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سجون سوريا وسيلة ابتزاز مولت عناصر نظام الأسد

12/16/2024 7:18:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

صيدنايا‭ (‬سوريا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬شبكة‭ ‬السجون‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬أقامها‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬المخلوع‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬مجرد‭ ‬أداة‭ ‬لقمع‭ ‬معارضي‭ ‬حكمه‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬كذلك‭ ‬وسيلة‭ ‬لأنصاره‭ ‬لجني‭ ‬المال‭. ‬

ويقول‭ ‬سوريون‭ ‬يائسون‭ ‬متمسكون‭ ‬بحلم‭ ‬رؤية‭ ‬أبنائهم‭ ‬وأزواجهم‭ ‬وأشقائهم‭ ‬المفقودين‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬إنهم‭ ‬تعرضوا‭ ‬للابتزاز‭ ‬بشكل‭ ‬ممنهج‭ ‬لدفع‭ ‬رشاوى‭ ‬يصل‭ ‬مجموع‭ ‬قيمتها‭ ‬الى‭ ‬مئات‭ ‬ملايين‭ ‬الدولارات‭. ‬

لكن‭ ‬أسوأ‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬المسؤولين‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬مناصبهم‭ ‬والمحامين‭ ‬والمحتالين‭ ‬وأنصار‭ ‬الأسد‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يطلبون‭ ‬الرشاوى‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬لم‭ ‬ينقلوا‭ ‬أي‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬المعتقلين،‭ ‬الذين‭ ‬فارق‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬منهم‭ ‬الحياة،‭ ‬وفقا‭ ‬لمراقبين‭ ‬معنيين‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬

وجاءت‭ ‬سناء‭ ‬عمر‭ (‬38‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬دمشق‭ ‬سعيا‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أخبار‭ ‬تتعلق‭ ‬بشقيقها‭ ‬محمد‭ ‬الذي‭ ‬اختفى‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬عمره‭. ‬

وقالت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬مشرحة‭ ‬مستشفى‭ ‬المدينة،‭ ‬حيث‭ ‬أودع‭ ‬مقاتلو‭ ‬المعارضة‭ ‬جثثا‭ ‬مجهولة‭ ‬الهوية‭ ‬عُثر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬دمشق‭: ‬‮«‬شقيقي‭ ‬مفقود‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2011‭. ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬عنه‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬سجن‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬بأسى‭: ‬‮«‬دفعنا‭ ‬لكل‭ ‬المحامين‭. ‬كانوا‭ ‬يعدوننا‭ ‬بأنه‭ ‬موجود‭ ‬وبمعلومات‮»‬‭ ‬عنه،‭ ‬موضحة‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬فُقد‭ ‬بحثنا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬سجلات‭ ‬الأمن‭ ‬ولم‭ ‬نجده‮»‬‭.‬

وقالت‭: ‬‮«‬كان‭ ‬أبي‭ ‬يذهب‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬إلى‭ ‬الشام‭ (‬دمشق‭) ‬يرى‭ ‬محامين‭ ‬او‭ ‬ضباطا‭ ‬من‭ ‬النظام‭. ‬كنا‭ ‬ندفع‭ ‬200‭ ‬أو‭ ‬300‭ ‬ألف‮»‬،‭ ‬وتضيف‭ ‬‮«‬كانوا‭ ‬يعدوننا‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬سترون‭ ‬ابنكم،‭ ‬وكنا‭ ‬ننتظر‭ ‬شهرا‭ ‬واثنين‭ ‬ان‭ ‬يأتونا‭ ‬بطلب‭ ‬موافقة‭ (‬لزيارته‭) ‬وكانوا‭ ‬يكذبون‭ ‬علينا‮»‬‭. ‬وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الأسرة‭ ‬استمرت‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬الرشاوى‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬‮«‬بعدها‭ ‬فقدنا‭ ‬الأمل‮»‬‭.‬

قبل‭ ‬عامين،‭ ‬وقبل‭ ‬الانهيار‭ ‬المفاجئ‭ ‬لحكم‭ ‬الأسد‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬هجوم‭ ‬خاطف‭ ‬شنه‭ ‬مقاتلو‭ ‬فصائل‭ ‬معارضة،‭ ‬حاولت‭ ‬مجموعة‭ ‬حقوقية‭ ‬تقدير‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬دفعته‭ ‬عائلات‭ ‬المعتقلين‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬سنوات‭. ‬

وأجرت‭ ‬رابطة‭ ‬معتقلي‭ ‬ومفقودي‭ ‬سجن‭ ‬صيدنايا‭ ‬مئات‭ ‬المقابلات‭ ‬لسؤال‭ ‬الأسر‭ ‬عن‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬دفعوها‭ ‬مقابل‭ ‬وعود‭ ‬بمعلومات‭ ‬أو‭ ‬زيارة‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬ابنائهم‭. ‬

ووفقا‭ ‬لبيانات‭ ‬الرابطة‭ ‬جنى‭ ‬مسؤولون‭ ‬حكوميون‭ ‬ومؤيدون‭ ‬للنظام‭ ‬نحو‭ ‬900‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وقد‭ ‬اعتقل‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬ضد‭ ‬حكم‭ ‬الرئيس‭ ‬المخلوع‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬مطلع‭ ‬عام‭ ‬2011‭. ‬

وبعد‭ ‬مرور‭ ‬13‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬باتت‭ ‬أبواب‭ ‬سجن‭ ‬صيدنايا‭ (‬نحو‭ ‬30‭ ‬كيلومترا‭ ‬شمال‭ ‬دمشق‭)‬،‭ ‬المبنى‭ ‬الكبير‭ ‬القاتم‭ ‬ذو‭ ‬الجدران‭ ‬الرمادية‭ ‬والمطل‭ ‬على‭ ‬واد‭ ‬قاحل‭ ‬تظهر‭ ‬فيه‭ ‬بعض‭ ‬الفيلات‭ ‬الفخمة،‭ ‬مفتوحة‭. ‬

وهذه‭ ‬المرة‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬الأسر‭ ‬مالا‭ ‬للمسؤولين‭ ‬أو‭ ‬الوسطاء‭ ‬مقابل‭ ‬فتات‭ ‬المعلومات،‭ ‬يبحث‭ ‬هؤلاء‭ ‬بشكل‭ ‬يائس‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬مهجورة‭ ‬عن‭ ‬أخبار‭ ‬أقاربهم‭ ‬المفقودين‭.‬

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