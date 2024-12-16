Tuesday, 17 December 2024 02:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيمنة كــــويتية فـــي بطـــولة ((لمّ الشـــمل))

12/16/2024 7:17:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رغبة‭ ‬بالتقارب‭ ‬بين‭ ‬منتخبات‭ ‬المنطقة‭ ‬وتجميعها‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دورية،‭ ‬أبصرت‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬النور‭ ‬عام‭ ‬1970‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬فحظيت‭ ‬باهتمام‭ ‬لافت‭ ‬وارتفعت‭ ‬فيها‭ ‬وتيرة‭ ‬التنافس‭ ‬بين‭ ‬الجيران‭ ‬بصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬فارق‭ ‬المستوى‭ ‬والجاهزية‭ ‬الفنية‭.‬

خلال‭ ‬عشاء‭ ‬عام‭ ‬1968‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬طرح‭ ‬الأمير‭ ‬خالد‭ ‬الفيصل،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬رعاية‭ ‬الشباب‭ ‬السعودية،‭ ‬على‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬المهتم‭ ‬باستضافة‭ ‬مباريات‭ ‬ودية‭ ‬للأندية‭ ‬والمنتخبات،‭ ‬فكرة‭ ‬عفوية‭ ‬بلمّ‭ ‬شمل‭ ‬منتخبات‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬واحدة‭.. ‬نالت‭ ‬ترحيبا‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬السياسيين،‭ ‬فاحتضنت‭ ‬البحرين‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬1970،‭ ‬بعدما‭ ‬عُرضت‭ ‬الفكرة‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬الانجليزي‭ ‬ستانلي‭ ‬راوس‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬مكسيكو‭ ‬1968‭.‬

اشتهرت‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬بداياتها‭ ‬بوجود‭ ‬الثلاثي‭ ‬الإداري‭ ‬الشهير‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فهد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬والشيخ‭ ‬فهد‭ ‬الأحمد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬والشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني،‭ ‬حيث‭ ‬ساهموا‭ ‬في‭ ‬نهضتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تصريحاتهم‭ ‬القوية‭. ‬نُقل‭ ‬عن‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬الأحمد‭ ‬قوله‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬عن‭ ‬احراز‭ ‬اللقب‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يحققها‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬أصبحت‭ ‬الكرة‭ ‬مربعة‭!‬

شاركت‭ ‬أربع‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬هي‭ ‬البحرين‭ ‬والسعودية‭ ‬والكويت‭ ‬وقطر‭ ‬بموجب‭ ‬إذن‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬فيفا‭ ‬لعدم‭ ‬انضوائها‭ ‬تحت‭ ‬لوائه‭ ‬آنذاك‭. ‬توّجت‭ ‬الكويت‭ ‬بلقب‭ ‬أول‭ ‬نسخة‭ ‬بثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬عن‭ ‬جدارة‭ ‬بعد‭ ‬ظهورها‭ ‬بمستوى‭ ‬عالٍ،‭ ‬ممهدة‭ ‬الطريق‭ ‬لسجل‭ ‬قياسي‭ ‬يتضمن‭ ‬عشرة‭ ‬ألقاب‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬25‭ ‬نسخة‭.‬

على‭ ‬هامش‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى،‭ ‬تقرّر‭ ‬اقامتها‭ ‬كل‭ ‬سنتين‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تنظيمها‭ ‬سنويا،‭ ‬واحتفاظ‭ ‬المتوج‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬بالكأس‭ ‬إلى‭ ‬الأبد،‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬جول‭ ‬ريميه‭ ‬القديمة‭ ‬للمونديال‭.‬

تبادلت‭ ‬المنتخبات‭ ‬المؤسّسة‭ ‬الاستضافة،‭ ‬شاركت‭ ‬الإمارات‭ ‬أوّل‭ ‬مرّة‭ ‬في‭ ‬1972،‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬في‭ ‬1974‭ ‬والعراق‭ ‬في‭ ‬1976،‭ ‬لكن‭ ‬الثابت‭ ‬الوحيد‭ ‬بقي‭ ‬الكويت‭ ‬المتوج‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬توالياً‭ ‬بين‭ ‬1970‭ ‬و1976‭. ‬قدّمت‭ ‬نجمها‭ ‬جاسم‭ ‬يعقوب‭ ‬واحتفظت‭ ‬بالكأس‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‭.‬

