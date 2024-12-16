((أخبار الخليج)) تنشر أهم توصيات الملتقى العلمي الأول للمؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة





أوصى‭ ‬الملتقى‭ ‬العلمي‭ ‬السنوي‭ ‬الأول‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لخدمات‭ ‬المعوقين‭ ‬بعنوان‭ (‬رؤية‭ ‬مستدامة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬غدٍ‭ ‬أفضل‭: ‬تعليم‭ ‬وتأهيل‭ ‬وتدريب‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ - ‬فرص‭ ‬وتحديات‭) ‬ببناء‭ ‬وتحديث‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية‭ ‬لتكون‭ ‬شاملة‭ ‬وتراعي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتباينة‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬مع‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬تدريب‭ ‬مستمرة‭ ‬للمعلمين‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناهج‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬التعليمية‭.‬

واختتمت‭ ‬فعاليات‭ ‬الملتقى‭ ‬العلمي‭ ‬الأول‭ ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬ويندام‭ ‬جراند‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬البحرين،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لخدمات‭ ‬المعوقين،‭ ‬وشهد‭ ‬الملتقى‭ ‬عقد‭ ‬6‭ ‬جلسات‭ ‬بحضور‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والأكاديميين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬والتأهيل،‭ ‬وذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬وأولياء‭ ‬أمورهم،‭ ‬وكانت‭ ‬قد‭ ‬حضرت‭ ‬زينب‭ ‬العويناتي‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للرعاية‭ ‬والتأهيل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬حفل‭ ‬تدشين‭ ‬الملتقى‭.‬

وأوصى‭ ‬الملتقى‭ ‬بالتوسع‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬لضمان‭ ‬التعليم‭ ‬الشامل‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬ومراجعة‭ ‬الممارسات‭ ‬الخاصة‭ ‬بتعليم‭ ‬وتأهيل‭ ‬وتدريب‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬بهدف‭ ‬تطويرها،‭ ‬وتيسير‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المختلفة‭ ‬لتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬شاملة‭ ‬وداعمة‭ ‬لتعليم‭ ‬وتأهيل‭ ‬وتدريب‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭.‬

كما‭ ‬أوصى‭ ‬الملتقى‭ ‬بتحفيز‭ ‬الجهات‭ ‬الإعلامية‭ ‬لإشراك‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬إبراز‭ ‬قصص‭ ‬النجاح‭ ‬لنماذج‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التوظيف‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬كمؤشر‭ ‬لتقييم‭ ‬مخرجات‭ ‬البرامج‭ ‬التعليمية‭ ‬والتأهيلية‭ ‬والتدريبية،‭ ‬واستقطاب‭ ‬أسر‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬لتوعيتهم‭ ‬بضرورة‭ ‬إشراك‭ ‬أولادهم‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬التعليم‭ ‬والتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬التي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬حالاتهم‭ ‬وقدراتهم‭.‬

وكذلك‭ ‬أوصى‭ ‬الملتقى‭ ‬بمواءمة‭ ‬البرامج‭ ‬المتاحة‭ ‬الخاصة‭ ‬بتعليم‭ ‬وتأهيل‭ ‬وتدريب‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬مع‭ ‬فرص‭ ‬العامل‭ ‬اللائق،‭ ‬وتحفيز‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بضرورة‭ ‬تقديم‭ ‬برامج‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬وأولياء‭ ‬أمورهم،‭ ‬ومراجعة‭ ‬الممارسات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬لتعزيز‭ ‬فرصهم‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬والتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم،‭ ‬وتحسين‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المادية‭ ‬والتقنية‭ ‬لتمكين‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬بالتحاقهم‭ ‬ببرامج‭ ‬التعليم‭ ‬والتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬وضمان‭ ‬استفادتهم‭ ‬منها‭.‬

