بيريرا يصدم الشباب بضربة الأهلي

(MENAFN
- Al Watan)
صدم مدرب الشباب، البرتغالي فيتور بيريرا إدارة ناديه، برغبته في الرحيل عن تدريب الليث، خلال الأيام المقبلة، والاتجاه إلى الدوري
الإنجليزي، بعد تلقيه عرضا من وولفرهامبتون الإنجليزي، مما دفع الإدارة الشبابية إلى البحث عن اسم تدريبي يقود الفريق خلفا للمدرب البرتغالي.
وبرفضه إكمال عقده مع الشباب سيكرر المدرب البرتغالي ما فعله مع الأهلي في نهاية موسم 2014، بعدم إكمال عقده مع قلعة الكؤوس حينها، مع الشباب مجددا.
وفي الوقت نفسه اقتربت الإدارة الشبابية من إبرام أولى الصفقات الشتوية، والتوقيع مع حارس مرمى نيوكاسل الإنجليزي، السلوفاكي مارتن دوبرافكا.
رفض قاطع
أكدت مصادر أن مدرب الشباب البرتغالي فيتور بيريرا أبلغ إدارة ناديه، برغبته في الرحيل عن الليث، خلال الأيام المقبلة، بعدما اقترب بشدة من تولي تدريب وولفرهامبتون الإنجليزي، ورغم المحاولات الشبابية لإقناع المدرب بالبقاء بكل الطرق المالية، ولكنه رفض جميع العروض.
وأوضحت أن المدرب البرتغالي أكد للإدارة، أنه ليست لديه أي مشكلة مالية، ولكن حلمه هو التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا قرر الرحيل عن منصبه.
وأشارت إلى أن إدارة الشباب بدأت المفاوضات مع العديد من المدربين الكبار لتولي المنصب، ومنها اسم سبق له وأن عمل مع أحد أندية العاصمة، وهو الأقرب لقيادة الفريق.
وأن وولفرهامبتون سيدفع الشرط الجزائي في عقد بيريرا مع الشباب، تمهيدا للتعاقد معه خلال الأيام المقبلة.
سيناريو مكرر
برفضه إكمال عقده مع الشباب سيكرر المدرب البرتغالي ما فعله مع الأهلي في نهاية موسم 2014، بعدم إكمال عقده مع قلعة الكؤوس حينها، مع الشباب مجددا.
ففي نهاية موسم 2014، وبعد خسارة الأهلي لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في ذلك الموسم أمام الشباب، أبلغ المدرب إدارة الراقي بعدم رغبته في الاستمرار وإنهاء عقده بالتراضي، ورغم تجديده لعقده مع الليث هذا الموسم إلا أنه كرر ذات السيناريو رافضا الاستمرار مع الليث رغم الأداء الرائع الذي يقدمه الفريق تحت قيادته.
أولى الصفقات
اقترب الشباب، من إتمام صفقة الحارس الأجنبي، لتعويض غياب حارس الفريق، الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو، الذي تعرض لإصابة الرباط الصليبي للمرة الثانية، منذ بداية الموسم الجاري.
وبحسب المصادر، فإن إدارة الشباب تقترب من ضم حارس نيوكاسل الإنجليزي، السلوفاكي مارتن دوبرافكا، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
ويرتبط مارتن دوبرافكا ((35 عاما))، بعقد مع نيوكاسل يونايتد، حتى صيف 2025.
ومن المقرر أن تفتح فترة الانتقالات الشتوية، مطلع يناير المقبل، وتستمر لمدة شهر.
- بيريرا ينوي الرحيل عن الشباب.
- المدرب البرتغالي تلقى عرضا إنجليزيا.
- وولفرهامبتون الإنجليزي تفاوض مع بيريرا.
- المدرب أبلغ ناديه برغبته في الرحيل.
- النادي الإنجليزي سيقوم بدفع الشرط الجزائي.
- الشباب بدأ في البحث عن مدرب جديد.
- بيريرا يكرر ما فعله مع الأهلي في موسم 2014.
- الليث يفاوض حارس نيوكاسل.
- السلوفاكي مارتن دوبرافكا سيعوض غياب الكوري كيم سيونج.
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