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هل تنجح تحركات ومحاولات وقف القتلى في غزة؟

12/16/2024 11:20:49 PM
(MENAFN- Al Watan) انتعشت الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة بالأسابيع الأخيرة، بعد تعثرها مرارا وتكرارا، وذلك بسبب ارتفاع عدد القتلى، حيث ذكر مسؤولون صحيون فلسطينيون أن الحصيلة في قطاع غزة نتيجة الحرب المستمرة منذ 14 شهرا بين إسرائيل ومسلحي حماس تجاوزت 45 ألف شخص، مع وصول 52 قتيلا إلى المستشفيات من مختلف أنحاء القطاع الذي تعرض للقصف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لافتين إلى أن أكثر من نصف القتلى من النساء والأطفال.
تجديد الجهود
جددت قطر ومصر والولايات المتحدة جهودها للتوسط في التوصل لاتفاق على مستويات عليا في الأيام الأخيرة.
وقال الوسطاء إن هناك استعدادا أكبر من كلا الجانبين لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأوضحت وزارة الصحة أن 45028 شخصا قتلوا وأصيب 106962 منذ بدء الحرب، وأن العدد الحقيقي للقتلى أعلى، لأن آلاف الجثث لا تزال مدفونة تحت الأنقاض أو في مناطق لا يستطيع المسعفون الوصول إليها.
وتعد هذه الحرب الجولة الأكثر دموية في القتال بين إسرائيل وحماس، حيث بلغ عدد القتلى الآن نحو 2% من إجمالي سكان غزة قبل الحرب، الذي بلغ نحو 2.3 مليون نسمة.
تحت الأنقاض
ومن بين القتلى الذين وردت أسماؤهم في الحصيلة الإجمالية عشرة أشخاص، بينهم أسرة مكونة من أربعة أفراد، لقوا حتفهم جراء غارة إسرائيلية ليلية على مدينة غزة، بحسب ما قاله مسعفون فلسطينيون.
وأفادت خدمة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة بأن الغارة أصابت منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وأضافت أن رجال الإنقاذ انتشلوا جثث 10 أشخاص من تحت الأنقاض، بما في ذلك جثث والدين وطفليهما.
وفي حين تزعم إسرائيل أن حماس مسؤولة عن مقتل المدنيين، لأنها تعمل داخل مناطق مدنية في قطاع غزة المكتظ بالسكان، تقول جماعات حقوق الإنسان والفلسطينيون إن إسرائيل فشلت في اتخاذ الاحتياطات الكافية لتجنب مقتل المدنيين.
غارات منفصلة
أسفرت غارة منفصلة على مدرسة في مدينة خان يونس الجنوبية عن مقتل 13 شخصا على الأقل، بينهم ستة أطفال وامرأتان، وفقا لمستشفى ناصر حيث تم نقل الجثث. وذكر المستشفى في البداية أن الغارة قتلت 16 شخصا، لكنه عدل لاحقا عدد القتلى، حيث كانت الجثث الثلاث الأخرى ناجمة عن غارة منفصلة أصابت منزلا.
وقالت لويز واتريدج، المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إنها التقت أطفالا أصيبوا في الغارة التي شنت على المدرسة التي تحولت إلى ملجأ، وكان من بينهم فتاة، تبلغ من العمر 17 عاما، أصيبت بإصابة بالغة في ساقها وجروح ناجمة عن شظايا.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه ((نفذ ضربة دقيقة على إرهابيين من حماس كانوا يعملون داخل مركز قيادة وتحكم داخل مجمع كان بمثابة مدرسة في خان يونس)). ولم يقدم الجيش الإسرائيلي أي أدلة.
حصيلة القتلى :
تجاوز عدد القتلى 45 ألف شخص منذ بدء الحرب المستمرة منذ 14 شهرًا، وأكثر من نصفهم من النساء والأطفال.
الجهود الدبلوماسية:
قطر ومصر والولايات المتحدة تعمل على تجديد جهود الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار.
الأضرار تحت الأنقاض:
العدد الفعلي للقتلى قد يكون أعلى بكثير، حيث إن آلاف الجثث ما زالت تحت الأنقاض أو في أماكن يصعب الوصول إليها.
غارات مميتة:
. غارة على حي الشجاعية أسفرت عن مقتل 10 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم والدان وطفلاهما.
. غارة على مدرسة، تحولت إلى ملجأ في خان يونس، قُتل إثرها 13 شخصًا، بينهم 6 أطفال.
تصريحات الأطراف:
إسرائيل تتهم حماس بالاختباء داخل مناطق مدنية، بينما الفلسطينيون وجماعات حقوق الإنسان ينتقدون إسرائيل، لعدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة لتجنب قتل المدنيين.

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