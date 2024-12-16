انطلاق بطولة النخبة العربية الأربعاء المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنس، الشيخ أحمد الجابر العبدالله الصباح، إقامة بطولة النخبة العربية الرابعة للتنس في العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر الحالي، برعاية البنك الأهلي الكويتي ( ABK ) وشركة كي جي إل ( KGL )، وبمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين العرب في تصنيف الاتحاد الدولي للتنس للمحترفين
( ATP )والاتحاد الدولي للناشئين ( ITF ).
وذكر الشيخ أحمد الجابر، في بيان صحفي، أن البطولة ستقام بالتعاون مع الاتحاد البحريني للتنس، الذي رحّب باستضافة النسخة الرابعة، موضحاً أن المنافسات ستُجرى على ملاعب نادي ضباط الأمن العام في المنامة، الذي يتمتع بمرافق رياضية متطورة.
وأعرب رئيس الاتحاد العربي عن شكره وتقديره للاتحاد البحريني للتنس برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة، ولإدارة نادي ضباط الأمن العام، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الأشقاء البحرينيين لضمان نجاح البطولة.
وأشار الشيخ أحمد الجابر إلى أن رعاية البنك الأهلي الكويتي، وشركة «كي جي إل» للبطولة للسنة الرابعة على التوالي يعكس التزامهما بدعم الاتحاد العربي للتنس، مثمنًا دورهما في إنجاح البطولة منذ انطلاق نسختها الأولى، ومقدماً لهما كل الشكر والامتنان.
وأكد رئيس الاتحاد أن بطولة النخبة العربية للتنس أصبحت حدثاً سنوياً مهماً في أجندة الاتحاد واللاعبين العرب المصنفين دولياً، لما حققته من نجاحات ومكتسبات كبيرة في النسخ الثلاث السابقة، إلى جانب تأثيرها الإيجابي على النتائج التي حققها اللاعبون مع منتخباتهم في كأس ديفيز، فضلاً عن دورها في تعزيز نقاط الفائزين وترتيبهم في التصنيف الدولي ومنحهم فرصة الحصول على الجوائز المالية من خلال نيلهم بطاقة «وايلد كارد» التي يقدمها الاتحاد العربي لبطل المسابقة بالتعاون مع الاتحادات الوطنية التي تنظم بطولات الـ « ATP ».
وفي هذا السياق، أعرب الشيخ أحمد الجابر عن تطلعه إلى نسخة مميزة هذا العام بالتعاون مع الاتحاد البحريني للتنس، مشدداً على أهمية هذه البطولة في تعزيز مستوى التنافس بين اللاعبين العرب ورفع كفاءتهم الفنية.
وفي ختام البيان، وجه رئيس الاتحاد العربي للتنس شكره لجميع اللاعبين المشاركين على التزامهم وحرصهم على الظهور بمستوى مشرف يليق بسمعة التنس العربي، كما دعا الجماهير وعشاق اللعبة في البحرين وخارجها إلى متابعة المنافسات، لافتاً إلى أن المباراة النهائية للبطولة ستنقل على الهواء مباشرة عبر قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، التي أشاد بتعاونها وحرصها على منح جماهير اللعبة فرصة لمشاهدة مستويات عالية من التنس العربي.
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