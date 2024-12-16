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انطلاق بطولة النخبة العربية الأربعاء المقبل

12/16/2024 7:17:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للتنس،‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬العبدالله‭ ‬الصباح،‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬النخبة‭ ‬العربية‭ ‬الرابعة‭ ‬للتنس‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البحرينية‭ ‬المنامة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬ديسمبر‭ ‬الحالي،‭ ‬برعاية‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬الكويتي‭ (‬ ABK ‭) ‬وشركة‭ ‬كي‭ ‬جي‭ ‬إل‭ (‬ KGL ‭)‬،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬للمحترفين‭
(‬ ATP ‭)‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للناشئين‭ (‬ ITF ‭).‬

وذكر‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي،‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬ستقام‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس،‭ ‬الذي‭ ‬رحّب‭ ‬باستضافة‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬المنافسات‭ ‬ستُجرى‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬نادي‭ ‬ضباط‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬المنامة،‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بمرافق‭ ‬رياضية‭ ‬متطورة‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولإدارة‭ ‬نادي‭ ‬ضباط‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأشقاء‭ ‬البحرينيين‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬البطولة‭.‬

وأشار‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رعاية‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬الكويتي،‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬كي‭ ‬جي‭ ‬إل‮»‬‭ ‬للبطولة‭ ‬للسنة‭ ‬الرابعة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬يعكس‭ ‬التزامهما‭ ‬بدعم‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للتنس،‭ ‬مثمنًا‭ ‬دورهما‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬البطولة‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬نسختها‭ ‬الأولى،‭ ‬ومقدماً‭ ‬لهما‭ ‬كل‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬النخبة‭ ‬العربية‭ ‬للتنس‭ ‬أصبحت‭ ‬حدثاً‭ ‬سنوياً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬أجندة‭ ‬الاتحاد‭ ‬واللاعبين‭ ‬العرب‭ ‬المصنفين‭ ‬دولياً،‭ ‬لما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬ومكتسبات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬الثلاث‭ ‬السابقة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تأثيرها‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬اللاعبون‭ ‬مع‭ ‬منتخباتهم‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬ديفيز،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬نقاط‭ ‬الفائزين‭ ‬وترتيبهم‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬الدولي‭ ‬ومنحهم‭ ‬فرصة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الجوائز‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نيلهم‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬وايلد‭ ‬كارد‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لبطل‭ ‬المسابقة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬بطولات‭ ‬الـ‭ ‬‮«‬ ATP ‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬نسخة‭ ‬مميزة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مستوى‭ ‬التنافس‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬العرب‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءتهم‭ ‬الفنية‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬البيان،‭ ‬وجه‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للتنس‭ ‬شكره‭ ‬لجميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬التزامهم‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬الظهور‭ ‬بمستوى‭ ‬مشرف‭ ‬يليق‭ ‬بسمعة‭ ‬التنس‭ ‬العربي،‭ ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬الجماهير‭ ‬وعشاق‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭ ‬إلى‭ ‬متابعة‭ ‬المنافسات،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للبطولة‭ ‬ستنقل‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة‭ ‬عبر‭ ‬قنوات‭ ‬‮«‬بي‭ ‬إن‭ ‬سبورتس‮»‬‭ ‬القطرية،‭ ‬التي‭ ‬أشاد‭ ‬بتعاونها‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬جماهير‭ ‬اللعبة‭ ‬فرصة‭ ‬لمشاهدة‭ ‬مستويات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬التنس‭ ‬العربي‭.‬



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