Tuesday, 17 December 2024 04:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فرنسا تسارع بإرسال المساعدات إلى مايوت

12/16/2024 11:20:49 PM
(MENAFN- Al Watan) استخدمت فرنسا السفن والطائرات العسكرية لإرسال عمال الإنقاذ والإمدادات إلى جزيرة مايوت الواقعة في المحيط الهندي، بعد أن ضربتها أسوأ عاصفة منذ ما يقرب من قرن من الزمان. وتخشى السلطات أن يكون مئات وربما آلاف الأشخاص قد لقوا حتفهم.
تدمير الأحياء
ودمر الإعصار تشيدو أحياء بأكملها من الأكواخ المعدنية وغيرها من الهياكل الهشة عندما ضرب مايوت، أفقر مقاطعة في فرنسا.
وتحولت قرى بأكملها على التلال إلى كومة من الأشجار المقطوعة وأكوام من المعدن المموج وإطارات المنازل الخشبية.
وقالت وزيرة الصحة الفرنسية جينفييف داريوسيك إن عدد القتلى الرسمي بلغ 14 شخصا، لكنها أضافت لإحدى القنوات أن هذا العدد ربما يكون أقل كثيرا من العدد الحقيقي ((مقارنة بحجم الكارثة)).
وقد انقطعت إمدادات الكهرباء وخطوط الاتصالات عن أجزاء كبيرة من مايوت، وتشعر السلطات بالقلق إزاء نقص مياه الشرب. وفي الوقت نفسه، تعرض المستشفى الرئيسي لأضرار جسيمة.
معاناة الجوع
وقالت عضو مجلس الشيوخ في مايوت سلامة راميا إن الناس بدأوا يعانون من الجوع أيضًا. وأضافت لقناة بي إف إم التلفزيونية أن العديد من الأشخاص الذين توجهوا إلى الملاجئ وجدوا ظروفًا مزرية.
وأضافت ((لا يوجد ماء ولا كهرباء. الجوع بدأ يتفاقم. من الضروري أن تصل المساعدات، خاصة عندما نرى الأطفال والرضع الذين ليس لدينا ما نقدمه

عدد القتلى
وقال بيوفيلي، أكبر مسؤول حكومي فرنسي في مجموعة الجزر، لقناة ((مايوت لا 1ere)) التلفزيونية إن عدد القتلى جراء الإعصار بلغ عدة مئات من الأشخاص وربما يصل إلى الآلاف.
ولكنه أضاف أنه سيكون من الصعب للغاية إحصاء عدد القتلى، وقد لا يتم تسجيل العديد منهم على الإطلاق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التقليد الإسلامي المتمثل في دفن الموتى خلال 24 ساعة.
كما تعد مايوت وجهة للأشخاص من دول أكثر فقراً، مثل جزر القمر والصومال القريبتين، والذين ربما دخلوا بشكل غير قانوني وبالتالي سيكون من الصعب تعقبهم.
وقد تم إرسال فرق الإنقاذ والإمدادات من فرنسا ومن إقليم ريونيون الفرنسي المجاور، والذي يستخدم كجسر لنقل المساعدات إلى مايوت. ومع ذلك، لا يزال مطار مايوت الرئيسي مغلقًا أمام الرحلات المدنية بسبب الأضرار الجسيمة، مما يترك الطائرات العسكرية فقط قادرة على الطيران من وإلى الجزيرة.
تقدم الإعصار
وبعد أن ضرب جزيرة مايوت، واصل الإعصار تقدمه غرباً وضرب موزمبيق. وذكرت وسائل الإعلام المحلية في موزمبيق أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في شمال البلاد، لكن هذا أيضاً إحصاء مبكر للغاية. وحذرت وكالات الإغاثة من أن أكثر من مليوني شخص قد يتأثرون في البلاد.
في هذه الأثناء، قال رئيس جزر القمر غزالي عثماني في بيان إن الأضرار التي لحقت ببلاده كانت طفيفة.
وفي مايوت، عانى المستشفى الرئيسي من أضرار جسيمة ناجمة عن المياه في أقسام الجراحة والعناية المركزة والطوارئ والولادة، وفقًا لوزير الصحة داريوسيك. وقالت السلطات إن الجهود جارية لإنشاء عيادة ميدانية ونشر 100 فرد طبي إضافي في الإقليم.
وقالت السلطات الفرنسية إن من المتوقع وصول أكثر من 800 فرد إضافي في الأيام المقبلة. وقالت الحكومة الفرنسية إنها ستستخدم بيانات الأقمار الصناعية لتقييم الأضرار وتحديد أولويات المساعدات وتوجيه فرق الإنقاذ.
مايوت:
أفقر مكان في الاتحاد الأوروبي، وهي أرخبيل مكتظ بالسكان يبلغ عدد سكانه نحو 300 ألف نسمة، معظمهم من المسلمين، وتقع بين مدغشقر والقارة الإفريقية.
وتتألف من جزيرتين رئيسيتين، وكانت تحت الإدارة الفرنسية منذ عام 1841.
الإعصار تشيدو:
جلب رياحا تجاوزت سرعتها 220 كيلومترا في الساعة، اجتاحت العديد من المنازل والطرق المؤقتة، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.
وقال محافظ مايوت فرانسوا كزافييه بيوفيلي إن الإعصار كان من الفئة الرابعة، وهو ثاني أقوى إعصار على مقياس الأعاصير، والأسوأ الذي يضرب مايوت منذ ثلاثينيات القرن العشرين.

MENAFN16122024000089011017ID1109000163

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث