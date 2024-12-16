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التوقف يقدم خدمة رائعة للزعيم والعميد

12/16/2024 11:20:50 PM
(MENAFN- Al Watan) يترقب الهلال والاتحاد، العودة بصفوف مكتملة، عقب انتهاء فترة توقف المسابقات المحلية، بسبب إقامة خليجي 26، التي ستنطلق في الكويت السبت المقبل.
ويستعد الفريقان لمواجهة جديدة في كلاسيكو مرتقب في ربع نهائي كأس خادم الحرمين، في السابع من يناير المقبل.
ولا شك أن فترة التوقف تخدم الفريقين، بشأن استعادة بعض اللاعبين الغائبين بسبب الإصابة.
ضابط الإيقاع

افتقد الهلال ضابط إيقاع خط الوسط، البرتغالي روبن نيفيز، والغائب منذ شهرين، بسبب إصابته على مستوى الركبة في لقاء العين بدوري أبطال آسيا للنخبة.
وتأثر الزعيم كثيرا بغياب روبن نيفيز، حيث كان النجم البرتغالي إلى جانب زميله الصربي سيرجي سافيتش، قوة كبيرة في خط الوسط الأزرق.
ولعل عودة نيفيز من الإصابة ومشاركته في تدريبات بدنية ضمن البرنامج التأهيلي، ستكون مهمة للغاية بالنسبة للمدرب جورجي جيسوس، الذي يحتاج لكل أسلحته قبل موقعة الكلاسيكو.
صانع الهدايا

سيستفيد الاتحاد من عودة نجمه الفرنسي موسى ديابي، أفضل صانع لعب في دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم، حيث قدم 10 تمريرات حاسمة حتى الآن.
ورغم أن انتصارات العميد لم تتوقف في غياب ديابي، لكن عودته بالتأكيد ستكون مهمة قبل كلاسيكو الكأس، للعمل بجوار كريم بنزيما وحسام عوار وستيفن بيرجوين، وهو الأمر الذي يسعد المدرب الفرنسي لوران بلان وجماهير العميد.
- الفريقان استغلا التوقف لتجهيز المصابين.
- الكبيران يلتقيان بعد العودة للمنافسات في الكأس.
- الهلال يعمل على تجهيز ضابط إيقاعه البرتغالي نيفيز.
- الاتحاد كثف البرنامج التأهيلي لصانع الهدايا ديابي.
- مدربا الفريقين سيكونان سعيدين بعودة النجوم.

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