وأيضاً‭ ‬أوصى‭ ‬الملتقى‭ ‬بدعوة‭ ‬الجهات‭ ‬البحثية‭ ‬لإجراء‭ ‬أبحاث‭ ‬علمية‭ ‬وميدانية‭ ‬والتي‭ ‬تتعلق‭ ‬بواقع‭ ‬تعليم‭ ‬وتأهيل‭ ‬وتدريب‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬ورصد‭ ‬الفرص‭ ‬والتحديات،‭ ‬ومراجعة‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬شاملة‭ ‬تضم‭ ‬إحصاءات‭ ‬دقيقة‭ ‬حول‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬فئاتهم‭ ‬ومستوى‭ ‬تعليمهم‭ ‬وقدرتهم‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬تحديثها‭ ‬بصفة‭ ‬مستمرة‭.‬

وشهد‭ ‬الملتقى‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬تعريفي‭ ‬عن‭ ‬المؤسسة،‭ ‬وتكريم‭ ‬مؤسسي‭ ‬المؤسسة‭ ‬واللجنة‭ ‬العلمية،‭ ‬وكذلك‭ ‬تدشين‭ ‬دليل‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أعده‭ ‬الدكتور‭ ‬فاضل‭ ‬حبيب‭ ‬مؤسس‭ ‬مهارات‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬للاستشارات‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لخدمات‭ ‬المعوقين،‭ ‬أهمية‭ ‬تدشين‭ ‬دليل‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نظراً‭ ‬الى‭ ‬وجود‭ ‬حاجة‭ ‬لذلك،‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬تصريحه‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الملتقى‭.‬

وأعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بمواصلة‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لخدمات‭ ‬المعوقين‭ ‬نشاطها‭ ‬المعتاد‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬عاماً‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تقيمها‭ ‬المؤسسة‭ ‬هو‭ ‬الملتقى‭ ‬ويتم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬الأشخاص‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬التعليمي‭ ‬والمواصلة‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬مردود‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬وأهاليهم‭ ‬والعاملين‭ ‬معهم‭.‬

وعن‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬التركيز‭ ‬عليها،‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬أنشطة‭ ‬كثيرة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالفريق‭ ‬المسرحي،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬المسرح‭ ‬الخليجي‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر،‭ ‬وهذا‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة،‭ ‬وكذلك‭ ‬جميع‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬يهتم‭ ‬بها‭ ‬المعاقون‭ ‬نقوم‭ ‬بدعمهم‭ ‬ومساندتهم‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشار‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬الأنصاري‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬عن‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لخدمات‭ ‬المعاقين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تولي‭ ‬اهتماماً‭ ‬خاصاً‭ ‬بالأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬ضمن‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬الملتقى‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬وفق‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مسارات‭ ‬التطوير‭ ‬وقصص‭ ‬النجاح‭ ‬وما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬والتأهيل‭ ‬والتدريب،‭ ‬مع‭ ‬طرح‭ ‬مناقشة‭ ‬التحديات‭ ‬والبرامج‭ ‬المستقبلية‭ ‬لتطور‭ ‬التجربة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجالات‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬صرح‭ ‬الدكتور‭ ‬فاضل‭ ‬حبيب‭ ‬مؤسس‭ ‬مهارات‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬للاستشارات‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬تدشين‭ ‬‮«‬دليل‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬2025‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬يتضمن‭ ‬4‭ ‬أقسام،‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭ ‬المراكز‭ ‬التأهيلية‭ ‬الحكومية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعاقة،‭ ‬والقسم‭ ‬الثاني‭ ‬المراكز‭ ‬التأهيلية‭ ‬الأهلية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعاقة،‭ ‬والقسم‭ ‬الثالث‭ ‬المراكز‭ ‬التأهيلية‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعاقة،‭ ‬والقسم‭ ‬الأخير‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والجمعيات‭ ‬المعنية‭ ‬بذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬الدليل‭ ‬هو‭ ‬خارطة‭ ‬الطريق‭ ‬وقاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬شاملة‭ ‬وضخمة‭ ‬لكل‭ ‬المراكز‭ ‬المعنية‭ ‬بذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬فكرة‭ ‬الدليل‭ ‬انطلقت‭ ‬لوجود‭ ‬حاجة‭ ‬ملحة‭ ‬الى‭ ‬توفير‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬المراكز‭ ‬العديدة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬وأهدافها‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها،‭ ‬وقد‭ ‬انطلق‭ ‬الدليل‭ ‬ليجمع‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬واحد‭.‬

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