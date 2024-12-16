26 لاعبا في قائمة المنتخب الكويتي لـ ((خليجي 26))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الكويت -(د ب أ): أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أمس الاثنين، قائمة الفريق الأول التي ستشارك في بطولة خليجي 26 التي تقام بالكويت في الفترة من 21 من الشهر الجاري وحتى الثالث من يناير المقبل.
وذكر الاتحاد الكويتي عبر حسباه بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي أن خوان بيتزي، المدير الفني، أعلن عن قائمة تضم 26 لاعبا هم خالد الرشيدي وسلمان عبدالغفور وعبدالرحمن الفضلي وحمد حربي واحمد الظفيري ومبارك الفنيني ويوسف ناصر وناصر خضر وحسن حمدان ويوسف ماجد، وعلي خلف وخالد ابراهيم ومشاري غنام ومحمد دحام وسامي الصانع وراشد الدوسري وسلمان العوضي وبندر بورسلي ومعاذ الظفيري وفيصل زايد وفهد الهاجري وسلطان العنزي ورضا هاني وعيد الرشيدي ومعاذ الاصيمع وفواز عايض.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المنتخب الكويتي يتواجد في المجموعة الأولى مع منتخبات عمان والإمارات وقطر، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات السعودية والعراق والبحرين واليمن.
وعن حظوظ منتخب الكويت الوطني في «خليجي زين 26»، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أيمن الحسيني الذي ترأس وفد الازرق في معسكر الدوحة الإعدادي: «لا يزال منتخب الكويت يتربع على قمة المنتخبات الاكثر تتويجا باللقب بعد أن ظفر به 10 مرات من أصل 25 بطولة، وهو ما يضع الأزرق وبشكل دائم في دائرة الاهتمام الإعلامي، كما أن لاعبيه يكونون مطالبين دوما بالمنافسة على اللقب، أو الظهور بمظهر يليق بسمعة الكرة الكويتية على اقل تقدير».
وأشار الحسيني إلى أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي عمد على اشراك غالبية العناصر في المباريات الودية؛ للوقوف على جاهزية جميع اللاعبين، خصوصا أولئك الذين عانوا من إصابات مختلفة في الفترة الماضية.
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