مبارزة‭ ‬كويتية‭-‬عراقية‭ ‬

في‭ ‬مايو‭ ‬1977،‭ ‬عُقد‭ ‬اجتماع‭ ‬لممثلي‭ ‬الاتحادات‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬الإمارات،‭ ‬فطُرح‭ ‬اقتراحان‭ ‬ينصّ‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬الدورة‭ ‬كل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬والثاني‭ ‬يتبنى‭ ‬اقامتها‭ ‬كل‭ ‬سنتين‭.‬

ونظراً‭ ‬لعدم‭ ‬اكتمال‭ ‬المنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬الإمارات،‭ ‬اعتذرت‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬احتضان‭ ‬الدورة‭ ‬الخامسة،‭ ‬فاستضافها‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬1979‭.‬

أحرز‭ ‬العراق‭ ‬مع‭ ‬هدافه‭ ‬حسين‭ ‬سعيد‭ ‬اللقب‭ ‬عن‭ ‬جدارة‭ ‬أمام‭ ‬الكويت‭ ‬التي‭ ‬منيت‭ ‬بخسارتها‭ ‬الأولى،‭ ‬فيما‭ ‬برز‭ ‬السعودي‭ ‬ماجد‭ ‬عبدالله‭.‬

تبادل‭ ‬العراق‭ ‬والكويت‭ ‬الألقاب‭ ‬حتى‭ ‬النسخة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬عام‭ ‬1992‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬خليفة‭ ‬الدولي،‭ ‬حيث‭ ‬توّج‭ ‬العنابي‭ ‬مرة‭ ‬أولى،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬العراق‭ ‬الممنوع‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬بسبب‭ ‬حرب‭ ‬الخليج‭ ‬الثانية‭.‬

فورة‭ ‬سعودية‭ ‬

دخلت‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الألقاب‭ ‬فتوّجت‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬بين‭ ‬1994‭ ‬و2004،‭ ‬فيما‭ ‬راح‭ ‬لقبان‭ ‬للبطل‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬1996‭ ‬و1998‭ ‬بفعل‭ ‬تألق‭ ‬جاسم‭ ‬الهويدي‭ ‬وبدر‭ ‬حجي‭.‬

في‭ ‬2003،‭ ‬شارك‭ ‬اليمن‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬لكن‭ ‬نصيبه‭ ‬كان‭ ‬المركز‭ ‬الاخير‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭.‬

اللقب‭ ‬الثاني‭ ‬لقطر‭ ‬أحرزته‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬في‭ ‬2004،‭ ‬عندما‭ ‬عاد‭ ‬العراق‭ ‬للمشاركة،‭ ‬فيما‭ ‬انتظرت‭ ‬الإمارات‭ ‬حتى‭ ‬2007‭ ‬لتظفر‭ ‬بلقبها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬بهدف‭ ‬نجمها‭ ‬اسماعيل‭ ‬مطر‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬ضد‭ ‬عُمان‭.‬

وللمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا‭ ‬توّجت‭ ‬الدولة‭ ‬المضيفة،‭ ‬عندما‭ ‬أحرزت‭ ‬عُمان‭ ‬اللقب‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬2009‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬السعودية،‭ ‬معوضة‭ ‬خيبة‭ ‬الخسارة‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬النهائي‭.‬

اتجهت‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬اليمن‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬نهاية‭ ‬2010،‭ ‬رغم‭ ‬شكوك‭ ‬حول‭ ‬اقامتها‭ ‬بسبب‭ ‬الأوضاع‭ ‬الأمنية،‭ ‬وهناك‭ ‬عزّزت‭ ‬الكويت‭ ‬مع‭ ‬فهد‭ ‬العنزي‭ ‬وبدر‭ ‬المطوّع‭ ‬رقمها‭ ‬القياسي‭ ‬محرزة‭ ‬لقبها‭ ‬العاشر‭.‬

الأبطال‭ ‬الجدد‭ ‬

أظهر‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬مهدي‭ ‬علي‭ ‬تطوّره،‭ ‬فزحفت‭ ‬جماهيره‭ ‬جوا‭ ‬وبحرا‭ ‬لدعم‭ ‬زملاء‭ ‬عمر‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬2013‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

رفعت‭ ‬قطر‭ ‬ألقابها‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المضيفة‭ ‬السعودية‭ ‬نهاية‭ ‬2014‭ ‬بحضور‭ ‬جماهيري‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬فتوجت‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬خارج‭ ‬أرضها‭.‬

