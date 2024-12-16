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26 لاعبا في قائمة المنتخب الكويتي لـ ((خليجي 26))

12/16/2024 7:17:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬قائمة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬التي‭ ‬ستشارك‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬خليجي‭ ‬26‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بالكويت‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬وحتى‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

وذكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬عبر‭ ‬حسباه‭ ‬بموقع‭ (‬إكس‭) ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أن‭ ‬خوان‭ ‬بيتزي،‭ ‬المدير‭ ‬الفني،‭ ‬أعلن‭ ‬عن‭ ‬قائمة‭ ‬تضم‭ ‬26‭ ‬لاعبا‭ ‬هم‭ ‬خالد‭ ‬الرشيدي‭ ‬وسلمان‭ ‬عبدالغفور‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬الفضلي‭ ‬وحمد‭ ‬حربي‭ ‬واحمد‭ ‬الظفيري‭ ‬ومبارك‭ ‬الفنيني‭ ‬ويوسف‭ ‬ناصر‭ ‬وناصر‭ ‬خضر‭ ‬وحسن‭ ‬حمدان‭ ‬ويوسف‭ ‬ماجد،‭ ‬وعلي‭ ‬خلف‭ ‬وخالد‭ ‬ابراهيم‭ ‬ومشاري‭ ‬غنام‭ ‬ومحمد‭ ‬دحام‭ ‬وسامي‭ ‬الصانع‭ ‬وراشد‭ ‬الدوسري‭ ‬وسلمان‭ ‬العوضي‭ ‬وبندر‭ ‬بورسلي‭ ‬ومعاذ‭ ‬الظفيري‭ ‬وفيصل‭ ‬زايد‭ ‬وفهد‭ ‬الهاجري‭ ‬وسلطان‭ ‬العنزي‭ ‬ورضا‭ ‬هاني‭ ‬وعيد‭ ‬الرشيدي‭ ‬ومعاذ‭ ‬الاصيمع‭ ‬وفواز‭ ‬عايض‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكويتية‭ (‬كونا‭) ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬يتواجد‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬منتخبات‭ ‬عمان‭ ‬والإمارات‭ ‬وقطر،‭ ‬فيما‭ ‬تضم‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬منتخبات‭ ‬السعودية‭ ‬والعراق‭ ‬والبحرين‭ ‬واليمن‭.‬

وعن‭ ‬حظوظ‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬زين‭ ‬26‮»‬،‭ ‬قال‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬أيمن‭ ‬الحسيني‭ ‬الذي‭ ‬ترأس‭ ‬وفد‭ ‬الازرق‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬الدوحة‭ ‬الإعدادي‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬يتربع‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬المنتخبات‭ ‬الاكثر‭ ‬تتويجا‭ ‬باللقب‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ظفر‭ ‬به‭ ‬10‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬25‭ ‬بطولة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يضع‭ ‬الأزرق‭ ‬وبشكل‭ ‬دائم‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الاهتمام‭ ‬الإعلامي،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬لاعبيه‭ ‬يكونون‭ ‬مطالبين‭ ‬دوما‭ ‬بالمنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب،‭ ‬أو‭ ‬الظهور‭ ‬بمظهر‭ ‬يليق‭ ‬بسمعة‭ ‬الكرة‭ ‬الكويتية‭ ‬على‭ ‬اقل‭ ‬تقدير‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الحسيني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬بيتزي‭ ‬عمد‭ ‬على‭ ‬اشراك‭ ‬غالبية‭ ‬العناصر‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الودية؛‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬جاهزية‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين،‭ ‬خصوصا‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬عانوا‭ ‬من‭ ‬إصابات‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬


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