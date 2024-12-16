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أمريكا الوسطى تستعد لتدفق المهاجرين مع اقتراب عهد ترمب

12/16/2024 11:20:49 PM
(MENAFN- Al Watan) مع اقتراب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب من تولي منصبه في يناير المقبل، تزداد المخاوف في بلدان أمريكا الوسطى، خاصة في هندوراس، من تداعيات سياساته المتعلقة بالهجرة، فقد وعد خلال حملته الانتخابية بتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، مما أثار قلقًا واسعًا بشأن الأعداد الكبيرة من المرحلين الذين قد يعودون إلى بلدانهم الأصلية في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية.
وهندوراس، التي تعاني من مستويات عالية من الفقر والجريمة، هي واحدة من البلدان التي فر منها آلاف السكان على مدى عقود بحثًا عن حياة أفضل في الولايات المتحدة، ومع تهديدات ترمب المتكررة بترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، تستعد البلاد لاستقبال موجات جديدة من مواطنيها الذين قد يجدون أنفسهم في وطن يفتقر إلى البنية التحتية والموارد الكافية لإعادة دمجهم.
والمخاوف لا تقتصر على هندوراس وحدها؛ دول أخرى في المنطقة، مثل غواتيمالا والسلفادور، تواجه سيناريوهات مشابهة.

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