تجربة تشغيلية ناجحة لـ ((استاد جابر المبارك))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الكويت - (د ب أ): نالت منشأة استاد جابر المبارك الذي يستضيف مباريات كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي زين 26» خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير المقبل، إشادات واسعة من المسؤولين واللاعبين، وذلك بعد إقامة المباراة الأولى التشغيلية التي جمعت بين الصليبخات والكويت الأحد وانتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.
وجاء المشهد التشغيلي لاستاد جابر المبارك بأفضل صورة ممكنة، بدءا بدخول الجماهير بسهولة ويسر إلى أماكنهم المخصصة بالمدرجات، بمساعدة من المتطوعين، ومرورا بدخول اللاعبين أرضية الملعب، واستخدام التقنيات الحديثة أثناء المباراة، وانتهاء بمغادرة جميع الحاضرين كلا منهم البوابة المخصصة له بصورة مثالية، كما باشرت وسائل الاعلام المحلية والخليجية مهامها في الاماكن المخصصة لها باستاد جابر المبارك بسلاسة تامة، ساعدهم على ذلك التنظيم المميز من اللجان العاملة.
من جانبها، قالت نائب مدير الهيئة العامة للرياضة لقطاع المنشآت الرياضية سارة فليطح: «شهدنا بفرح غامر نجاح التجربة التشغيلية الفعلية لاستاد جابر المبارك الذي يتسع لـ 15 ألف متفرج، وكشفت التجربة عن جاهزية تامة لاستضافة البطولة الخليجية».
وأضافت: «تم اختبار الأجهزة التقنية الحديثة، سواء المستخدمة حول الملعب أو خارج الاستاد، بالإضافة إلى الاطمئنان على سير العملية التنظيمية لدخول وخروج الجماهير الرياضية، ونشكر كل من ساهم بنجاح التجربة التي أثبتت جاهزيتنا الكاملة لاستقبال ضيوف الكويت من الأشقاء في الخليج».
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