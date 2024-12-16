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اليوم انطلاق بطولة آسيا لمنتخبات الناشئين للبادل

12/16/2024 7:17:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اكتمل‭ ‬عقد‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬ببطولة‭ ‬آسيا‭ ‬الأولى‭ ‬للناشئين‭ ‬للبادل‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبادل‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬لغاية‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭. ‬

ووصلت‭ ‬جميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬السبعة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وهي‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬منتخبات‭ ‬إيران‭ ‬واليابان‭ ‬والإمارات‭ ‬والكويت‭ ‬والسعودية‭ ‬ولبنان‭ ‬على‭ ‬دفعتين‭ ‬يومي‭ ‬الأحد‭ ‬والاثنين‭ ‬15‭ ‬و16‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬استقبالهم‭ ‬فريق‭ ‬لجنة‭ ‬الاستقبال‭ ‬والسكن‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬نقلهم‭ ‬إلى‭ ‬فندق‭ ‬سويس‭ ‬بيل‭ ‬مقر‭ ‬إقامة‭ ‬الوفود‭ ‬الآسيوية‭.‬

وقد‭ ‬بدأت‭ ‬معظم‭ ‬المنتخبات‭ ‬تدريباتها‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬ lets ‭ ‬ padel ‭ ‬التي‭ ‬ستحتضن‭ ‬الحدث‭ ‬للتعود‭ ‬على‭ ‬أجواء‭ ‬البطولة‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مراحل‭ ‬الجاهزية‭ ‬الفنية‭ ‬والبدنية‭. ‬

اليوم‭ ‬انطلاق‭ ‬المنافسة‭ ‬

تفتتح‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬17‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬رسميا‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬للبادل‭ ‬للناشئين‭ ‬بإقامة‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬تحت‭ ‬14‭ ‬وتحت‭ ‬16‭ ‬وتحت‭ ‬18‭ ‬سنة،‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬تلك‭ ‬البطولة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬القاري‭ ‬وتأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبادل‭ ‬على‭ ‬التفاعل‭ ‬الإيجابي‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬البطولات‭ ‬القارية‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬تطور‭ ‬اللعبة‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬سبعة‭ ‬منتخبات‭ ‬آسيوية‭.‬

‭ ‬شريف‭: ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬بجميع‭ ‬الفئات‭ ‬

أكد‭ ‬علي‭ ‬شريف‭ ‬مدير‭ ‬المنتخبات‭ ‬السنية‭ ‬للبادل‭ ‬أن‭ ‬الآمال‭ ‬معقودة‭ ‬على‭ ‬المنتخبات‭ ‬الثلاثة‭ ‬تحت‭ ‬14‭ ‬وتحت‭ ‬16‭ ‬وتحت‭ ‬18‭ ‬للمنافسة‭ ‬والصعود‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬لخطف‭ ‬إحدى‭ ‬الميداليات‭ ‬الملونة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬للناشئين‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬الحدث‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬أرضنا‭ ‬وأمام‭ ‬جماهيرنا‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬تحت‭ ‬16‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬مؤخرا‭ ‬على‭ ‬ارض‭ ‬المملكة‭ ‬وحصد‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإنه‭ ‬مرشح‭ ‬للمنافسة‭ ‬والأمر‭ ‬ينطبق‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬منتخبي‭ ‬تحت‭ ‬14‭ ‬وتحت‭ ‬18‭ ‬الذين‭ ‬يتدربون‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬‮«‬انتونيو‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬يتدربون‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬مع‭ ‬بعضهم‭ ‬بعضا‭ ‬وتحضيراتهم‭ ‬المحلية‭ ‬كانت‭ ‬مستمرة‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬أكاديمية‭ ‬بادل‭ ‬بلس‭ ‬وشاركوا‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية‭ ‬والخارجية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإنهم‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الجاهزية‭ ‬لخوض‭ ‬المعترك‭ ‬القاري‮»‬‭. ‬وتطلع‭ ‬شريف‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬لاعبو‭ ‬منتخبنا‭ ‬المستوى‭ ‬المؤمل‭ ‬منهم‭ ‬الذي‭ ‬يتواكب‭ ‬مع‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبادل‭ ‬برئاسة‭ ‬فهد‭ ‬فوزي‭ ‬كانو‭ ‬ومتابعة‭ ‬كافة‭ ‬اعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬متمنيا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬نجاح‭ ‬البطولة‭ ‬وتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬تليق‭ ‬بسمعة‭ ‬رياضة‭ ‬البادل‭ ‬البحرينية‭ ‬وتطورها‭. ‬

اعتماد‭ ‬قائمة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬

اعتمد‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬‮«‬انتونيو‮»‬‭ ‬قائمة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬للناشئين،‭ ‬حيث‭ ‬تضم‭ ‬قائمة‭ ‬تحت‭ ‬الـ14‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬حمدان‭ ‬حمد‭ ‬السعيد‭ ‬وناصر‭ ‬حمد‭ ‬السعيد‭ ‬بينما‭ ‬تضم‭ ‬قائمة‭ ‬منتخب‭ ‬تحت‭ ‬16‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬ناجي‭ ‬سبت،‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬أحمد‭ ‬كريدي،‭ ‬ويوسف‭ ‬ساري‭ ‬فرج،‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬أحمد‭ ‬المرباطي‭. ‬

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