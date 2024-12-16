اليوم انطلاق بطولة آسيا لمنتخبات الناشئين للبادل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اكتمل عقد المنتخبات المشاركة ببطولة آسيا الأولى للناشئين للبادل التي ينظمها الاتحاد البحريني للبادل من 15 لغاية 21 ديسمبر الجاري برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
ووصلت جميع المنتخبات السبعة المشاركة في البطولة وهي كل من منتخبات إيران واليابان والإمارات والكويت والسعودية ولبنان على دفعتين يومي الأحد والاثنين 15 و16 ديسمبر 2024 وكان في استقبالهم فريق لجنة الاستقبال والسكن بمطار البحرين الدولي ومن ثم تم نقلهم إلى فندق سويس بيل مقر إقامة الوفود الآسيوية.
وقد بدأت معظم المنتخبات تدريباتها على ملاعب lets padel التي ستحتضن الحدث للتعود على أجواء البطولة والوصول إلى أعلى مراحل الجاهزية الفنية والبدنية.
اليوم انطلاق المنافسة
تفتتح اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 رسميا منافسات بطولة آسيا للبادل للناشئين بإقامة دور المجموعات في كل من مسابقة تحت 14 وتحت 16 وتحت 18 سنة، حيث تعد تلك البطولة هي الأولى على المستوى القاري وتأتي في إطار حرص الاتحاد البحريني للبادل على التفاعل الإيجابي والمساهمة في استضافة البطولات القارية التي تخدم تطور اللعبة سواء في مملكة البحرين أو القارة الآسيوية وذلك بمشاركة سبعة منتخبات آسيوية.
شريف: نتطلع إلى المنافسة بجميع الفئات
أكد علي شريف مدير المنتخبات السنية للبادل أن الآمال معقودة على المنتخبات الثلاثة تحت 14 وتحت 16 وتحت 18 للمنافسة والصعود على منصة التتويج لخطف إحدى الميداليات الملونة في بطولة آسيا للناشئين وخصوصا أن الحدث يقام على أرضنا وأمام جماهيرنا.
وأشار إلى أن منتخب تحت 16 شارك في دورة الألعاب المدرسية الدولية «البحرين 2024» التي اختتمت مؤخرا على ارض المملكة وحصد الميدالية البرونزية ومن ثم فإنه مرشح للمنافسة والأمر ينطبق كذلك على منتخبي تحت 14 وتحت 18 الذين يتدربون منذ فترة طويلة بقيادة المدرب الإسباني «انتونيو».
وأضاف: «جميع اللاعبين يتدربون منذ فترة طويلة مع بعضهم بعضا وتحضيراتهم المحلية كانت مستمرة على ملاعب أكاديمية بادل بلس وشاركوا في العديد من البطولات المحلية والخارجية، ومن ثم فإنهم على أتم الجاهزية لخوض المعترك القاري». وتطلع شريف إلى أن يقدم لاعبو منتخبنا المستوى المؤمل منهم الذي يتواكب مع الدعم والرعاية التي يقدمها الاتحاد البحريني للبادل برئاسة فهد فوزي كانو ومتابعة كافة اعضاء مجلس الإدارة، متمنيا في الوقت ذاته نجاح البطولة وتحقيق النتائج المشرفة التي تليق بسمعة رياضة البادل البحرينية وتطورها.
اعتماد قائمة منتخبنا الوطني
اعتمد المدرب الإسباني «انتونيو» قائمة منتخبنا الوطني المشارك في بطولة آسيا للناشئين، حيث تضم قائمة تحت الـ14 كلا من حمدان حمد السعيد وناصر حمد السعيد بينما تضم قائمة منتخب تحت 16 كلا من عبدالعزيز ناجي سبت، وعبدالرحمن أحمد كريدي، ويوسف ساري فرج، وعبدالرحمن أحمد المرباطي.
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