5 أحزاب تقدمت بطلب تأسيس بعد الانتخابات البرلمانية

MENAFN - Khaberni) خبرني -كشف أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أحمد أبو زيد، أن عدد الأحزاب التي تقدمت بطلبات التأسيس بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وصللـ5 أحزاب وجميعها تحت الدراسة.

وأشار إلى أن حزبين حصلا على صفة أحزاب تحت التأسيس، ولديهما مدة عام حتى يستكملا اشتراطاتهم القانونية، بحسب الغد.

وبين أن مجمل عدد الأحزاب القائمة باستثناء الاثنين تحت التأسيس، وصل لـ38 حزبا، ونسبة المنتسبين فيهم من الذكور وصل لـ55.5 %، فيما وصلت نسبة الإناث فيها لـ44.5 %، ونسبة الشباب 38 %.

ولفت أبو زيد، إلى أن المرحلة المقبلة بعمل سجل الأحزاب، سيتعلق بقضايا تمويل الأحزاب بناء على نتائجها في الانتخابات النيابية الأخيرة، مشيرا إلى أن مديرية سجل الأحزاب في طور دراسة حول تمويل الأحزاب، وسيتم رفع تنسيبات لمجلس مفوضي الهيئة بالمبالغ المستحقة لتمويل تلك الأحزاب.

وأضاف إلى أنه تم البدء بتنفيذ برنامج رفع قدرات الأحزاب الذي كان متوقفا في المرحلة الماضية حفاظا على حياد الهيئة، وبعد انتهاء العملية الانتخابية سيستأنف عمل البرنامج، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من برنامج تدريبي لجميع الأحزاب بعنوان الحوكمة الداخلية للأحزاب.