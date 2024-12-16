تجربة تشغيلية ناجحة لـ ((استاد جابر المبارك))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬نالت‭ ‬منشأة‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬المبارك‭ ‬الذي‭ ‬يستضيف‭ ‬مباريات‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬زين‭ ‬26‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬حتى‭ ‬3‭ ‬يناير‭ ‬المقبل،‭ ‬إشادات‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬واللاعبين،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إقامة‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬التشغيلية‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬الصليبخات‭ ‬والكويت‭ ‬الأحد‭ ‬وانتهت‭ ‬بالتعادل‭ ‬الإيجابي‭ ‬2‭/‬2‭.‬

وجاء‭ ‬المشهد‭ ‬التشغيلي‭ ‬لاستاد‭ ‬جابر‭ ‬المبارك‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬ممكنة،‭ ‬بدءا‭ ‬بدخول‭ ‬الجماهير‭ ‬بسهولة‭ ‬ويسر‭ ‬إلى‭ ‬أماكنهم‭ ‬المخصصة‭ ‬بالمدرجات،‭ ‬بمساعدة‭ ‬من‭ ‬المتطوعين،‭ ‬ومرورا‭ ‬بدخول‭ ‬اللاعبين‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب،‭ ‬واستخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬أثناء‭ ‬المباراة،‭ ‬وانتهاء‭ ‬بمغادرة‭ ‬جميع‭ ‬الحاضرين‭ ‬كلا‭ ‬منهم‭ ‬البوابة‭ ‬المخصصة‭ ‬له‭ ‬بصورة‭ ‬مثالية،‭ ‬كما‭ ‬باشرت‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬المحلية‭ ‬والخليجية‭ ‬مهامها‭ ‬في‭ ‬الاماكن‭ ‬المخصصة‭ ‬لها‭ ‬باستاد‭ ‬جابر‭ ‬المبارك‭ ‬بسلاسة‭ ‬تامة،‭ ‬ساعدهم‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬التنظيم‭ ‬المميز‭ ‬من‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬لقطاع‭ ‬المنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬سارة‭ ‬فليطح‭: ‬‮«‬شهدنا‭ ‬بفرح‭ ‬غامر‭ ‬نجاح‭ ‬التجربة‭ ‬التشغيلية‭ ‬الفعلية‭ ‬لاستاد‭ ‬جابر‭ ‬المبارك‭ ‬الذي‭ ‬يتسع‭ ‬لـ‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬متفرج،‭ ‬وكشفت‭ ‬التجربة‭ ‬عن‭ ‬جاهزية‭ ‬تامة‭ ‬لاستضافة‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬تم‭ ‬اختبار‭ ‬الأجهزة‭ ‬التقنية‭ ‬الحديثة،‭ ‬سواء‭ ‬المستخدمة‭ ‬حول‭ ‬الملعب‭ ‬أو‭ ‬خارج‭ ‬الاستاد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاطمئنان‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العملية‭ ‬التنظيمية‭ ‬لدخول‭ ‬وخروج‭ ‬الجماهير‭ ‬الرياضية،‭ ‬ونشكر‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ساهم‭ ‬بنجاح‭ ‬التجربة‭ ‬التي‭ ‬أثبتت‭ ‬جاهزيتنا‭ ‬الكاملة‭ ‬لاستقبال‭ ‬ضيوف‭ ‬الكويت‭ ‬من‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬الخليج‮»‬‭.‬







