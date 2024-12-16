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228% نمو مشتركي الصناديق الاستثمارية

12/16/2024 11:20:49 PM
(MENAFN- Al Watan) قفز عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية في المملكة خلال 2023 إلى 1.080.455 مشتركا، بنمو سنوي بلغ 65.5%، وذلك بعد أن ارتفع عدد المشتركين من 652.869 مشتركا في العام السابق له.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة أن عدد المشتركين بالصناديق الاستثمارية تضاعف مرتين خلال 5 سنوات، وشهد قفزات كبيرة بالرغم من انخفاض أصول تلك الصناديق؛ حيث ارتفع عدد المشتركين من 329.739 مشتركا في 2019 إلى 358.894 في 2020، بنمو سنوي بلغ 8.8%، قبل أن يقفز في العام 2021 إلى 529.312 مشترك، وبنمو سنوي 47.5%، وواصل عدد المشتركين نموه في 2022 ليصل إلى 652.869 مشتركا، وبنمو 23.3%، قبل أن يتجاوز المليون مشترك في 2023، لينمو خلال 5 سنوات بنسبة 228%.
دوافع النمو
ويعكس ارتفاع عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية جاذبيتها المتزايدة التي تعتمد على مقدرة المستثمرين على التنويع وتقليل المخاطر، حيث تقدم الصناديق الاستثمارية فرصة لتنويع الاستثمارات عبر مجموعة واسعة من الأصول، مما يقلل المخاطر مقارنة بالاستثمار في أصول فردية، واستفادة المستثمرين من خبرة مديري الصناديق في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، بناءً على تحليل الأسواق، كما توفر الصناديق الاستثمارية خيارات متنوعة من حيث رأس المال، مما يجعلها متاحة لمجموعة واسعة من المستثمرين.
عدد الصناديق
ارتفع عدد الصناديق العاملة في السعودية من 253 صندوقًا في عام 2019 إلى 291 صندوقًا في عام 2023، بنسبة نمو إجمالية بلغت 15.0%. ومع ذلك، كان هذا النمو متفاوتًا، فخلال 2020 سجلت أعداد الصناديق ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4% بزيادة صندوق واحد، أما في 2021 فزادت بنسبة 0.4% وبزيادة صندوقين، وعادت لتنقص في 2022 صندوقا ليبلغ عددها 255 صندوقا، قبل أن تزيد بنسبة 14.2% خلال 2023 ويبلغ عددها 291 صندوقا.
الأصول المحلية
شهدت الأصول المحلية نموًا متفاوتًا، حيث ارتفعت في البداية ثم تراجعت، ففي 2020 شهدت زيادة بنسبة 12.1% لتصل إلى 149.561.86 مليون ريال، قبل أن تنخفض إلى 147.689.21 مليون ريال في 2021 وبانخفاض 1.3%، وواصلت انخفاضها في 2022 لتصل إلى 101.186.01 مليون ريال، وأسرع انخفاض سنوي وبلغ 31.5%، واستقرت نسبيا في 2023 عند 101.181.5 مليون ريال وبانخفاض بسيط.
الأصول الأجنبية
شهدت الأصول الأجنبية تقلبات حادة خلال الفترة من 2019 إلى 2020 وارتفعت ارتفاعا هائلا بنسبة 126.9%، لتصل إلى 60.162.46 مليون ريال، وواصلت نموها في 2021 لتصل إلى 79.484.19 مليون ريال وبنمو 32.1%، قبل أن تنخفض إلى 24.919 مليون ريال وبخسارة 68.7%، وواصلت في 2023 خسارتها لتصل إلى 21.396 مليون ريال وبانخفاض 14.1%.
إجمالي أصول الصناديق
ارتفع إجمالي الأصول في البداية قبل أن يتراجع لاحقًا وسجل في 2020 نمواً بنسبة 31.1% لتصل إلى 209.724.32 مليون ريال وبزيادة 31.1%، لتواصل ارتفاعها إلى 227.173.4 مليون ريال وبنمو 8.3% في 2021، قبل أن تنخفض إلى 126.105.01 مليون ريال وبخسارة 44.5%، وواصل إجمالي الأصول انخفاضه في 2023 ليبلغ 122.577.5 مليون ريال، وبانخفاض سنوي بلغ 2.8%.
عدد الصناديق الاستثمارية وقيمتها ((بالمليون ريال)) ونسبة تغييرها:
عدد الصناديق العاملة=
2019= 253
2020= 254= 0.4 %
2021= 256= 0.8 %
2022= 255= - 0.4 %
2023= 291= 14.2 %
عدد المشتركين=
2019= 329.739
2020= 358.894= 8.8 %
2021= 529.312= 47.5 %
2022= 652.869= 23.3 %
2023= 1.080.455= 65.5 %
الأصول المحلية =
2019= 133.441.67
2020= 149.561.86= 12.1 %
2021= 147.689.21= - 1.3 %
2022= 101.186.01= - 31.5 %
2023= 101.181.5= - 0.004 %
الأصول الأجنبية=
2019= 26.516.37=
2020= 60.162.46= 126.9 %
2021= 79.484.19= 32.1 %
2022= 24.919= - 68.7 %
2023= 21.396= - 14.1 %
إجمالي أصول الصناديق=
2019= 159.958.04
2020= 209.724.32= 31.1 %
2021= 227.173.4= 8.3 %
2022= 126.105.01= - 44.5 %
2023= 122.577.5= -2.8 %

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