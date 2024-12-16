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بيريرا يصدم الشباب بضربة الأهلي

12/16/2024 11:20:49 PM
(MENAFN- Al Watan) صدم مدرب الشباب، البرتغالي فيتور بيريرا إدارة ناديه، برغبته في الرحيل عن تدريب الليث، خلال الأيام المقبلة، والاتجاه إلى الدوري الإنجليزي، بعد تلقيه عرضا من وولفرهامبتون الإنجليزي، مما دفع الإدارة الشبابية إلى البحث عن اسم تدريبي يقود الفريق خلفا للمدرب البرتغالي.
وبرفضه إكمال عقده مع الشباب سيكرر المدرب البرتغالي ما فعله مع الأهلي في نهاية موسم 2014، بعدم إكمال عقده مع قلعة الكؤوس حينها، مع الشباب مجددا.
وفي الوقت نفسه اقتربت الإدارة الشبابية من إبرام أولى الصفقات الشتوية، والتوقيع مع حارس مرمى نيوكاسل الإنجليزي، السلوفاكي مارتن دوبرافكا.
رفض قاطع

أكدت مصادر أن مدرب الشباب البرتغالي فيتور بيريرا أبلغ إدارة ناديه، برغبته في الرحيل عن الليث، خلال الأيام المقبلة، بعدما اقترب بشدة من تولي تدريب وولفرهامبتون الإنجليزي، ورغم المحاولات الشبابية لإقناع المدرب بالبقاء بكل الطرق المالية، ولكنه رفض جميع العروض.
وأوضحت أن المدرب البرتغالي أكد للإدارة، أنه ليست لديه أي مشكلة مالية، ولكن حلمه هو التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا قرر الرحيل عن منصبه.
وأشارت إلى أن إدارة الشباب بدأت المفاوضات مع العديد من المدربين الكبار لتولي المنصب، ومنها اسم سبق له وأن عمل مع أحد أندية العاصمة، وهو الأقرب لقيادة الفريق.
وأن وولفرهامبتون سيدفع الشرط الجزائي في عقد بيريرا مع الشباب، تمهيدا للتعاقد معه خلال الأيام المقبلة.
سيناريو مكرر
برفضه إكمال عقده مع الشباب سيكرر المدرب البرتغالي ما فعله مع الأهلي في نهاية موسم 2014، بعدم إكمال عقده مع قلعة الكؤوس حينها، مع الشباب مجددا.
ففي نهاية موسم 2014، وبعد خسارة الأهلي لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في ذلك الموسم أمام الشباب، أبلغ المدرب إدارة الراقي بعدم رغبته في الاستمرار وإنهاء عقده بالتراضي، ورغم تجديده لعقده مع الليث هذا الموسم إلا أنه كرر ذات السيناريو رافضا الاستمرار مع الليث رغم الأداء الرائع الذي يقدمه الفريق تحت قيادته.
أولى الصفقات

اقترب الشباب، من إتمام صفقة الحارس الأجنبي، لتعويض غياب حارس الفريق، الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو، الذي تعرض لإصابة الرباط الصليبي للمرة الثانية، منذ بداية الموسم الجاري.
وبحسب المصادر، فإن إدارة الشباب تقترب من ضم حارس نيوكاسل الإنجليزي، السلوفاكي مارتن دوبرافكا، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
ويرتبط مارتن دوبرافكا ((35 عاما))، بعقد مع نيوكاسل يونايتد، حتى صيف 2025.
ومن المقرر أن تفتح فترة الانتقالات الشتوية، مطلع يناير المقبل، وتستمر لمدة شهر.
- بيريرا ينوي الرحيل عن الشباب.
- المدرب البرتغالي تلقى عرضا إنجليزيا.
- وولفرهامبتون الإنجليزي تفاوض مع بيريرا.
- المدرب أبلغ ناديه برغبته في الرحيل.
- النادي الإنجليزي سيقوم بدفع الشرط الجزائي.
- الشباب بدأ في البحث عن مدرب جديد.
- بيريرا يكرر ما فعله مع الأهلي في موسم 2014.
- الليث يفاوض حارس نيوكاسل.
- السلوفاكي مارتن دوبرافكا سيعوض غياب الكوري كيم سيونج.

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