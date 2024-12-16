أمريكا الوسطى تستعد لتدفق المهاجرين مع اقتراب عهد ترمب

(MENAFN
- Al Watan)
مع اقتراب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب
من تولي منصبه في يناير المقبل، تزداد المخاوف في بلدان أمريكا الوسطى، خاصة في هندوراس، من تداعيات سياساته المتعلقة بالهجرة، فقد وعد خلال حملته الانتخابية بتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، مما أثار قلقًا واسعًا بشأن الأعداد الكبيرة من المرحلين الذين قد يعودون إلى بلدانهم الأصلية في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية.
وهندوراس، التي تعاني من مستويات عالية من الفقر والجريمة، هي واحدة من البلدان التي فر منها آلاف السكان على مدى عقود بحثًا عن حياة أفضل في الولايات المتحدة، ومع تهديدات ترمب المتكررة بترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، تستعد البلاد لاستقبال موجات جديدة من مواطنيها الذين قد يجدون أنفسهم في وطن يفتقر إلى البنية التحتية والموارد الكافية لإعادة دمجهم.
والمخاوف لا تقتصر على هندوراس وحدها؛ دول أخرى في المنطقة، مثل غواتيمالا والسلفادور، تواجه سيناريوهات مشابهة.
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