228% نمو مشتركي الصناديق الاستثمارية

(MENAFN
- Al Watan)
قفز عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية في المملكة خلال 2023 إلى 1.080.455 مشتركا، بنمو سنوي بلغ 65.5%، وذلك بعد أن ارتفع عدد المشتركين من 652.869 مشتركا في العام السابق له.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة أن عدد المشتركين بالصناديق الاستثمارية تضاعف مرتين خلال 5 سنوات، وشهد قفزات كبيرة بالرغم من انخفاض أصول تلك الصناديق؛ حيث ارتفع عدد المشتركين من 329.739 مشتركا في 2019 إلى 358.894 في 2020، بنمو سنوي بلغ 8.8%، قبل أن يقفز في العام 2021 إلى 529.312 مشترك، وبنمو سنوي 47.5%، وواصل عدد المشتركين نموه في 2022 ليصل إلى 652.869 مشتركا، وبنمو 23.3%، قبل أن يتجاوز المليون مشترك في 2023، لينمو خلال 5 سنوات بنسبة 228%. دوافع النمو
ويعكس ارتفاع عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية جاذبيتها المتزايدة التي تعتمد على مقدرة المستثمرين على التنويع وتقليل المخاطر، حيث تقدم الصناديق الاستثمارية فرصة لتنويع الاستثمارات عبر مجموعة واسعة من الأصول، مما يقلل المخاطر مقارنة بالاستثمار في أصول فردية، واستفادة المستثمرين من خبرة مديري الصناديق في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، بناءً على تحليل الأسواق، كما توفر الصناديق الاستثمارية خيارات متنوعة من حيث رأس المال، مما يجعلها متاحة لمجموعة واسعة من المستثمرين. عدد الصناديق
ارتفع عدد الصناديق العاملة في السعودية من 253 صندوقًا في عام 2019 إلى 291 صندوقًا في عام 2023، بنسبة نمو إجمالية بلغت 15.0%. ومع ذلك، كان هذا النمو متفاوتًا، فخلال 2020 سجلت أعداد الصناديق ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4% بزيادة صندوق واحد، أما في 2021 فزادت بنسبة 0.4% وبزيادة صندوقين، وعادت لتنقص في 2022 صندوقا ليبلغ عددها 255 صندوقا، قبل أن تزيد بنسبة 14.2% خلال 2023 ويبلغ عددها 291 صندوقا. الأصول المحلية
شهدت الأصول المحلية نموًا متفاوتًا، حيث ارتفعت في البداية ثم تراجعت، ففي 2020 شهدت زيادة بنسبة 12.1% لتصل إلى 149.561.86 مليون ريال، قبل أن تنخفض إلى 147.689.21 مليون ريال في 2021 وبانخفاض 1.3%، وواصلت انخفاضها في 2022 لتصل إلى 101.186.01 مليون ريال، وأسرع انخفاض سنوي وبلغ 31.5%، واستقرت نسبيا في 2023 عند 101.181.5 مليون ريال وبانخفاض بسيط. الأصول الأجنبية
شهدت الأصول الأجنبية تقلبات حادة خلال الفترة من 2019 إلى 2020 وارتفعت ارتفاعا هائلا بنسبة 126.9%، لتصل إلى 60.162.46 مليون ريال، وواصلت نموها في 2021 لتصل إلى 79.484.19 مليون ريال وبنمو 32.1%، قبل أن تنخفض إلى 24.919 مليون ريال وبخسارة 68.7%، وواصلت في 2023 خسارتها لتصل إلى 21.396 مليون ريال وبانخفاض 14.1%. إجمالي أصول الصناديق
ارتفع إجمالي الأصول في البداية قبل أن يتراجع لاحقًا وسجل في 2020 نمواً بنسبة 31.1% لتصل إلى 209.724.32 مليون ريال وبزيادة 31.1%، لتواصل ارتفاعها إلى 227.173.4 مليون ريال وبنمو 8.3% في 2021، قبل أن تنخفض إلى 126.105.01 مليون ريال وبخسارة 44.5%، وواصل إجمالي الأصول انخفاضه في 2023 ليبلغ 122.577.5 مليون ريال، وبانخفاض سنوي بلغ 2.8%. عدد الصناديق الاستثمارية وقيمتها ((بالمليون ريال)) ونسبة تغييرها:
عدد الصناديق العاملة=
2019= 253
2020= 254= 0.4 %
2021= 256= 0.8 %
2022= 255= - 0.4 %
2023= 291= 14.2 %
عدد المشتركين=
2019= 329.739
2020= 358.894= 8.8 %
2021= 529.312= 47.5 %
2022= 652.869= 23.3 %
2023= 1.080.455= 65.5 %
الأصول المحلية =
2019= 133.441.67
2020= 149.561.86= 12.1 %
2021= 147.689.21= - 1.3 %
2022= 101.186.01= - 31.5 %
2023= 101.181.5= - 0.004 %
الأصول الأجنبية=
2019= 26.516.37=
2020= 60.162.46= 126.9 %
2021= 79.484.19= 32.1 %
2022= 24.919= - 68.7 %
2023= 21.396= - 14.1 %
إجمالي أصول الصناديق=
2019= 159.958.04
2020= 209.724.32= 31.1 %
2021= 227.173.4= 8.3 %
2022= 126.105.01= - 44.5 %
2023= 122.577.5= -2.8 %
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