وأحرزت‭ ‬عُمان‭ ‬لقبها‭ ‬الثاني‭ ‬مطلع‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬وبركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬أيضاً،‭ ‬عندما‭ ‬تألق‭ ‬حارسها‭ ‬فايز‭ ‬الرشيدي‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬ضد‭ ‬الإمارات‭.‬

وفي‭ ‬بطولة‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬ألا‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬انقطاع‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬المضيفة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬عن‭ ‬قراره،‭ ‬تُوّج‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬بلقبه‭ ‬الأول‭ ‬نهاية‭ ‬2019‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬السعودية‭ ‬بهدف‭.‬

على‭ ‬أرضه،‭ ‬توج‭ ‬العراق‭ ‬مطلع‭ ‬2023‭ ‬بلقبه‭ ‬الرابع‭ ‬والأول‭ ‬منذ‭ ‬1988‭ ‬بفوز‭ ‬دراماتيكي‭ ‬قاتل‭ ‬على‭ ‬عمان‭ ‬3‭-‬2‭ ‬في‭ ‬البصرة،‭ ‬بهدف‭ ‬مناف‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬120‭+‬2‭ ‬أمام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬65‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭.‬

عكرت‭ ‬مشكلات‭ ‬تنظيمية‭ ‬الحدث،‭ ‬وقبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬النهائي،‭ ‬أدّى‭ ‬حادث‭ ‬تدافع‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬شخص‭ ‬وإصابة‭ ‬العشرات،‭ ‬بعدما‭ ‬تجمّع‭ ‬آلاف‭ ‬المشجعين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يحملون‭ ‬بطاقات‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬منهم‭ ‬للدخول‭ ‬إلى‭ ‬الملعب‭.‬

‭ - ‬انسحابات‭ ‬وعقبات‭ ‬سياسية‭ ‬

شهدت‭ ‬البطولة‭ ‬عقبات‭ ‬سياسية‭ ‬وسلسلة‭ ‬انسحابات‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭.‬

سجّلت‭ ‬البحرين‭ ‬أول‭ ‬حالة‭ ‬انسحاب‭ ‬في‭ ‬1972‭ ‬خلال‭ ‬مباراتها‭ ‬ضد‭ ‬السعودية‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬التحكيم،‭ ‬فألغيت‭ ‬نتائجها‭. ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬عام‭ ‬1976‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬هدّدت‭ ‬المضيفة‭ ‬بالانسحاب‭ ‬لاعتراض‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬لاعبين‭ ‬غير‭ ‬قطريين‭ ‬في‭ ‬صفوفها‭. ‬وبعد‭ ‬مد‭ ‬وجزر‭ ‬استبعد‭ ‬اللاعبان‭ ‬وهم‭ ‬حسن‭ ‬مختار‭ ‬وجمال‭ ‬الخطيب‭.‬

في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لافتتاح‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬عام‭ ‬1982،‭ ‬تسلّم‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬العراقي‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬طالبه‭ ‬فيها‭ ‬بالانسحاب‭ ‬لمصلحة‭ ‬نظيره‭ ‬الكويتي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يستعد‭ ‬حينذاك‭ ‬لتمثيل‭ ‬الكرة‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬إسبانيا‭ ‬عام‭ ‬1982‭.‬

وفي‭ ‬البحرين‭ ‬عام‭ ‬1986،‭ ‬غاب‭ ‬نجوم‭ ‬العراق‭ ‬أمثال‭ ‬أحمد‭ ‬راضي‭ ‬وعدنان‭ ‬درجال‭ ‬وحسين‭ ‬سعيد،‭ ‬لادخار‭ ‬جهودهم‭ ‬لمونديال‭ ‬المكسيك،‭ ‬ما‭ ‬سهّل‭ ‬مهمة‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬اللقب‭.‬

وفي‭ ‬النسخة‭ ‬العاشرة‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬عام‭ ‬1990،‭ ‬اعتذرت‭ ‬السعودية‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬قبل‭ ‬انطلاقها‭ ‬بأيام،‭ ‬ثم‭ ‬انسحب‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬قبل‭ ‬نهايتها‭ ‬بعد‭ ‬خوضه‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬وذلك‭ ‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬التحكيم،‭ ‬وكانت‭ ‬آخر‭ ‬دورة‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬قبل‭ ‬الغزو‭ ‬العراقي‭ ‬للكويت‭ ‬في‭ ‬اغسطس‭ ‬1990،‭ ‬قبل‭ ‬عودته‭ ‬في‭ ‬2004‭.‬

MENAFN16122024000055011008ID1108999922

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث