.
وتأثر الزعيم كثيرا بغياب روبن نيفيز، حيث كان النجم البرتغالي إلى جانب زميله الصربي سيرجي سافيتش، قوة كبيرة في خط الوسط الأزرق.
ولعل عودة نيفيز من الإصابة ومشاركته في تدريبات بدنية ضمن البرنامج التأهيلي، ستكون مهمة للغاية بالنسبة للمدرب جورجي جيسوس، الذي يحتاج لكل أسلحته قبل موقعة الكلاسيكو.
صانع الهدايا
سيستفيد الاتحاد من عودة نجمه الفرنسي موسى ديابي، أفضل صانع لعب في دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم، حيث قدم 10 تمريرات حاسمة حتى الآن.
ورغم أن انتصارات العميد لم تتوقف في غياب ديابي، لكن عودته بالتأكيد ستكون مهمة قبل كلاسيكو الكأس، للعمل بجوار كريم بنزيما وحسام عوار وستيفن بيرجوين، وهو الأمر الذي يسعد المدرب الفرنسي لوران بلان وجماهير العميد.
- الفريقان استغلا التوقف لتجهيز المصابين.
- الكبيران يلتقيان بعد العودة للمنافسات في الكأس.
- الهلال يعمل على تجهيز ضابط إيقاعه البرتغالي نيفيز.
- الاتحاد كثف البرنامج التأهيلي لصانع الهدايا ديابي.
- مدربا الفريقين سيكونان سعيدين بعودة النجوم.
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